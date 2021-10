«Me despidieron del Municipio por reclamar mis derechos»

JORDAN EBIS, Y UNA HISTORIA QUE SE QUIEBRA –

Despedido del Municipio antes de cumplir un año de contrato. Expulsado de Bromatología sin explicación presencial. La bronca por quedar sin empleo, por ser padre de familia, por creer y sentir la decepción, por afirmar que «él creía que el problema del gobierno local eran los cuadros medios, pero ahora no tiene dudas que Mariel es el problema».

Jordan Ebis, hijo de uno de los fundadores de la Mutual El Colmenar, es un joven trabajador, militante de causas populares e integrante de la Mujica. Fue Jordan quien solicitó un espacio, una escucha para reproducir una sinfonía que no solo es sentimiento:

Ni siquiera cumpliste un año de trabajo en la Municipalidad

Faltaban quince días para cumplirlo pero fue de repente, inesperado. El hecho es dejar sin trabajo a un compañero, porque además hay una relación con Emmmanuel (Fernández) y Mariel (Fernández) histórica a través de mi papá (Sergio Ebis). Yo tengo una hija, tengo que pagar el colegio y un montón de cosas, pero además es un gesto que lo había visto, me refiero a que vi como echaron a dos compañeras…

¿Dónde trabajabas?

En Bromatología, que es un lugar donde se pueden hacer un montón de cosas para la comunidad, ellos le cambiaron el nombre por Seguridad Alimentaria, pero de seguridad alimentaria no tiene casi nada..

¿Por qué?

Porque los procedimientos no son claros, nunca existió una capacitación hacia nosotros, pero las propuestas e iniciativas que presentamos no fueron tenidas en cuenta. Yo trabajé diez años en logística, en auditoria interna, y quería aplicar todos mis conocimientos para el bien público, no me permitieron aportar a la mejora pero además me ningunearon, hasta me ignoraban…

¿Salías a la calle a hacer operativos?

Yo era inspector de calle…

Hace varias semanas que salió el procedimiento de la mozzarella, el decomiso y distribución

Era algo predecible porque nunca se nos capacitó…

Antes de la mozzarella, ¿existió algo semejante?

No, situaciones parecidas no. Pero lo que quiero remarcar es lo siguiente, cuando Mariel dice que quería un Municipio transparente por lo menos en el sector donde estuve (Bromatología) no tenía transparencia en los procedimientos. Había decomisos de medicamentos, que no se pueden vender ni en kioscos ni en supermercados, de curioso pregunté cuál fue el destino final porque requiere de un proceso de desnaturalización especial. Hubo algo parecido con el decomiso de unas bicicletas, un camión de DORINKA ex Walmart, bicicletas que fueron secuestradas por contaminación cruzada, pero esas bicicletas desaparecieron de Bromatología, tampoco hay explicación sobre eso. Con varios compañeros /as acercaron propuesta para que Seguridad Alimentaria sea más transparente pero no quisieron tomar la propuesta.

AUDIO 1 JORDAN EBIS

Sentís y creés que te despiden del Municipio por proponer y ser crítico de algunos procedimientos

Yo soy una persona de crítica constructiva, y lo hice con el apoyo de mis pares, los compañeros que salían a la calle conmigo. En una reunión tuve un cruce con la Directora (Tamara Medina) donde le explico todos los procedimientos y las cosas que se podían realizar. Me respondió está bien lo que decís, está muy bueno, pero esta es la Municipalidad…

Alguien llamó y comunicó tu despido

Nadie, incluso no sé si la Jefa del área sabía de mi despido. Tal vez del detonante fue lo que ocurrió en la jornada de peregrinación (a Luján). Los que somos trabajadores /as temporarios /as no tenemos firmado el decreto por productividad (pago de horas extras u operativos), entonces consulté si por laburar en el operativo por la peregrinación nos iban a dar francos compensatorios. Creo que eso fue el detonante porque lo expresé adelante de todos mis compañeros. Si nos permiten decir lo que pensamos, ¿cuál es el mensaje que le dejan a los jóvenes, a los que nombra siempre Mariel en sus discursos? Soy un compañero, un trabajador que solo reclamó que está en el Convenio Colectivo de Trabajo, por lo tanto es algo que no cumple el Municipio, el gobierno. ¿Por reclamar me desvinculan de la Municipalidad? Pregunto de nuevo ¿cuál es el mensaje del gobierno a los jóvenes?

AUDIO 2 JORDAN EBIS

Dijiste que hubo otros despidos

Sí, por eso creo que es un gobierno que no defiende a los trabajadores, a uno de los ellos por haber hecho una consulta en el sindicato (SITRAM) por una cuestión de un certificado médico, eso fue el motivo para que la despidan a mi compañera. El que tomó la decisión está en la lista de concejales de Mariel, está en el puesto 12. Esa es la persona que defiende Mariel, también defiende a tipos que le sacan mercadería a un laburante, por un 1.300.000 pesos, lo digo porque nunca salieron a hablar que le dejaron a un trabajador una deuda de más de un millón de pesos. Defienden ese procedimiento y a las personas que lo hicieron cuando deberían desvincularlos. Yo participé de un operativo de Comercio donde un Jefe le dice a una persona, que tenía que retirarse de la vía pública, que es lo que corresponde, pero hay formas de proceder, pero lo que hizo este hombre fue de amenaza, de decirle a una persona que tenía una parrilla que se tenía que ir porque había dos denuncias penales, con abogados del Municipio al tanto de la situación, y que había una persona hospitalizada por consumir algo de esa parrilla, algo que es incomprobable porque lo dijo sin papeles que lo acrediten. Cuando la mujer le preguntó de dónde había sacado esa información se notó que mentía, y estoy hablando de la misma persona que le dijo a la madre de una joven abusada que era su culpa lo que había sufrido su hija…

¿Estás hablando de Dimitrof?

Sí de Dimitrof. Esas son las personas que defiende el gobierno de Mariel, y son todas contradicciones. Habla de los trabajadores y no los cuida; habla de feminismo cuando hay una familia que está sufriendo y yo tengo que decir que Dimitrof es del Movimiento Evita…

¿Qué es lo más te enoja?

Que yo confié. yo tenía mucha fe en este gobierno y me duele muchísimo. Desde hace tiempo que quería trabajar en el Estado para poder aplicar todos mis conocimientos y mi militancia que está muy arraigada a la historia de El Colmenar, aprendí que los problemas se resuelven en comunidad y con la comunidad, que lo que aprendí en lo privado para mejorar los procesos no sirvió de nada porque ellos buscan obsecuencia, sumisión, pero está claro que no están buscando sacar a Moreno adelante.

AUDIO 3 JORDAN EBIS

Jordan entrega en el final del reportaje un mensaje político: «Nunca lo vi enojado a mi viejo (Sergio Ebis), pero esta vez sí. En el momento que me despiden me dijo quedate tranquilo, creo que es un error. Yo pensaba que el problema son los mandos medios pero no es así, el problema es Mariel Fernández. La Intendenta le mandó a decir a mi viejo que si él quería saber el motivo de mi despido que se encargue de llamarla. Todavía no nos hemos juntado con los compañeros de la Mutual El Colmenar y de la agrupación La Mujica a hablar de este tema. Había una relación de muchos años y no se va a reconstruir así nomás, y estoy hablando del Colmenar, con tanta historia en Cuartel V. No sé si puedo decir esta palabra pero «Mariel se cagó en toda esa historia».

AUDIO 4 JORDAN EBIS