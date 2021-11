Mariel no consiguió las manos en el Concejo Deliberante

SE LEVANTÓ LA SESIÓN POR FALTA DE QUÓRUM –

El gobierno de La Capitana trabajó a toda velocidad la preparatoria y llamado a Mayores Contribuyentes para aprobar las ordenanzas claves, Fiscal, Tributaria y Tarifaria, un cuerpo que sustenta el Presupuesto General de Gastos 2022.

El bloque del Nuevo Oficialismo no logró seducir al número de mayores contribuyentes para garantizar el quórum necesario (25), computando para ello los/as legisladores /as presentes. Una hora después del horario previsto, la Secretaria del HCD tomó lista de los presentes: Emmanuel Fernández, Nadia Olea, Andrés Destéfano, Josefina Díaz Ciarlo, Karina Álvarez, Gonzalo Galeano, Araceli Bellota, Zulma Gil, Lucas Franco, Bona Galeano, Martín Fraiz.

El Frente de Todos tiene un bloque de 16 concejales /as, pero las distancias internas se sienten o resienten: Marcelo Cosme, quien pelea en la calle porque no hay diálogo con la Intendencia; Juan Cíccolo representante de Pueblo Libre, quien espera la respuesta de a quiénes y por cuánto se vendió la tierra del Parque Industrial, más los /as tres que fueron parte del gobierno de Festa (Vendrell, Chiqué y Hernández).

La oposición en su conjunto estaba presta a dar el debate, siempre que el oficialismo consiga su quórum.

Fue la presidenta Araceli Bellota quien dijo a las 13:06 horas que con veintidós presentes (11 concejales/as y 11 mayores contribuyentes) debe levantarse la sesión.

Con la premura de la necesidad política – institucional, Mariel Fernández buscará como mínimo conseguir 14 mayores contribuyentes, pero, de ser necesario, llamar a los ediles por la fuerza pública porque así lo establece la Ley Orgánica… porque en la historia no hay antecedentes.