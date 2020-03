0 shares







MORENO / PALABRA DE LA TITULAR DE LA COMISARÍA DE LA MUJER –

Invitada por la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la funcionaria que arribó hace un mes y medio a la Comisaría de la Mujer en Moreno, pudo responder sobre las estadísticas, las denuncias y el trabajo de articulación. Dijo a Desalambrar la Oficial Principal Gisela Chauque: «Hay muchas demandas y lamentablemente hay muchas situaciones de violencia de género. Es un poco más de mil denuncias mensuales que recibimos en la Comisaría de la Mujer, me refiero a abusos, situaciones de violencia psicológicas y emocionales que sufren mujeres, niños /as en especial, denuncias que recepcionamos a diario».

¿Cómo funciona en la práctica lo que se llama contención y acompañamiento?

Articulamos con el Municipio y entidades no gubernamentales para que puede haber un seguimiento psicológico de la persona porque hay mujeres que realizan la denuncia y con temor, por lo tanto ese miedo las lleva a no continuar el proceso. Las acompañamos con los /as trabajadoras sociales del Municipio y quienes están en esta Comisaría ya que aquí contamos con un equipo interdisciplinario; el Municipio ofrece asesoramiento gratuito para la gente que no puede solventárselo. En Moreno hay dos lugares para las mujeres donde son albergadas.