Mariel no es Papá Noel y el pedido no es un regalo

Se asoma Navidad y el lenguaje incorpora la palabra fiesta. Para qué hablar de la canasta con productos nórdicos, mejor referir los alimentos que escasean en la mesa de los /as trabajadores /as municipales. Esa escena tan real de la crisis que no se ahorra en tiempo ni ajustes, tiene una carta dirigida a la figura institucional de Moreno que no es Papá Noel.

La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales dejó por Mesa de Entradas de Palacio una propuesta – pedido: Bono extraordinario por única vez de 30 mil pesos. Sobran argumentos para la solicitud, pero uno particularmente es elocuente: la inflación hasta el mes de octubre (índice general de precios) llegó al 76, 6 por ciento. Lo oferta sellada por el gobierno es de 70 por ciento en todo el año.

El bono por única vez de 30 mil pesos está enmarcado en la redacción gremial de esta forma: «El motivo de lo expuesto es por considerar que el índice inflacionario afecta a todos los trabajadores del país y especialmente a los municipales, sabiendo que el mismo (bono de 30 mil pesos) permitiría transitar unas fiestas de manera digna y generaría un equilibrio en la economía de los hogares municipales«.