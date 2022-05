«Me avergüenza como política y ciudadana que la Secretaría de Derechos Humanos no se hiciese presente en el desalojo»

El gobierno festeja las conquistas, Polo Ferial en Las Catonas y presentación de la ordenanza de turismo. Gisele Agostinelli, concejala de Juntos, hace un espacio en la búsqueda de expedientes referidos a los gastos, unos 19 mil millones de pesos, que administró Mariel Fernández en el ejercicio 2021.

Recibe la pregunta sobre la represión a mujeres feriantes en Las Flores (el miércoles pasado) y responde: «La violencia nunca es el camino para resolver ninguna situación. Creo que esa situación había que resolverla pero nunca creo que la violencia sea la herramienta para resolver un conflicto o lo que fuere. La verdad que a mí me hace demasiado ruido el tener una Secretaría de Derechos Humanos y que el Secretario (Berguier) no se hiciese presente para asegurar los derechos de cada una de las personas. Dentro del Concejo, el oficialismo vota lugares de la memoria, hace una sesión especial para declarar de interés y expropiar un sitio en donde la dictadura nos dejó marcado a los morenenses y después sucede esto y no se escucha ninguna voz. Lo único que se escucha son los discursos que dieron en Los Robles. La verdad que a mí me avergüenza, me avergüenza como ciudadana, me avergüenza como política también, la verdad que esperaba que mínimamente el Secretario de Derechos Humanos se hiciese presente y asegurara que eso transcurriera de la mejor manera posible».