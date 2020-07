0 shares







PROPIEDAD PRIVADA Y ¿LOS DERECHOS HUMANOS? –

Por Brenda Giménez /

El ideal, la voluntad, entrega, solidaridad, esfuerzo, humanidad. Una crisis de esta magnitud exacerba lo contrario a los valores antes citados. Potencia el individualismo, hace crecer las violencias, los abusos, el desamparo, hace vulnerables y más permeables a las familias excluidas si el Estado no llega.

Karen vivía en la zona de Cuartel V con su pareja y cuatro hijos, en una casa que le dio Bruno Tomás a cambio de trabajo. Nueve años de vínculo trabado en esa línea de poder.

Vivía porque el pasado 22 de junio luego de un tiempo de hostigamiento, acoso y amenazas el dueño del inmueble los desalojó. Karen y su familia quedaron a la deriva en plena pandemia. La policía ayudó al propietario.

Hace nueve años atrás, este sujeto les daba un techo a Karen y su familia a cambio de trabajo de albañilería, pero la cosa se tornó un tanto turbia. Aparecieron las amenazas de desalojo y el acoso constante a Karen, él dueño se acercaba cuando sabía que su compañero estaba realizando trabajos en la casa de él en José C. Paz: “Me decía muchas cosas cuando mi marido no estaba, que era linda, que él me podía pagar, para mí por eso también está enojado porque yo nunca le di bola a lo que él me decía, esto está en fiscalía de como él me acosaba”.

Ante la «justicia» llevó grabaciones y videos del proceder policial: «El dueño fue con dos efectivos, se me reían en la cara, me dijeron que me iban a sacar y a mi marido le dijeron que si lo encontraban en la calle lo iban a matar, y lo tengo grabado. Él pago a los policías para que nos vayan a amenazar, yo tenía miedo pero mi marido no” sostiene Karen, quién ahora vive con “miedo que vengan acá y me hagan algo”.

¿Dónde vivías?

En Cuartel V, Moreno, frente a la escuela rural N°5

¿Y por qué tenemos que hablar de que vivías ahí, qué es lo que ocurrió?

El dueño me desalojó con mis cuatros hijos, me amenazó de muerte, está todo en fiscalía.

¿Qué tiempo vivieron ahí con tu pareja y tus hijos?

Ocho años con este año ya iban a ser nueve.

¿Ustedes alquilaban?

No, él me dio para cuidar a cambio de que mi marido le trabaje de albañil. Después nos pagó tres meses, sólo eso. Tuvimos que comprar el motor porque no nos daba ni el agua. Tengo testigo de que nos daban agua, la escuela y el vecino del lado.

¿Qué tipo de trabajo hacían ustedes para esa persona?

Yo cuidaba, nosotros hicimos mantenimiento en toda la casa, y mi marido iba a trabajar a la casa de la familia. Todos los días le descontaba 400 pesos de luz o si no venía a decirme a mí de como le iba a pagar.

Karen, este hombre que es el propietario de ese lugar ¿les avisó que necesitaba ese espacio, les dio tiempo para que busquen una casa o fue inesperado?

Fue inesperado y los chicos se asustaron mucho, porque él ya nos venía amenazando a nosotros, pero yo pensaba que con la pandemia no nos iba a sacar, hace dos semanas atrás dijo que me iba a cortar la luz y le dije a mi marido que no nos podía cortar la luz porque estamos en pandemia. Me decía muchas cosas cuando mi marido no estaba, que era linda, que él me podía pagar, para mí por eso también está enojado porque yo nunca le di bola a lo que él me decía, esto está en fiscalía de como me acosaba.

¿Cómo se llama?

Bruno Tomás.

AUDIO 1

Entonces este desalojo se hizo con la policía

Si, con la policía. Tengo una grabación como antes del desalojo fue con dos policías y se me reían en la cara, me dijeron que me iban a sacar, que si lo encontraban a mi marido en la calle lo iban a matar, y lo tengo grabado. Pagó a policías para que nos vayan a amenazar, yo tenía miedo pero mi marido no. Ahora, tengo miedo que vengan acá y me hagan algo

¿Dónde están ahora?

Estamos en la casa de mi mamá y la verdad que tengo miedo por los chicos, yo sé que el hombre es malo y no tiene piedad.

¿Hiciste la denuncia en fiscalía por acoso?

Si, si él me acosaba. Le conté desde principio todo a mi marido y él siempre me creyó y me dijo que haga la denuncia, él hombre tenía un prostíbulo en Tortuguitas y esto lo sabemos porque mi marido fue a arreglar algo ahí.

Y esta persona con ayuda de la policía los desalojó ¿qué día?

El lunes 22 de junio a la noche. Yo había ido a comprar y cuando volví no podía creer que estaban sacando las cosas afuera. De la desesperación no me puede plantar a decir que no saquen porque como estaban con armas mis nenes se hicieron pis encima del miedo y me decían “mami no digas nada, vamos”.

Fuiste a Desarrollo Comunitario, al IDUAR, a la Municipalidad para que te den un lugar porque precisamente estamos en una pandemia y te han desalojado ¿hiciste eso?

No, porque tengo miedo de salir porque me amenazó.