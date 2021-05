«Me comprometo a recorrer las escuelas y a ver incluso lo que algunos no quieren ver»

JUAN FERNÁNDEZ ANTES DE JURAR COMO CONCEJAL –

El 27 de mayo se le tomará juramento a Juan Fernández como concejal, luego de la licencia que ya fue presentada por Carlos Brancato. El arribo a la banca generó una suerte de rechazos encendidos y enérgicos de sectores educativos a partir del trabajo que desarrolló Fernández en la segunda parte de la Intervención del Consejo Escolar de Moreno. En diálogo con Desalambrar, el hombre que tiene raíz y tronco radical, responde a las críticas de aquellos /as que fueron parte sustancial del Comité de Crisis creado tras las muertes de Sandra y Rubén: «Primero que nada leí el comunicado, lo primero que digo es que el voto popular está por encima de la opinión de un grupo de personas, que además ese voto popular fue emitido posterior a la gestión que hicimos en el Consejo Escolar. Una gestión que además no fue caprichosa, cuando nosotros decidimos avocar el Consejo Escolar había 19 escuelas que estaban sin clases porque no se desagotaban los pozos. Había un problema de irregularidades en el Servicio Alimentario y además un problema de décadas que terminó siendo en estos días noticia nuevamente, porque terminó detenida una persona con un conjunto de 16, vinculadas a los títulos apócrifos y las licencias truchas. Pero sin meterme en ese tema, me llama la atención la virulencia porque con varios de los directores que firman, yo tengo una excelente relación independientemente de la postura que podíamos tener y defender democráticamente».

Los directoras /es que participaron de lo que se conoció como Comité de Crisis y tenían que dialogar contigo y vos darles información de las obras que se iban a hacer, las empresas y los montos.

No solamente eso sino que además, yo visité muchísimo esas escuelas la de ellos, yo nos los quiero ni nombrar pero la realidad es que he participado de cada detalle porque mi teléfono estaba abierto todo el tiempo y porque me preocupé junto con todo nuestro equipo de que además de asegurar las escuelas, que era nuestra principal causa, muchas escuelas tuvieran reparaciones que ellos mismos nos pedían y que quedaron en muy buena calidad. Por ejemplo, la Secundaria 2 o por ejemplo la Escuela de Estética que básicamente quedaron como nuevas. Lo que sí quiero decir es que la responsabilidad que asumo ahora, va a tener el mismo comportamiento mío, es decir, no solamente estar disposición sino que además voy a ir a visitar las escuelas y voy a defender que la plata del Estado esté bien colocada, por ejemplo la del Fondo Educativo. El municipio recibió 430 millones de pesos, casi un millón de pesos por día. Está obligado a invertir la mitad por lo menos, 215 millones en los edificios que son 192 edificios. Y la Intendenta dice que hizo 400 obras que quizás sean intervenciones pero no se supo explicar cómo no se pudieron abrir 80 establecimientos, 50 primarias, 30 secundarias. En un período además que las escuelas estuvieron vacías.

Yo creo que lo que va a aparecer seguramente en la discusión y el debate del Concejo Deliberante es qué se hizo durante la intervención. En números fríos fueron más de 700 millones de pesos invertidos, hay que ver cómo se hicieron esas obras porque quedó abierta la instancia de una auditoria y una presentación para saber si se daba curso a una demanda penal

Todas las obras que hace el Estado tienen que ser auditadas, a mí me parece que está muy bien.

¿Hicieron bien la tarea?

Si, hicimos bien la tarea, por supuesto que las empresas, todas las empresas son distintas. Trabajaron una cantidad importante de empresas, algunas mejor, otras peor. Hemos tenido que intervenir con más de una en alguna escuela pero siempre pensando en lo siguiente: que las escuelas estén seguras primero y que además con todo lo que le hicimos, yo creo que las escuelas, las reparaciones fueron realmente buenas.

¿Cómo no se pudieron abrir las escuelas si fueron tan buenas?

El día 19 marzo de 2020 todas las escuelas estaban funcionando, cuando se dictó la cuarentena. Por lo tanto llama mucho la atención que más allá de defectos que puede haber tenido alguna obra nuestra, en el tiempo que llevaba ya el Consejo Escolar asumido no lo haya podido resolver. Entonces además se dice que tienen que ver con cuestiones de mantenimiento, por ejemplo el tema de los tanques. Esos son intervenciones menores que por supuesto llevan su labor pero que no son imposibles y más con semejante cantidad de recursos. Por lo tanto insisto, yo me comprometo a recorrer las escuelas y a ver incluso lo que algunos no quieren ver.

¿A qué te referís con lo que no quieren ver?

Yo no escuché muchas palabras criticando que haya 80 escuelas, 30 secundarias y 50 primarias sin abrir. No escuché a SUTEBA por ejemplo, SUTEBA tiene que explicar por qué no dice nada. Los directivos además me parece que tienen que entender que hay que trabajar en equipo y además que cuando firman un comunicado no lo pueden hacer en nombre de sus escuelas, ellos son directivos que por más legitimado estén en las comunidades no se pueden arrogar la representación de una escuela, porque quizás en esas escuelas alguien de la comunidad haya votado nuestra lista y tienen que ser respetuosos. Me parecen que si hablan y van a repudiar tienen que firmar de puño y letra.

Es un ConCejo Deliberante de muy poco debate, el debate tiene que ver con el parlamentar como dicen algunos y vaya si Moreno tiene muchísimos temas para trabajar y para llevar al debate a recinto. ¿Qué te imaginas vos haciendo ahí? ¿Un concejal de silencio, que hay muchos, o protagonista? Del otro lado hay munición gruesa para disparar a partir de la Intervención del Consejo Escolar

No, es el Juan Fernández de siempre, yo soy un tipo comprometido con las responsabilidades públicas que me han tocado tener, vengo con firmeza, no me voy a callar, voy a decir todo lo que tenga que decir. Eso no implica nunca correr el límite de lo político. Yo no entro en cuestiones personales, puedo ser muy vehemente incluso justamente en este debate, con el resto de los colegas del Concejo, pero nunca cruzando límites personales.

¿Cómo te recibieron? Porque estuviste la semana pasada, falta el acto final que es tu jura

Tuve una reunión previa a la sesión donde se aprobó la licencia de Brancato con la Presidenta y un par de concejales, además de la jefa del bloque de Juntos para el Cambio. Se me preguntó básicamente sobre mi rol en la Ciudad de Buenos Aires. Expliqué cuál era mi tarea y los términos en los cuales yo estoy contratado. Quedaron en revisar esa situación.

¿Vos tenés un contrato en CABA?

Exactamente soy Coordinador de cooperativa del Barrio 31, la cooperativa que hace la higiene urbana del barrio. Quedaron en revisarlo, todos entendimos que era un contrato absolutamente compatible, pero me lo hicieron hacer entrar por Secretaría como corresponde. Y espero que todo esté resuelto para asumir el día 27.

Hay que ver cuáles son los horarios, si tenés que estar presencialmente en CABA, la incompatibilidad tiene que ver con eso, ni siquiera estoy hablando de salario o ingresos. Estoy hablando de la función que demanda ejercer una carga pública como ser concejal.

Exactamente, y como yo me tomo las cosas con el compromiso de siempre, así como lo hice en otra ocasión. Por supuesto que tendré en este tiempo, que haga las dos cosas, ajustarme a las normativas en términos de la dieta pero además en la medida que pueda lo voy a sostener y sino me quedaré solamente con el Concejo Deliberante porque claramente es una responsabilidad no solamente a mí, sino a toda la lista nos ha promovido.

¿Renunciás a CABA que es planta permanente o es un contrato?

No, es un contrato de locación de obras básicamente.

La conducción de Aníbal Asseff siempre se la define como radial, ¿cómo la definís vos?

Yo te aclaro, yo soy una persona que milita en el radicalismo, en un grupo de radicalismo. Nosotros por una cuestión filosófica no tenemos conductores, nosotros tenemos en todo caso representantes o líderes pero nunca conductores, eso tiene que ver más con un lenguaje más castrense de otras culturas políticas. Aníbal es una persona a la cual yo respeto mucho que siempre tuvo una posición bastante coherente en términos de toda su historia política frente a las diferentes caras del mismo elenco estable del partido que gobierna Moreno hace más de 25 años. Además somos aliados en el marco de Juntos por el Cambio, por lo tanto él tiene un estilo con su equipo, yo respeto esa forma de trabajar de él, pero bueno estamos para sumar, tanto con él como con el resto de los integrantes del espacio.