0 shares







UN ANÁLISIS GLOBAL DEL CAPITALISMO QUE BAJA AL TERRITORIO MORENENSE –

La Geopolítica, esa tensión tan elocuente de Estados Unidos y China, el desarrollo abrumador del capitalismo, pero no son las únicas potencias que mueven el tablero. La Intendenta de Moreno, Melina Mariel Fernández, envió a la militancia una carta fechada el 27 de marzo, donde muestra su análisis del fenómeno sanitario y la disputa económica mundial, considerando que el mundo está en un reacomodamiento de fuerzas y modelos.

La Jefa Comunal sostiene que EL VIRUS revela el colapso en aquellos países que cedieron el sector privado las obligaciones o derechos esenciales. No falta la mirada la industrialización que destruye los ambientes, el trabajo formal y es allí donde eleva la capacidad de organización del pueblo en movimientos y convoca a los Poetas Sociales para salir adelante y superar la pandemia ya que «no es tiempo de mezquindades ni de cobardes»:

CARTA COMPLETA DE MARIEL FERNÁNDEZ

Compañeros y compañeras de Moreno:

Nos toca transitar un momento totalmente inusual, en nuestro país y en el Mundo. Se desarrolló un virus del cual seguramente nunca se dirá su verdadero origen, aunque sospechamos que está vinculado fuertemente a una razón económica, tal como nos indica el relato histórico del desarrollo del capitalismo, siempre en tensión por introducir sus mercancías y por el dominio del sistema financiero global.

El virus comenzó a desarrollarse en China, una de las nuevas potencias mundiales, que avanza en la producción tecnológica y le va quitando una porción del mercado a EEUU, y que a su vez lidera el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) junto a otras potencias del mundo y otras en desarrollo. Si bien la preocupación recae sobre el crecimiento exponencial de China, no le resta importancia al resto. India también crece, y el resto si bien no se compara con China e India, su lugar en la geopolítica mundial es importante. Rusia por su poderío militar, Brasil como superpotencia en América, y Sudáfrica como la Nación más desarrollada de su continente.

Esto significa que la economía mundial ya no es hegemónica entre uno o dos países, sino que el mundo se debe repartir también entre estas nuevas potencias.

Esta crisis sanitaria también deja al descubierto las falencias de los servicios privados que debiera garantizar el Estado, en este caso el acceso a la salud. Los países con mayores dificultades sanitarias son aquellos en los que ha prevalecido el sector privado en los servicios esenciales. Es el caso de EE.UU. con su sistema de salud totalmente privatizado, que ni siquiera con la voluntad política de Obama se pudo modificar.

«Ya nada volverá a ser lo mismo en el Mundo» es lo que nos manifiesta nuestro Presidente Alberto Fernández, y justamente se refiere a la necesidad de recuperar ese Estado benefactor, tan criticado por el neoliberalismo.

Hace años que el capitalismo viene produciendo en desmedro de la naturaleza, y pareciera no poder parar. Al mismo tiempo que el ser humano organiza su propio exterminio.

Hemos visto asombrados el canal de Venecia y sus aguas cristalinas, habitadas por delfines y patos. Asimismo ciudades invadidas por ciervos y zorros. Pero también tenemos ejemplos más cercanos, como nuestra ciudad de Moreno, que está un poco más limpia.

Esta pandemia mundial debería hacernos reflexionar por lo menos sobre estos temas: el rol del Estado, la destrucción de la naturaleza, por producir muchas veces materiales que ya podrían reciclarse, la relación entre naciones y la relación entre nosotros mismos.

La historia del pueblo argentino se ha destacado en el mundo por la organización frente a estos males, desde los inicios de la organización del Movimiento Obrero Argentino, todavía única en el mundo a pesar de las críticas que podamos hacer hacia dentro.

En la actualidad, con la concentración económica y el avance tecnológico se producen consecuencias graves como la pérdida de trabajo formal. Así y todo, nuestro pueblo también tuvo la sabiduría de aprender a organizarse, ya no desde las fábricas, sino a partir de la organización en los barrios.

El surgimiento de los movimientos sociales como un salto a la organización barrial, contiene en su seno la historia del Movimiento Obrero, por esta razón este fenómeno también solo se da en la Argentina.

Pero a veces creo que el único que lo ha comprendido ha sido el Papa Francisco. No solo los reivindica, sino que los llama Poetas Sociales.

Para enfrentar esta pandemia necesitamos no solo de valientes que no teman al contagio y estén dispuestos a cuidar de la población de riesgo. Necesitamos también a los Poetas Sociales.

Los Poetas, las Poetas Sociales, que encuentran la felicidad en la solidaridad y en el amor por el prójimo.

En aquellos y aquellas que puedan elevarse por sobre las diferencias políticas y ponerse al servicio del bien común.

En las mujeres que cosen barbijos y camisolines voluntariamente, ellas también son poesía.

En todos, en todas las trabajadoras y trabajadores sanitarios, que en su tarea exponen su cuerpo al COVID-19.

A las mujeres de los barrios, que se arremangan y se ponen a cocinar, con barbijos y guantes, porque saben que de ellas depende la ración del día de muchas familias.

No tenemos claridad para adelante, nadie sabe qué va a suceder, pero contamos con las decisiones anticipadas de nuestro Presidente que nos darán reparo frente a la situación de Europa o EEUU. Seguiremos sus decisiones en nuestro municipio.

Soy totalmente consciente, que sin solidaridad, que sin una visión comunitaria, sin amor y sin unidad no podremos salir de esto.

Por mi parte les cuento que me encuentro bien, me siento fuerte y segura para enfrentar lo que sea. Estoy acompañada de un equipo humano extraordinario, que trabaja con o sin recursos, y están dispuestos a dar todo. Y por esa razón me siento fuerte.

Por supuesto este es un llamado a toda la militancia peronista y no peronista, es una convocatoria a los compañeros y compañeras que no se encuentran en los grupos de riesgo. Estemos alerta.

Aprendí, por suerte hace muchos años, que la política es como nos paramos frente a la vida. No es tiempo de mezquindades, no es tampoco tiempos de cobardes, estemos al servicio del pueblo de Moreno.

Seamos uno, seamos poesía.

Mariel Fernández, Intendenta y compañera de Moreno.