«Mariel vino a buscar el voto de los feriantes, se lo dimos y ahora nos quiere echar»

FERIANTES DE LAS FLORES EN SEÑAL DE PROTESTA Y RESISTENCIA –

Las acciones o movimientos no esperan el fin de semana. Existe un alerta temprana por la decisión del gobierno de Mariel Fernández, a través del IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local) de levantar la Feria Las Flores del lugar que habita desde hace casi dos décadas.

La tierra en disputa tiene como propietario al Municipio. Son dos tercios de la gran parcela, mientras que otra parte indivisa fue vendida a la empresa EDENOR en la administración Walter Festa, un procedimiento muy particular que no tuvo análisis profundo del actual gobierno.

Esta mañana los /as feriantes enviaron mensajes directos al gobierno comunal de La Capitana. Una vecina del barrio acompaña la lucha por la permanencia de uno de los espacios más populares que tiene el distrito: «Creo que la gente va a pelear hasta lo último porque es su puesto de trabajo, es de lo que viven, entonces, si el Municipio no le da una solución qué tiene que hacer la gente. Acá es todo bla bla pero nadie viene a dar la cara como tiene que dar y darle una solución a la gente, ¿qué quiere el municipio, que la gente vaya a robar? Yo pienso que no. La gente acá trabaja, hay mucha gente que vive de esto, familias enteras viven de un puesto de trabajo entonces, le tienen que dar, asegurarle y darle una ubicación a donde la gente pueda seguir trabajando».

Un feriante que está en el espacio desde su nacimiento respondió a la pregunta sobre la relocalización, probablemente a metros del CIC La Bibiana (Catonas): «Dicen que ahí solo entran 400 personas y nosotros somos 2000, más los parientes que vienen atrás, vienen también trabajando y con el mismo problema, ese es el tema, pero nosotros vamos a resistir hasta lo último«.

Las voces son coincidentes en el análisis: resistir, aguantar, quedarse en Las Flores:

Están pintando con la frase La feria del pueblo, queremos trabajar, no quieren planes, hay muchos mensajes, ¿hay alguna organización que se está acercando a acompañar?

No nos está acompañando nadie, yo principalmente le quiero decir a Mariel que cuando ella necesitó los votos de todos los feriantes, porque vino a pedir limosna acá, y nosotros le dimos los votos ¿y ahora qué?, nos quieren echar.

Usted decía recién alguien tiene que dar una explicación como para que esto no genere tanta tensión, tanta incertidumbre, hasta angustia en todas las familias

Tal cuál, acá como dicen los compañeros, nosotros somos un grupo muy numeroso, acá hay muchísima gente que depende de esto para poder comer, para vivir. A mí me extraña muchísimo un gobierno que se llama popular, esta señora o quién sea que esté atrás, queremos que esto llegue al Gobierno Nacional, y que de algún lado nos den una respuesta porque así no puede ser. Como dice acá el compañero, tenemos que resistir como sea, ahora, nosotros trabajamos toda la vida, somos gente de bien, tenemos que ponernos en el medio de la ruta, quemar gomas por ahí, arriesgar nuestra vida y la de las familias, ¿y la gente que está atrás nuestro qué? Le pedimos a la señora Intendenta, por favor le pedimos que nos deje trabajar, no somos gente de mal y si está mal informada que venga y recorra la feria.

Si el gobierno no viene, ¿no van ustedes al Palacio Municipal para que los atiendan?

Y todo estaría por verse, ya fuimos.

¿Y no los atendieron?

Nos atendieron pero ellos dicen que acá tienen un proyecto y no quieren dar marcha atrás.

¿No explicaron de qué trata el proyecto?

No, no explicaron nada. Si la intendenta da el predio como ella dice, que está en el aire porque fue un comentario, no sabemos si es verdad, ella que no se olvide que hay gente que tampoco es de Moreno trabajando, pero hace años que está y merecen un respeto, porque hace años que están.

Un hombre de edad pide espacio para hablar a la Intendenta de Moreno y dice: «Señora Mariel, usted es del movimiento, agrupación Evita, por qué no se cambia de agrupación porque Evita le queda grande porque no llega ni a ser lo que fue Evita por favor deje de molestar a los feriantes«

.