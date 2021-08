Mariel no responde y el piquete toma fuerza en Moreno Centro

El fuego no se consume en uno de los puntos geográficos de la Estación de Transferencia sino que aumenta al ritmo que el gobierno municipal no responde a un petitorio de merenderos, comedores y organizaciones que denuncian una distribución desigual de los recursos que hoy más que nunca tienen un carácter humanitario. La marcha que se inició por Avenida Libertador y Colectora Gaona llegó hasta la puerta del Municipio de Moreno. Sin apertura al diálogo las y los manifestantes tomaron la decisión de cortar una calle de la Plaza San Martín: «El reclamo se lo hacemos a Mariel Fernández por la situación que estamos viviendo«, explica Fabiola y desarrolla las causas del conflicto: «Le presentamos un petitorio a Tomás, el Subsecretario de Desarrollo Comunitario, quien está al tanto y sabe la cantidad de merenderos y comedores sin abastecer por parte del Municipio. Pero la comida no aparece, además que los /as cooperativistas sufren una explotación. No solo no hay diálogo ni respuestas sino que a un compañero que está legítimamente reclamando ayuda alimentaria para su barrio le llega un mensaje oficial diciéndole que por estar acá será pasado a disponibilidad».

