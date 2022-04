«Me conduce mi organización Barrios de Pie, y en Moreno quien nos marca el horizonte es nuestra Intendenta»

Josefina Díaz Ciarlo, cuadro político de SOMOS, actual legisladora por el Frente de Todos, toma el compromiso de analizar el panorama del oficialismo y la crisis que presenta la actual coalición de gobierno. Afirma que el «poder real y popular está en manos del Frente de Todos», al tiempo que pone a la actual Vicepresidenta de la Nación como la armadora central», sin perder de vista el cuidado de la «unidad» porque existe el riesgo y peligro de alimentar la vuelta del macrismo: «Yo creo que hay una realidad de crisis, tanto económica y social que obviamente pone en crisis las estructuras políticas. Considero que el poder lo tiene aquel que tiene el apoyo popular y en eso democráticamente lo tiene el Frente de Todos, sin lugar a dudas, que fue quien tuvo el acompañamiento democrático del pueblo en la elección ejecutiva. La Vicepresidenta para mí es excepcional, como oradora y como referenta y dirigenta política y como armadora del Frente de Todos…»

¿Y Alberto qué es?

No, el Frente de Todos es quien hoy tiene el poder del pueblo. En eso considero que hay una necesidad de cuidar profundamente la unidad y cuidar sobre todas las cosas lo que ha significado para el pueblo argentino ponerle un fin al gobierno del macrismo porque el sufrimiento que puede implicar, el sufrimiento en términos de derechos conquistados que se anulan en función de gobiernos, que no responden al poder popular, no responden a lo popular en términos convalidación.

Quién está dañando aquello que decís es Cristina Fernández de Kirchner

No, yo con eso no coincido, no coincido que Cristina haga daño al pueblo, no coincido que dañe la unidad. Criticar en función de decisiones y tener miradas contrapuestas si son miradas que se ponen en función de una discusión para tomar mejores decisiones yo las valido, obviamente, cualquier decisión

Si la Vicepresidenta de la Nación, hace y dice todo lo que dice, no es solamente una opinión disruptiva, es claramente opositora

No creo que nadie que esté dentro del Frente de Todos sea opositor, o sino que hay que tomar la decisión de no ser parte del Frente de Todos, eso no sucede, nadie está tomando la decisión de que el Frente de Todos no siga siendo la fuerza que gobierna.

Máximo Kirchner dijo que el acuerdo con el Fondo atenta contra el pueblo, eso claramente es que hay una ruptura

Hay una disociación de miradas, no una ruptura del Frente, una disociación y mirada en función de un contexto, ese contexto significa responsabilidad de gobierno, significa acompañamiento popular, significa un montón de situaciones que tiene que ver en conjunto de respuestas hacia los conflictos que hoy suceden. Ahora, el conflicto mayor que tenemos es el inflacionario, no puede darse ninguna batalla si no hay acompañamiento del gobierno al pueblo o del pueblo al gobierno porque es la única herramienta que tenemos hoy para poder frenar esa inflación, es acompañamiento y poder para luchar contra los formadores de precios, contra aquellos que especulan, contra quienes la fugaron y estamos en una gran discusión sobre quienes tienen que pagar aquella deuda que dejó el macrismo, todo eso necesita y necesariamente tiene que tener una unidad del Frente de Todos que acompañe decisiones políticas que no son sencillas de tomar en un país donde la oposición con mucha irresponsabilidad plantea por ejemplo que si vuelve a gobernar cerrará el PAMI, que si vuelve a gobernar no se hace cargo de la deuda que contrajo, que cuando tuvieron que votar la deuda no votaron un plan de desarrollo productivo e industrial en nuestro país. Cuando vos haces el paralelismo entre Cristina y la oposición planteando que Cristina al decir lo que dice es oposición no tiene nada que ver con el discurso o con los planteos que hace un sector del Frente de Todos, como otros sectores del Frente de Todos tienen otros planteos.

A vos, ¿te conduce Mariel Fernández?

A mí me conduce mi organización política, Barrios de Pie, y en Moreno yo tengo la decisión y tenemos los que somos parte de Barrios de Pie, de acompañar a la intendenta municipal.

¿Y quién te conduce?

Mi organización, es una organización conducida por un grupo de compañeros que tienen referentes nacionales, Daniel Menéndez, Natalia Souto que es diputada nacional, entonces en eso obviamente que nuestras referencias son parte de nuestras formas del ejercicio de la política y el ejercicio de nuestras funciones. En Moreno soy parte de este gobierno y sin lugar a dudas de las decisiones que hay que tomar, quien nos marca un horizonte hacía dónde tenemos que caminar es la intendenta municipal.