«Massa es la mejor opción real para el pueblo argentino»

Ezequiel Wajncer integra el equipo del Frente Renovador en Unión por la Patria. Conducido por Damián Contreras entrega como respuesta a la pregunta, ¿en qué momento del debate presidencial (el primero) pensó en apagar la televisión? Cuando el líder libertario expresa abierta su negacionismo, cuestionando la cifra de 30 mil detenidos – desaparecidos, o cuando Bullrich no pudo emitir una mueca de vergüenza. Añade a la primera reflexión: «Hay un desparpajo que se mezcla con la impunidad, y Massa viene planteando un consenso sobre las políticas de estado que sobrevivan a las gestiones, tiene que haber cinco o diez puntos para seguir construyendo porque no puede ser que ante cada cambio de signo político se dinamite todo. Fijate que Milei plantea una política de dinamitar lo que se hizo antes, lo que hizo en su momento Carlos Menem quien dijo que si contaba lo que iba a hacer no lo votaba nadie. Macri en 2015 dijo que iba a mantener lo que estaba bien y corregir lo que estaba mal y también el pueblo se dio cuenta que mintió. Ahora Milei habla desde el desparpajo y propone privatizar, la aberración de la dolarización, hablando canalladas del Papa, de la justicia social. Por eso Sergio Massa es el único que propone arreglar esto entre todos, construir consensos».

