Nazareno La Gamba. conducido políticamente por Damián Contreras, es el actual Vice Jefe de Gabinete de la Cámara de Diputados de la Nación.

El joven dirigente del Frente Renovador, ciudadano de Francisco Álvarez, está inserto en la mesa chica de Massa Presidente.

En diálogo con Desalambrar Tv afirma una serie de conceptos que no son palabras en el aire del candidato presidencial porque responden a columnas que el Frente Renovador expuso y propuso en 2015 en Alternativa Federal.

Aquellos /as que recorrieron el camino hasta llegar a agosto de 2023, quienes abrieron el portal de lo imposible y marchar a noviembre para hacer realidad algo más que un sueño político, presienten que «no hay marcha atrás en el nuevo proceso histórico que entierra la grieta y da paso un gobierno de unidad nacional»

La Gamba interpreta los mensajes de Massa en esa dirección, por ejemplo, «CFK no se meterá en mi gobierno», «será con los productores (agropecuarios) y no contra los productores»; «mi Ministro de Economía no será de mi espacio; los planes sociales pasan a la órbita del Ministerio de Trabajo»

«No se trata de ponerle el moño a nadie ni jubilar a nadie porque lo que necesita la Argentina es ampliar y no reducir, porque ese es el mensaje de Sergio Massa desde hace años», declara Nazareno La Gamba, que seguirá incorporando elementos de peso político. «Hay una reconfiguración de la política y de los partidos. El candidato se llama Sergio Massa y llega para ejercer jefatura y conducción, como lo hizo siempre en cada lugar que le tocó gestionar, y eso deja atrás cualquier teoría de la doble botonera o el doble comando. Massa es el candidato, será el Presidente y el conductor de un nuevo proceso histórico. A partir del 19 de noviembre a la noche Sergio Massa hará todo lo que tenga que hacer ese gobierno de unidad nacional»:

Merece un capítulo especial el encuentro de El Nazareno de Moreno con el Papa Francisco, la experiencia y la anécdota futbolera con raíces en un club de Francisco Álvarez:

