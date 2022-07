Massa: «La política no necesita salvadores, sino servidores»

Tras su encuentro con el presidente Alberto Fernández, el flamante ministro al frente de las carteras de Economía, Producción, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Massa, se expresó en redes sociales, en la previa de lo que será su gestión. «Voy a trabajar con alma y vida. Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones», aseguró.

En su cuenta oficial de Twitter, Massa manifestó: «Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo».

«Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país», indicó también.

Y continuó: «Energía, proteínas, minerales y, en especial, el capital humano son claves para el desarrollo argentino y pilares de nuestro lugar en el mundo«.

En otro orden, Massa señaló: «No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo».

«Voy a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento«, agregó.

Además, Massa le agradeció «al presidente Alberto Fernández la confianza y el honor que me deposita. Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera».