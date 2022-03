«Me dieron sanguchito de jamón y queso, y el jamón estaba verde mami pero yo me lo comí igual»

SERVICIO ESCOLAR MUNICIPALIZADO / ESCUELA PRIMARIA N° 6 – BARRIO JARDINES-

Rossana es mamá de un niño de nueve años de edad que concurre al 4° grado de la Escuela Primaria N° 6 del barrio Jardines. Como debe indicarse, en estos tiempos, es parte de la comunidad. Su testimonio queda agregado al de otras personas, que integran la comunidad, y denuncian no solo la pésima comida que llega a las escuelas sino el peligro real que esto entraña. El día jueves su hijo consumió un sándwich de jamón y queso que estaba verde. En diálogo con Desalambrar afirmó: «Después la pandemia no hubo más cocina, solo entregaron sanguchitos de jamón y queso o los medallones de pollo. Hoy (día viernes) entregaron medallones se soja, y unas mamás que me mandaron foto que estaban con moho».

Es decir que a usted le mandaron otras mamás de esa escuela los sándwiches, ¿su hijo no recibió eso?

Si, claro. Lo recibió, pero cuando lo iban a abrir para comer estaban con moho, con pelusas, verdes.

¿Y qué hicieron a partir de esto? ¿Hablaron con la directora?

No, somos del turno mañana y cuando van saliendo los chicos nos juntamos en la plaza porque los niños quieren jugar y abren estos sanguchitos para comer, pero resulta que algunos no comen, pero lo revisan siempre. Las mamás van a guardar el pancito hasta ir, no sé hasta dónde vamos llegar, con todo esto.

¿Algún niño ha tenido algún problema de salud por comer eso?

Mi hijo, comió un sanguchito de esos y el jamón estaba verde y a la noche le dio diarrea. Hoy se levantó con dolor de panza, por eso yo le dije que hoy no comiera nada de lo que le dan en la escuela.

Rossana ¿lo que le entregan a los niños y a las niñas son dos sándwiches o uno?

Cuando vienen todos los alumnos le dan un sanguchito por niño, pero hoy como había lluvia no fue ni la mitad de los alumnos entonces le daban dos o tres sanguchitos a cada niño.

¿Tu hijo pudo comer ayer ese sándwich y por la noche tuvo problemas estomacales?

Si, así es. Pero ayer él comió porque yo no fui a retirarlo, lo retiró la hermana y ellos siempre quieren comer eso porque yo en casa no dejo que coman jamón y queso. Y entonces agarran y antes de llegar a casa lo come. Pero hoy si yo lo retiré, le revisé el sanguchito porque él me dijo de eso que le pasó anoche. Le pregunté qué comió y ahí me dijo ‘ayer me dieron sanguchito de jamón y queso y el jamón estaba verde mami pero yo me lo comí igual’.

¿Pudo hablar hoy con alguna autoridad de la escuela para contarle esto que había sucedido con su hijo?

No, hoy no tuve la oportunidad de hablar con ninguna autoridad de la escuela porque no había. El director está de licencia y a la vicedirectora no la vi.

La Escuela Primaria N° 6 está en el circuito de Moreno Norte. La empresa contratada por el gobierno municipal es Distribuidora Don Joaquín, la misma firma de las tartas, la empresa echada por la Intendencia.

ES EL SISTEMA NO SOLO UNA EMPRESA

La realidad nunca supera la ficción. Las prácticas de la administración pública pueden tender a ficcionar para darle mayor dimensión a los hechos, como una realidad paralela, construyendo subjetividad. Cuando no hay que mostrar sino responder, explicar, resolver un conflicto grave, ocurre un fenómeno que en este tiempo se nota MÁS: las responsabilidad de los funcionarios /as que funcionan o no funcionan, se diluyen o licúan.

La comida de los pibes /as, de los niños /as, con eso no se juega, no se obtienen ganancias, con eso no se jode.

Desde el primer día de clases en este ciclo 2022, cada jornada muestra la parte de la realidad que el gobierno de Mariel Fernández acepta pero no resuelve. La calidad de la vianda no tiene justificación alguna, la comida en mal estado tampoco. Las empresas elegidas capturan recursos y ganancias desde marzo de 2020 porque son actores de la mesa privada del SAE. Durante las tres semanas de enero distribuyeron sándwich de jamón y queso porque en el Verano ATR los controles del oficialismo estaban de vacaciones.

Arrancó el ciclo lectivo, normal, presencial, y cada día hay una denuncia que revela el mismo criterio: comida (sándwich de jamón y queso, medallones de pollo o de soja, de mala calidad o en mal estado).

¿Por qué siguen las empresas que eligió la Secretaria de Desarrollo Comunitario para proveer la comida en las escuelas?

Una, Distribuidora Don Joaquín, mereció la sentencia política: esa empresa fue echada afirmó la Intendenta el 4 de marzo. Un día antes el comunicado oficial con cuatro firmas / nombres anunciando la expulsión. Por lo menos hasta el último día de marzo Don Joaquín recorre sus dos zonas de cobertura (Moreno Norte y Cuartel V).

El gobierno que enfrentó y sacó a las empresas que absorbían el dinero de los morenenses, nos referimos a Consorcio Trébol (recolección de residuos), TIP.SA (cobro de tasas municipales),Tallion (Estacionamiento Medido), herencia de West y Festa, como indican victoriosos las jóvenes autoridades. La nueva generación que no gobierna no da los nombres las firmas privadas que llevan la comida a las escuelas. No hay cuestionamientos, ni notas de repudio (por el contrario, véase cómo votó el Consejo Escolar un simple comunicado sobre el SAE). Tampoco marchas gremiales ni acompañamiento a las comunidades, es decir, aquellos grupos pequeños de madres y padres, que sólo quieren que sus hijos no reciban comida de mala calidad o en mal estado. LAS CINCO EMPRESAS que llevan la comida a las escuelas, NO son herencia de nada ni de nadie, son elegidas en forma directa por la Intendenta municipal.

Placa periodística marzo de 2021:

Puede que haya que entender las elegidas por el Gobierno municipal son golpeadas por la inflación. La Intendenta Mariel Fernández dijo a este medio (apertura de sesiones ordinarias del HCD): «… La inflación es muy dura y difícil, preparar una vianda con 84 pesos, comida, fruta y bebida con 84 pesos es muy difícil».

El hermano de la Intendenta también puso el eje allí. Emmanuel Fernández, concejal de Moreno, en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante: «… sabemos que no es lo mismo entregar un LISTO CONSUMO (vianda o envasado), donde tenés un presupuesto de 100 pesos por pibe (NdR: la Provincia paga 180 pesos por LISTO CONSUMO), que poder cocinar en la escuela y hacer una comida nutritiva. Son muy difíciles los controles cuando se reparte el LISTO CONSUMO, pero estamos trabajando para que todas las escuelas puedan estar en condiciones de cocinar«.

El listo CONSUMO tiene un pago de 180 pesos porque los valores los define quien financia: la Provincia, Axel Kicillof.

Tal vez la Intendenta y el concejal, Mariel y Emmanuel (más allá de las cifras), envíen una opinión crítica al gobierno provincial porque es CIERTO que con estos montos es DIFÍCIL dar de comer a los pibes /as que sufren el hambre. Por supuesto que el SAE no es solo VIANDA, COMEDOR, DESAYUNO Y MERIENDA REFORZADA, sino la CAJA con 14 artículos que se seguirán entregando mensualmente.

Los que hoy gobiernan seguro tendrán en sus memorias que antes de la municipalizar el SAE (otro hecho histórico y estratégico), el poco dinero asignado por la Provincia era también un problema (no había pandemia ni distribución de cajas alimentarias). En marzo de 2014 se destinaba 5 PESOS para los comedores escolares:

http://desalambrar.com.ar/arc/Como-alimentar-a-un-alumno-con-5

El dinero asignado puede representar una ficción si se cree que con 5 pesos en 2014 o 180 en 2022, puede garantizarse un alimento nutritivo. Lo que no mata el dinero es el CONTROL y esa responsabilidad indelegable de la gestión no tiene precio.