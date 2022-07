«Mariel, nos mandaste a la policía y a tus inspectores cuando lo único que queremos es trabajar para poder subsistir»

VENDEDORES /AS FUERON LEVANTADOS FRENTE A LA EX FERIA LAS FLORES –

La crisis económica quiebra los tejidos sociales. En el gran predio que albergó la Feria Las Flores ya se proyecta un parque nacional. La zona se limpió y está bajo la férrea protección del Estado. Cruzando la Ruta 23, lado derecho en dirección a San Miguel, hay un pequeño boulevard que los días domingo tiene poco movimiento comercial y es allí donde vuelven los /as trabajadores /as de la economía popular que no ingresaron en el Predio de Catonas.

El intento de obtener algún mínimo recurso para seguir subsistiendo tuvo, el pasado domingo, un fuerte operativo policial e inspectores comunales. Miguel «El Gitano» describió el momento: «Llegó la policía y los inspectores de la Mariel. A los comercios que están ahí no los revisan pero a nosotros sí. No olvido que ella fue a la Feria Las Flores a pedir nuestro apoyo y la apoyamos. El día domingo éramos dos cuadras de vendedores /as y nos mandaste a la policía y a tus inspectores cuando lo único que queremos es trabajar para poder subsistir, por eso digo, Mariel vos de Evita no entendés nada».