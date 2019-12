34 shares







A DÍAS DEL BRINDIS EN LA CASA PARTIDARIA –

La Intendenta de Moreno exhibe vocación de gobierno y conducción. Lo mismo expresó Festa cuando logró el triunfo, aunque las pretensiones iban más allá del territorio: presidir el Partido Justicialista a nivel provincial. El ex intendente obtuvo la presidencia del PJ de Moreno en el año 2017 cuando venció el mandato de Mariano West y en la elección de nuevas autoridades se presentó una lista.

«Para mí el partido es importante y me parece, como siempre fue y es tradición, que el Intendente y en este caso la Intendenta se haga cargo del Partido Justicialista», expresa Melina Mariel Fernández ante la consulta si piensa concurrir al brindis de fin de año previsto el viernes 20 de diciembre en la calle Alberdi 49.

Como segundo pasaje de la respuesta, la Jefa Comunal sostuvo: «Nosotros le queremos dar vida a la casa del Partido, creemos que hay que fortalecer el Movimiento Peronista en Moreno desde la comunidad organizada y desde la doctrina del General Perón, no estamos inventando nada nuevo, porque creo que es lo que necesita Moreno, mucha organización popular en los barrios porque solo desde la gestión municipal no se va a poder. Ese, principalmente, es el espíritu del peronismo, por esa razón es importante el Partido y es algo que hablé con Walter Festa para que entendiera que me tenía que hacer cargo yo».