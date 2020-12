0 shares







PRESUPUESTO 2021 APROBADO POR EL FRENTE DE TODOS –

De comparar proyecciones y cálculos, de 2020 a 2021 es un verdadero salto presupuestario porque significa el doble de recursos de un año a otro.

PRESUPUESTO 2020 (en pesos) PRESUPUESTO 2021 (en pesos) 6.528.366.018,06 12.692.587.750,10

Son seis mil millones de pesos más que tienen que ser condensados en el crecimiento de FONDOS AFECTADOS, recursos que tienen una finalidad específica y que, según pasan los años y las gestiones, parte de ellos abonan al criterio de cubrir gastos corrientes (sueldos, contratos importantes).

Si son seis mil millones de pesos más en el presupuesto, hay 3.600 millones de pesos que hacen bajar ese gran aumento, GASTOS EN PERSONAL Y SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR.

Gastos en Personal 2020 Gastos en Personal 2021 $ 3.642.150.596,00 $ 5.677.215.653

Servicio Alimentario Escolar (municipalizado) 2020 Servicio Alimentario Escolar (municipalizado) 2020 No se contempló en el Presupuesto porque sale de la órbita de Consejo Escolar en marzo

$ 1.670.046.021,00

Sobre el primer ítem (PERSONAL), conviene no olvidar que la Intendenta asumió en diciembre de 2019 y metió un sablazo en la planta de personal por los tres decretos de Festa considerados ilegales. El nuevo HCD discutía el presupuesto 2020 (mes de diciembre) y el conflicto por los despidos nacía. Oficialmente se entregó la cifra de 600 trabajadores /as fuera de la planta. Con el paso de los meses y por intervenciones de las entidades gremiales aquel número se redujo pero, termina el año y no hay un dato oficial, certero. No obstante en el Presupuesto 2021 aparece la incorporación de más de 400 nuevos trabajadores /as.

Total Personal Municipal 2020

(Departamento Ejecutivo, HCD, IMDEL e IDUAR) Total Personal Municipal 2021

(Departamento Ejecutivo, HCD, IMDEL e IDUAR) 5364 5765

En el cruce de datos plasmados en papel, el ejercicio presupuestario es la definición clásica de las prioridades. En este 2021 la lupa no mira la asignación voluptuosa al contrato de la basura observado durante dos décadas y es un dato de gestión. La contratación de personal a la empresa – cooperativa de CAMIONEROS (Gestionar) se lleva más de 500 millones de pesos, lo que no contempla el ajuste que esa partida tendrá por paritaria no municipal sino de CAMIONEROS. Y en la línea del flamante sistema, aguardando las unidades que liberen al gobierno de Consorcio Trébol (a quien se le alquila camiones y planta de transferencia), aparece la creación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible con un monto asignado de 1 mil millones de pesos, tal vez un gran reconocimiento al trabajo de Damián Falfán, uno de los cuadros que impulsó el fin de Consorcio Trébol y el camino hacia el Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Siguiendo el cuadro del nuevo organigrama está la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidad, lanzada el pasado 25 de noviembre. Casi un mes después, Lis Díaz (responsable de la Secretaría) respondió las siguientes preguntas:

Sabemos que el presupuesto de Moreno es acotado, pero ¿sabes cuál es el que tendrá tu Secretaría?

Si, nosotros tenemos una proyección de presupuesto pero sabemos también que estas políticas son prioritarias para la gestión y por otro lado también estamos articulando con el gobierno nacional, el Ministerio Nacional de Mujeres y el Ministerio Provincial que también están impulsando programas que van a fortalecer las tareas que desarrolle el Municipio. Desde el primer momento la Intendenta Mariel Fernández lo que nos planteó es que no hay una limitación presupuestaria, si bien sabemos que los recursos son escasos pero también esto es una prioridad porque nosotros trabajamos en articulación…

Es decir que vamos a tener en 2021 presupuesto para la demanda y resolución de problemas de violencia de género

Así es.

El 28 de diciembre con el Presupuesto aprobado, la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidad administrará 22 millones de pesos pero sólo el 0,45 por ciento de ese total asignado a dar respuestas urgentes o situaciones de igual carácter. Con traducción obligatoria, de los 22 millones de pesos, sólo cien mil pesos son para afrontar y enfrentar la Otra pandemia. La inversión mayor está en Gastos en Personal con 17 millones aplicados a doce personas, una (1) Secretaria, dos (2) Subsecretarias, dos (2) Directores Generales, tres (3) Jefes de Departamento y cinco (5) trabajadores /as.

El dinero que se demanda, lo que debería ser una prioridad por todo lo expresado por el gobierno, queda vinculado a los fondos afectados de Nación y Provincia que no están en el presupuesto pero existe la plena convicción en el oficialismo que eso ocurrirá. Por las dudas el concejal Horacio Chiqué propuso (y se votó) que el presupuesto para las grandes urgencias no sea del 0,45 sino del 1 por ciento, es decir, 221 mil pesos en lugar de 100 mil pesos.

LO ECONÓMICO

La clave de cualquier gestión, y así lo entiende Mariel Fernández, es reducir el déficit operativo, gastar igual o menos de lo que obtiene con recursos propios; pagar sueldos sin tocar otras fuentes o fondos afectados (lo mismo persiguió Festa en sus cuatro años de gobierno). Según las palabras de la Secretaria de Economía, Mariela Bien, en el mes de octubre se alcanza a cobrar (por tasas) unos 241 millones de pesos, mientras que la erogación de Gastos en Personal era de 275 millones de pesos.

En 2021 el Presupuesto contempla una recomposición salarial sobre los indicadores inflacionarios que trazó la Nación y la Provincia, una previsión que también se presenta como marca del nuevo gobierno.

LO POLÍTICO

Las sesiones de ordenanzas Fiscal, Tributaria, Tarifaria y Presupuesto, permiten hacer una simple radiografía del cuerpo y sus componentes. En el nuevo oficialismo desde la licencia de la Dra. Patricia Rosemberg, se consolida no solo la figura del Capitán Lucas Franco como presidente de bloque sino como hombre de gestión. Esto es, despliegue en el territorio y presencia, estudio y análisis del complejo mapa legislativo. Es la confirmación de que SOMOS en el Frente de Todos protagoniza acompañando sin ningún tipo de dudas. Cada intervención fue una muestra explícita de lealtad al proyecto, sin fisuras, y el mérito político fue saber articular, ceder sin renunciar, a los mínimos planteos que salieron desde las entrañas del bloque y de un sector de la oposición. Por esa conducción pero con identidad propia, Josefina Díaz Ciarlo trabajó en sintonía fina, con datos técnicos y políticos, haciendo sentir la banca con su palabra. Por ver y registrar las sesiones televisadas, efectuar las consultas imprescindibles, este liderazgo evidente tiene un factor de equilibrio en la figura de Martín Fraiz. También está, y no es menor, el aporte de género y sindical de Karina Álvarez. Para evitar lecturas obvias, ese alimento nutritivo que requieren las mentes brillantes, el resto del bloque del Frente de Todos no está aquietado, sujeto, impávido, sigue el mandato orgánico y no deja de hacer política, especialmente los legisladores de Pueblo Libre.

Con respecto a la oposición, si miramos las mismas sesiones y el voto, se asemeja al desarrollo general que tuvo durante el año. Para cualquier desprevenido /a sería casi imposible registrar que hay una fractura, un quiebre, que con cierta virulencia abre la interna fuera del HCD. Por supuesto que hay dos muestras explícitas:

1- La conformación del bloque (no reconocido institucionalmente) Ahora Juntos por el Cambio.

2- La licencia del concejal Cóppola (reemplazado por Agostinelli) que ayer produjo un hecho particularísimo. En el recinto quedó aprobado un dictamen (no leído por Secretaría) con cinco votos afirmativos, tres rechazos y catorce abstenciones. Desalambrar solicitó el dictamen para ver las firmas y el contenido que no puede ser otro que revocar la licencia de Cóppola o éste renuncia a la banca por la que fue elegido en el año 2017.