«Mariel no hace un carajo para los jóvenes de Moreno»

Sostiene a su hija, despedida por el Municipio el 1 de abril. Está ubicada en la calle sin olvidar los momentos de preocupación cuando Ayelén prestaba su trabajo en el Hogar de Abrazos.

María habla con fuerza y bronca. Dirige su palabra a la Intendenta para quien militó y trabajó en la campaña electoral 2021: «Yo como mamá la acompañé desde el primer día al trabajo a ella, el papá también, de noche la acompañamos. Si a mi hija la llegaban a traer en un cajón no sé que iba a pasar porque Mariel a nosotros nos conoce, nos vió la cara millones de veces que le hicimos la campaña allá en La Reja. Nosotros como padres tratamos de acompañarla a nuestra hija, que tenga un trabajo, que estudie como ella dice. Mariel no hace un carajo para Moreno, pone carteles, que está haciendo asfaltos, pero no veo nada de progreso para los jóvenes en este Moreno. La despiden a mi hija, porque si a mi hija le pasaba algo, creo que a ella no le hubiese gustado con sus hijos, porque a ella la acompañé desde el primer momento, cada vez que me llamaba yo salía a correr, lo que le pasaba ahí adentro. Se le inundaba el hogar, ahora la cambiaron para que no vea la mugre que tenía ahí adentro de ese hogar allá en el Cruce, ¿eso no lo veía Mariel? Nosotros pensamos siempre, vamos a acompañar la política porque le va a ayudar a mis hijos, está bien, la política te puede ayudar pero dignamente, sacando a los hijos adelante, que trabajen como la gente, que tenga un trabajo digno. Así como ella dice “que florezcan mil flores”, flores de qué, todo flores para la mala palabra de soretes que hay acá, estoy harta.