Massa en China: agenda extractivista y promesas de inversiones

El ministro de Economía mantuvo encuentros con directivos de empresas de energía, y otras para obras para Aysa. Se reunirá con mineras con un interés particular en litio. Massa anunció un desembolso de U$S 1.000 millones por el financiamiento de Represas del Río Santa Cruz. ¿Llegarán las inversiones o es un cuento chino? Se remata el país.

El ministro de Economía, Sergio Massa, está de gira en China y tuvo varias reuniones con distintos empresarios y anunció desembolsos por las próximas inversiones. ¿Otro conejo de la galera?

Massa comenzó el día con un encuentro con la constructora Gezhouba para reactivar el financiamiento de las represas de Santa Cruz, una cuestión en la que los chinos habían planteado la necesidad de recibir un informe técnico sobre la factibilidad del proyecto luego de la aparición de una falla geológica. También el ministro tuvo una reunión con directivos de la empresa Powerchina, líder en energías renovables y desarrollo de recursos hidroeléctricos.

Del encuentro con Gezhouba participó el diputado Máximo Kirchner y también varios funcionarios de su equipo, entre ellos la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal; y el titular de Enarsa, Agustín Gerez. En representación de Gezhouba estuvieron presentes el presidente, Liu Huailiang, Wang Fang; y el subgerente general, You Xuhua.

En tanto, el titular del Palacio de Hacienda tuiteó en el cierre de su primera jornada que llegaría al país U$S 924 millones, a los que definió como «desembolsos que a corto plazo nos alivian las reservas». Este monto proviene de la decisión de Ghezouba de desembolsar U$S 524 millones para la continuidad de las obras en la represa Jorge Cepernic, en Santa Cruz; y una nueva inversión de la misma compañía, por U$S 70 millones, para construir plantas depuradoras de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) en las ciudades bonaerenses de Laferrere y El Jagüel. El ministro de economía se reunió antes de su viaje a China con el gobernador de la bonaerense, Axel Kicillof y con la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, para «revisar la agenda de acuerdos de Argentina con China».

Por su parte, State Grid financiaría el proyecto AMBA 1 para la distribución de energía eléctrica en la región metropolitana por una suma de U$S 330 millones, para líneas de alta tensión.

Además, Massa se reunió con los directivos de la empresa Powerchina para evaluar la participación de esa empresa en la licitación que se anunció para el mes de agosto con el objeto de construir el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner.

La cartera de Economía espera con los nuevos anuncios de inversión que las reservas se fortalezcan en el transcurso de un mes y medio. Habrá que ver si efectivamente se concretan estas inversiones que anunció el ministro. Ya sucedió con otras promesas de Massa como el préstamo de tipo Repo que otorgarían los bancos, o el anuncio de recompra de deuda que se trataron de anuncios que quedaron en la nada. Además, Massa también negocia con el FMI para el anticipo de desembolsos y Estados Unidos, quien tiene mayor peso dentro del Directorio del Fondo, vetó los negocios de Argentina con China. ¿Habrá más objeciones del país del norte con las posibles inversiones chinas? Esperar y ver.

Rematar el país

Este miércoles Massa se reunirá con directivos de Tibet Summit Resources. A fines de 2022 dicha empresa anunció inversiones en dos proyectos de exploración de litio en nuestro país, proyecto “Salar de Diablillos”, provincia de Salta, y la propuesta de construcción de una planta en el “Salar Arizaro”, también en Salta.

El ministro de Economía tendrá encuentros con directivos de Ganfeng Lithium, una de las principales inversoras en el litio argentino, y de Tsingshan Holding Group, también con proyectos en el país. China, al igual que Estados Unidos, tiene interés por la explotación de los bienes comunes naturales del país, centralmente el litio. El ministro está dispuesto a rematar el país al mejor postor, la agenda extractivista sigue.

El método por el cual se extrae el litio es destructivo para los ecosistemas y comunidades que habitan los salares donde se encuentra. El objetivo del gobierno argentino es obtener dólares para pagar la estafa de la deuda.

La agenda del ministro continuará el jueves con una reunión con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff para obtener el financiamiento para las exportaciones brasileñas a la Argentina en reales. Además, Massa tendrá encuentros con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de este país.