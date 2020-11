0 shares







LA POLICÍA, EL MUNICIPIO, LA JUSTICIA ¿Y LOS DERECHOS HUMANOS?

No son casillas recién instaladas. Las calles existen, las conexiones eléctricas precarias están, algunas huertas familiares, una capilla de madera pintada de verde que tiene sobre el lateral un pasillo que se convierte en merendero y comedor. Esa comunidad tiene el acompañamiento de la Iglesia católica militante

Es el barrio San Miguel o también llamado Laguna de los Muertos, un pequeño espejo de agua que limita con la calle Samay Huasi, a cien metros de Malabia. Existe una mujer que asegura ser propietaria de las parcelas que ocupan más de 150 familias y que, sin dudar, exhibe un arma de fuego para «recuperar» lo que sería su propiedad privada, en un lugar que tiene más de dos años de consolidación desordenada pero, mirando el espacio, con característica de barrio que tranquilamente ingresa en el registro popular de asentamientos.

Ese conflicto no está observado por una ruta de alto tránsito como la 23. Allí concurre el Municipio de Moreno y la policía, dos actores centrales en el trabajo de repeler las tomas. El Barrio San Miguel es una consecuencia directa de las emergencias y presenta algunas construcciones de material, una muestra que el ingreso de las familias no puede medirse en el pasado inmediato.

Mayoría de mujeres, muchos niños /as, y un conjunto de testimonios que no encuadran en la pieza política y de propaganda que el gobierno municipal exhibe como éxito, Manantiales, es decir, lanzamiento voluntario del barrio La Bibiana II.

En el fondo de Cuartel V, localidad que no desconoce la Intendenta porque allí forjó su militancia, el deseo de la política para ofrecer servicios públicos al pueblo sin artilugios ni ganancias, en ese territorio que caminó como cuadro del Movimiento Evita, la xenofobia, la represión y la violencia hacia las mujeres siembra tempestades. Con su hija en brazos, pide hablar y contar lo que padeció al luchar por un pedazo de tierra: «Me llevaron adelante de mi casa, lo hizo la policía. Me lastimaron y me pegaron, me dijeron que me llevaban por usurpación«.

Tenés alguna constancia del procedimiento

No me dieron nada.

¿Quién te pegó?

La policía de Cuartel V. Estuve detenida casi seis horas. Me dieron un papel para que firme, como les dije que no me pegaron. No querían que lea pero me obligaban a firmar, al final lo hice porque me pegaban, pero no me dieron una copia de nada.

AUDIO 1

Sería un ensayo sobre la ceguera ocultar que el predio privado de la Bibiana se desocupó porque el gobierno de M.F tuvo tierra disponible, decisión política y convicción. Esas mujeres que habían marchado al Municipio, desde Catonas hasta Moreno Centro, pudieron escuchar que el desalojo era inminente y que sus nombres estaban en la causa judicial. Lo voluntario tiene esa génesis que poco importa si el Edén se llama Manantiales.

Sería otro ensayo sobre la ceguera ocultar que a más de 23 kilómetros de distancia, en el profundo Cuartel V, hay muchos videos sobre la oferta de la Policía Bonaerense y funcionarios municipales para que las «usurpadoras» desistan de sobrevivir. Los videos para las redes… el audio de una mujer no busca interpelar ni dar a luz nada, solo ratificar un modelo que funciona policía, Municipio y justicia para que Moreno, desde el año 2020, esté libre de tomas.