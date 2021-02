0 shares







LAS DOSIS, EL PLAN Y LA SEGUNDA OLA –

Analía Cabaña, Secretaria de Salud del Municipio de Moreno, puntualiza que el plan de vacunación lo diseña Provincia y Nación, baja al territorio donde no sólo está el gobierno comunal sino las organizaciones sociales, iglesias y gremios, desplegándose para cubrir la estrategia. Hasta la fecha y por las dosis recibidas, Moreno cubrió más del 50 por ciento del personal de salud, que incluye sector público y privado: «La estrategia ya empezó hace más de un mes en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la Maternidad Estela de Carlotto donde ahí se estuvo vacunando personal de salud. La semana pasada lo hicimos en un geriátrico, fue una estrategia muy buena porque de 35 adultos mayores se vacunaron 32 (trabajando con PAMI), creo que es una buena manera de demostrar que la gente se esta concientizando porque al principio estaba medio reticente. Arrancamos por la Residencia de La Reja y va a continuar a medida que van a llegar distintas vacunas porque sabemos que la estrategia no es solo la Sputnik V, van a venir otras. Ayer arrancamos con la escuela Mariano Moreno y Escuela N°7 de La Reja en donde llegaron alrededor de 60 vacunas en cada lugar, seguimos ahí con la estrategia de adultos mayores de 70 años, ayer se vacunaron alrededor de 100 personas, es alta el número de personas que estamos esperando por día y mucha gente que viene particularmente a preguntar en qué momento le toca vacunarse. Nosotros le pedimos a la población que se pueda registrar en Vacunate PBA, que ahí también tienen mucho más información y en la aplicación CUIDAR».

AUDIO 1 ANALIA CABAÑA

¿Tiene un registro de cantidad de geriátricos oficiales habilitados que ustedes van a recorrer en la medida que tengan las dosis?

Hablamos de alrededor de 15 geriátricos que son los lugares que relevamos con la Provincia de Buenos Aires, son alrededor de 280/300 personas que vamos a estar vacunando no solo es al adulto mayor sino también a los trabajadores.

Y el número de personas, trabajadores/as de salud de Moreno ¿cuál es?

Somos más de 3.000 trabajadores porque no solamente es la Secretaría de Salud sino también los hospitales, la maternidad, nuestras salitas, todo el personal de salud sea privado o público. Llegamos a más del 50% del personal vacunado y a la espera de que lleguen más vacunas. Esa estrategia es simultánea y progresiva también a medida que vayan llegando las vacunas por eso la importancia de que nos sigamos anotando porque van a llegan más vacunas.

AUDIO 2 ANALIA CABAÑA

Por logística y el necesario procedimiento de resguardo, ¿cuénteme el día a día de la aplicación de Sputnik V?

En Moreno no llega la provisión de vacunas a la Secretaría de Salud llega donde se va a realizar la campaña, la Provincia distribuye en los puntos de vacunación, no lo recibimos nosotros…

Ahora llega AstraZeneka

Por ahora solo sabemos que es la Sputnik V

El número de personas anotadas voluntarias para recibir la vacuna

La verdad eso no lo tengo, estamos haciendo distintos puntos, Moreno Centro, tenemos las escuelas con los Comité de Crisis, ese dato o no lo tenemos pero supongo que la semana que viene lo vamos a tener, eso nosotros no lo hacemos, la estrategia es Nacional y Provincial donde todos nos anotamos mediante la aplicación así que si querés la semana que viene te doy más datos cuando tengamos la reunión.

AUDIO 3 ANALIA CABAÑA

Las opiniones de funcionarios nacionales y provinciales de las carteras de Salud son coincidentes en hacer el mayor esfuerzo para mitigar el impacto de la segunda ola

Nosotros estamos a la espera de vacunas porque la idea es que en la segunda ola estemos vacunados, la idea es bajar la mortalidad, igual ahí me gustaría comentarte una cuestión, la estrategia que tomó Argentina es muy diferente a otros países donde la mortalidad es muy alta. Lo que tiene la Sputnik V es una vacuna que tiene refrigeración y no en todas las unidades sanitarias contamos con las heladeras, entonces estamos a la espera de otra vacuna que podamos tener en las Unidades sanitarias.

Las unidades sanitarias no tienen la logística o la capacidad para recibir vacunas que necesita una refrigeración

No pero es en todo el país, las heladeras que tenemos son para las vacunas que tienen la refrigeración común, es por eso que, el Estado Nacional, Provincial y distrital, pensamos en cual va a ser la mejor logística cuando llegue alguna otra que podamos utilizar en las unidades sanitarias, pero esto no es solamente en Moreno sino a nivel nacional que no tenemos esos elementos para poder vacunar, es la refrigeración…

En las escuelas, la Mariano Moreno y la N°7 ¿cómo refrigeran hasta que llegue la persona o está todo cronometrado para que no se pierda la cadena de frío?

Está cronometrado, ese es un esfuerzo que también hizo el gobierno de comprar freezer,termómetros, está todo cronometrado y tenemos personal que esta ahí. La verdad que son muy comprometidos y desde el día cero que se pensó en abrir las escuelas estaban todos en el lugar, así que hay mucho compromiso en general, como siempre digo, no es solo del gobierno sino es un compromiso del pueblo también.