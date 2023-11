«Massa propone un gobierno de consenso y no tengo dudas que lo hará cuando asuma como Presidente»

Gobierno de unidad nacional, política de consensos, frases que están lejos de ser arrojadas al viento por Sergio Massa. Presupone una plataforma de acción que contenga hacia el centro limitando la fuerza de los extremos. Romina Altamiranda, que trabajó en la apuesta política y electoral del Peronismo de Moreno representando en la cabeza de Damián Contreras, lee las líneas directrices que pregona el candidato presidencial de Unión por la Patria ya que contienen lo que la ex funcionaria municipal sostiene desde hace un largo tiempo: «Massa habla de un gobierno de consenso, de apertura, en cada una de sus intervenciones hace mención a los mensajes positivos, defensa de la democracia, convocar a todos los sectores, y estoy convencida que va a suceder el día que asuma como Presidente. Su propuesta es absolutamente contraria a lo que está enfrente que es destruir al otro, exterminar, terminar con el kirchnerismo y con Cristina. Massa convoca a todos los sectores, sin individualizarlos. Por supuesto que no escapo a la realidad de un presente socio económico difícil, pero no olvido que él (Massa) antes de quedarse al costado tomó una responsabilidad y es quien hoy está en condiciones de asumir un modelo distinto de país».

Hay que ver si las dirigencias están preparadas para ese consenso del que hablás, del ponerle fin a la grieta y a las etiquetas que cosecharon odios

Bueno, fijate que Patricia Bullrich expresó que «estalle todo antes del 19 de noviembre» y quien sufre es el pueblo. La realidad es que hay una madurez y se vio en los dirigentes de Unión por la Patria no así en Juntos por el Cambio. Estoy convencida que lo que dice Massa lo hará cuando asuma…

¿No hay margen para jugar en los extremos políticos ideológicos?

No priman las individualidad sino lo colectivo. Creo que se debe planificar y pensar los modelos sin llegar a los extremos, generando consensos aún con el que piensa distinto, esa mirada debe primar en lo nacional, provincial y local para no tocar fondo o que todo estalle, como quieren algunos /as. Es saludable no estar de acuerdo en ideas solamente por formar parte de un espacio, incluso si miramos el archivo de cada uno vamos a encontrar que participaron de distintos espacios y no está mal porque el tema es cómo concibo la construcción del poder. El recorrido de Massa, que haya podido pasar por diferentes estadios en su vida política le pone un valor agregado al momento de poder llegar a varios sectores. algo que puede resultar imposible para otros que se cierran en posturas extremistas…

Bueno, ese modo de consenso es el de Damián Contreras quien en sus redes sociales comparte la campaña de Massa Presidente y hace foco en el trabajo, la educación y en este eje muestra la Universidad Nacional de Moreno, un encuentro de él, Sergio Massa y Hugo Andrade, ratificando lo que cree y siente, aquello que propuso en la interna de agosto

Todos los que conocemos a Damián Contreras, por haber compartido ámbitos políticos y de construcción, sabemos que es una persona que trabajó por los diálogos y el consenso en diferentes espacios y es saludable que así sea

A nivel local hay una unidad que la defino en este momento de corte electoral. Daría la impresión que Massa viene a poner en regla algunas cuestiones de armado, ¿considerás que de ser Presidente podrá sostener el nivel de apoyo e inversión en obra pública como ocurrió en los cuatro años de Alberto Fernández?

Creo que habrá apoyo nacional y provincial al gobierno de Mariel Fernández porque no hay que soslayar que es una de las Intendentas que más votos sacó en la elección general, comparando con otros distritos, eso es legítimo y ella lo obtuvo. En función de eso se puso a disposición del modelo. Me hablaste de la foto en el plenario de Unión por la Patria donde está el hombre de la mesa chica de Massa, Damián Contreras, que concurre a la convocatoria de la Intendenta. Después de cara a eso, luego de las PASO donde una corriente no llegó al piso para poder llevar al Concejo Deliberante determinadas cuestiones, no implica no vaya a haber un apoyo nacional y provincial a una intendencia porque el discurso de Massa es que viene a construir para todos y con todos…

Entrevista completa en Desalambrar Tv: