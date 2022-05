Massa lo hizo: anunció un puente en Victorica y subsidios para aumentar la frecuencia del transporte local de pasajeros /as

En menos de 1 minuto Sergio Massa informó a las autoridades municipales, provinciales y nacionales (de Transporte) la continuidad de la política pública que tiene carácter ejecutivo en nuestro distrito. Tal vez haya sorprendido el anuncio compuesto de dos medidas que, por su trascendencia, no fueron destacadas en la gacetilla oficial del Municipio enviada tras la inauguración del Puente Vehicular «Héroes de Malvinas».

Con la impronta que caracteriza al líder del Frente Renovador y actual Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Massa realiza el anuncio de cara a los vecinos /as que participan del acto, informándole a los Ministros de Transporte, de Nación y de la Provincia, el deber hacer para el distrito de Moreno: «No quiero pasar simplemente dejando el mensaje sino asumiendo algunos compromisos, porque venimos trabajando varios temas con Mariel y que tienen que ver con el desarrollo de Moreno. Me contaba que la semana que viene, como dijo Damián (Contreras) estarán inaugurando cloacas para muchos vecinos, pero hay temas que todavía tenemos que resolver. Por eso, aprovechando que estamos todos, vamos a dejarle tareas a algunos: la otra herramienta de unión en Moreno que espero que en los próximos 15 días se firme el acuerdo de Trenes Argentinos con el Municipio de Moreno por el túnel de Victorica que le va a cambiar definitivamente el funcionamiento del centro de Moreno. También una tarea para el Ministro de Transporte de la Provincia (D’onofrio), no te vas a salvar, necesitamos la segunda línea para que haya más transporte público de pasajeros para los vecinos de Moreno que hoy se quejan del servicio de La Perlita«.

Massa mostró conocimiento territorial, apego a las demandas históricas de los /as morenenses e instruyó a sus cuadros de gobierno a seguir transformando el distrito de Moreno, otrora relegado de las grandes obras nacionales.