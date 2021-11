«Me dieron once tiros, me remataron en el piso pero sobreviví para contar y terminar con toda la corrupción»

El 19 de septiembre de 2016 un golpe comando produce una conmoción. El robo de UN MILLÓN DE PESOS DEL BANCO PROVINCIA de la localidad de General Rodríguez. Días después cubre todos los espacios informativos, lo que incluye redes sociales y YouTube, un video de personas encapuchadas, que asumen el ilícito y denuncian al secretario de la fiscalía (a cargo de la Dra. Rodríguez), Matías Lattaro, y al subcomisario Rubén Giménez de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de General Rodríguez, de haberles “entregado” el robo del millón de pesos y liberado la zona.

El hombre que fue apuntado como jefe o cabecilla de la banda es Matías Maximiliano Milatich. La justicia y la política se encargaron de mostrar el ESCLARECIMIENTO. Hace cinco años y un mes del robo del MILLÓN y el juicio oral no se produjo. ¿Por qué la demora tiene tanto silencio? ¿Qué investigación hubo sobre la denuncia de zona liberado y encargue policial y judicial?

Matías Maximiliano Milatich vivía en Moreno, en la zona sur. Desde la prisión habló con Desalambrar de su causa que la justicia no cierra pero fijó condena: «Estoy detenido hace cinco años y un mes por el robo de Un millón de pesos en General Rodríguez. Hace cinco años que estoy detenido, procesado porque no recibí condena».

¿Hubo fecha establecida del juicio oral?

El 7 y 8 de octubre de este mismo año tenía que ir a juicio oral y público, me lo suspendieron. Me dieron fecha para el 10 de diciembre de este mismo año y también fue suspendido. Ahora me lo dieron para marzo, pero me lo quieren hacer por videollamada y me parece injustamente por videollamada…

¿Cuáles son las razones para que lo rechaces?

Quiero que sea presencial para demostrar que las causas fueron armadas.

Pero vos participaste del robo al banco Provincia de General Rodríguez

Yo me hago cargo del robo, pero digo que fue armado porque Rubén Giménez el jefe de la DDI de General Rodríguez, me amenazó con matar a toda mi familia si no hacía el robo. Yo me encontraba haciendo las cosas bien, tenía pollería en Barrio Rififi de donde soy, y un tenía un lavadero de auto. Yo había salido de estar detenido, firmaba en el Patronato de Liberados que está por el Boulevard Perón, y de tanto que me molestó la policía me pidieron que yo haga un robo, un ilícito de un millón de pesos sino me iban a matar a mi familia. Todo por tener antecedentes, porque yo no le quería dar plata para que ellos me dejen de joder. Estaba ganando la vida dignamente, cometí un error y pagué la causa anterior y salí. No hay nada más lindo que poder estar con la familia. Entonces por eso me armaron una causa. Después del robo del MILLÓN DE PESOS me pusieron de 10 a 15 robos más, me pusieron homicidio, me pusieron tortura, y todo en General Rodríguez en el año 2016. No es nada de Moreno ni de Paso del Rey, todos los hechos en General Rodríguez, todo lo que estaba dando vuelta por ahí me lo pusieron a mí y las causas fueron armadas por ensañamiento. Yo hice públicos los vídeos, puse a Rubén Giménez y a Matías Lattaro (asistente de la fiscal Rodríguez) por corruptos, nombré hasta al presidente de la Nación (Macri).

Ensañamiento policial y judicial ¿hacia tu persona o alcanzó a tu familia?

La llevaron presa a mí señora, que el mes pasado gracias a Dios la pudieron largar, estuvo cinco años detenida. Tienen a Ángel González por solo alquilarme una pieza, eso lo hizo la fiscal Alejandra Rodríguez, hace cinco años y dos meses que lo privan de su libertad. Tienen preso a Cristian Rojas que me estaba haciendo durlock en mi casa, le pusieron varios robos, varios homicidios y ellos no tienen nada que ver como yo tampoco. Pero sí estoy reconociendo que soy culpable del robo de un millón de pesos. Pienso que soy el único que quiso poner el pecho a las cosas, como lo digo yo. Y salir a hablar de lo que estaba sucediendo, pienso que es injusto lo que estoy pasando. Y otra de las cosas, a mí me dieron once impactos de bala el 28 de octubre de 2016, me remataron el piso con un tiro en el cuello y me dieron otro en la cabeza y no morí. Estuve muerto tres minutos y volví a vivir, gracias a Dios. Para poder contar y para poder terminar con toda la corrupción, de todo lo que hacen no sólo conmigo sino con varios pibes también. Pienso que es injusto lo que están haciendo, por algo me vienen suspendiendo los juicios y no me condenan. Tantas cosas que me armaron ahora no saben cómo hacer, porque ellos van a caer en la volteada. Yo ya estoy pagando el error que cometí, y mi error fue también en no haber ido al ámbito Federal a comentar lo que me estaba pasando.

Entre las imputaciones se encuentra el robo calificado por el uso de arma blanca en concurso real con homicidio agravado por el vínculo en General Rodríguez. La víctima fue la jubilada María Luisa Díaz, de 71 años, quien murió de un infarto durante el asalto el 15 de septiembre de 2016

¿Sabes cómo fue? Yo estaba en Marcos Paz en silla de ruedas, me cae la fiscal Alejandra Rodríguez con el abogado Baltar, cuando yo tenía un abogado particular, ya desde ahí vinieron mal porque ellos tendrían que haberle avisado a mí abogado. Me dijeron te vamos a hacer el reconocimiento, ocho robos y un homicidio. ¿Qué homicidio? No, yo no tengo nada que ver. Voy adentro de la sala de HPC, que es el hospital de Marcos Paz dentro del complejo. Llamo al abogado y me dice que nadie le había avisado nada, ni un mensaje, nada, pero salí que vamos a pedir la nulidad. Antes de salir viene el celador, que es el encargado, viene y me pregunta ¿qué ropa te vas a poner? Y yo le digo cómo que ropa me voy a poner, yo nunca vi que cuando estoy por salir a reconocimiento por un homicidio qué ropa me voy a poner. Quién le manda a preguntarme eso a usted y me dice «tu abogado». Salgo a reconocimiento, de los ocho robos todos negativos, y del homicidio positivo. Me lo armaron, fui apuntado, porque yo no tengo nada que ver. Por ese homicidio está presa la hija, el marido de la hija y dos personas más. Y la hija se está haciendo cargo que ella le entregó el trabajo al marido, la mamá tenía 800 mil pesos. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Yo no tengo nada que ver con eso, si estoy pagando por el robo de un millón de pesos, del resto soy absolutamente ajeno a lo que me están imputando y me parece injusto que por salir a hablar la verdad me conviertan en el arma más perseguida.

Está claro que exigís un juicio oral y público para denunciar la corrupción policial, judicial y política, pero esa instancia del proceso se posterga, ¿qué explicaciones te da tu abogado o la justicia?

Estoy hace cinco años y un mes detenido y la justicia para no escucharme qué hizo, y no solo la justicia porque atrás de todo esto está María Eugenia Vidal, que era la gobernadora en ese momento. Ella fue la que me puso la policía a mí. Ella fue la que me dio carta blanca y por eso me tiraron a matar. Sin darme voz de alto, sin que yo tire un tiro, y yo recibí once impactos de bala. Me parece injusto lo que hicieron conmigo, así no se calla a una persona. Yo tenía derecho a que un juez me de una eximición de de prisión para poder ir a acusar personalmente lo que yo estaba diciendo a través de un vídeo. Fíjense que me pusieron en un transcurso de 6 meses todos los hechos a mí, a donde yo tengo en el Patronato de Liberados asentado que tenía pollería, que tenía lavadero de autos y el juez que me largó en la causa anterior me mandó una carta felicitándome por el cambio de vida ¿A usted le parece justo lo que están haciendo conmigo? A mí señora la tuvieron de 3 a 5 años presa, mi hija que recién había nacido antes de que yo caiga detenido era una bebé, nació encerrada, se crió encerrada. Hoy en día gracias a Dios tiene la libertad mi señora.