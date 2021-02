0 shares







NIEGA LA RUPTURA CON DAMIÁN CONTRERAS SIN DEJAR DE MENCIONAR LAS FORMAS DE CONDUCCIÓN –

Diputada provincial por el Frente Renovador, ex concejal de Moreno, la Dra. Débora Galán ofrece una batería de definiciones ante los rumores de quiebre, ruptura o distanciamiento (no social sino político) con el máximo referente del massismo en el orden local, actual funcionario del Poder Ejecutivo nacional (Damián Contreras).

La construcción que estás haciendo es rupturista de Damián Contreras o es acompañar a su conducción?

No, para nada rupturista, con los compañeros/as seguimos estando dentro de la estructura del Frente Renovador de Moreno y el conductor sin dudas es Damián Contreras, siempre lo fue y lo seguirá siendo hasta que él decida no serlo.

¿Por qué es importante Contreras como conductor? ¿Qué te aportó a vos en esta carrera, con las distancias que hay entre el Concejo Deliberante y una Legislatura bonaerense?

Damián Contreras es un dirigente de mucha experiencia y capacidad, por eso me sumé hace muchísimos años a militar en su agrupación, tenemos un montón de cosas que nos unen por ejemplo el peronismo, es una agrupación peronista de raíces con muchísimos años, la agrupación Mesa Política y Gremial tienen más de 30 años, es una de las más antiguas de nuestro distrito y eso me llevó a tomar la decisión de militar junto a él. En el camino he crecido junto con mi equipo, somos un equipo que se fue transformando en una estructura de militantes dentro de la estructura de Damián Contreras. El conductor siempre es el que da o no las oportunidades y él ha tenido gestos conmigo, de darme oportunidades a fuerza de mucho trabajo, compromiso, formación, ganarme los espacios. Considero que no me regaló nada, nadie me regaló nada, sino que hubo oportunidades y posibilidades de ocupar lugares y los he ganado, por ejemplo que mencionás y dentro de la agrupación porque hay que ganarlo a fuerza de militancia, venimos hace muchos años construyendo una juventud.

La renovadora dentro del Frente Renovador ¿Qué dice? ¿Qué es?

Yo soy producto de esa Renovadora, hemos tenido otro nombre pero hace muchos años venimos sosteniendo la identidad como la Renovadora. Es una estructura federal, inclusive más federal que la estructura del Frente Renovador, tenemos compañeros/as en puntos muy remotos del país. Yo provengo de esa juventud, sigo siendo referente de los compañeros de la Renovadora Moreno, hemos construido un grupo de mujeres que nos identificamos con “Mujeres FR”, todas las mujeres del Frente Renovador, la rama femenina y feminista, donde tenemos diversas miradas, compañeras a favor del aborto y otras no, pero nos unen los valores que se conocen dentro del Frente Renovador y que siempre transmiten Sergio y Malena Galmarini. Dentro de los grupos de juventud, de mujeres, Matices que es una ONG que nos ha hecho crecer un montón en lo que tiene que ver con género y diversidad, nos hemos diversificado en otros distritos, y dentro del grupo de compañeros, que no son mujeres feministas sino compañeros aliados que han entendido después de muchos años que a veces tienen que correrse para que las mujeres tengamos otro tipo de oportunidades. Correrse no es quedar fuera de la política o de las ambiciones, sino ser generoso, solidario con las compañeras que a veces les cuesta militar porque tienen que ir a la casa, cocinar, cuidar sus hijos/as, a sus maridos, tareas de cuidados a sus familiares, hacer compras, lavar, planchar, todo lo que se conoce como cuidado y además trabajar. Hay muchas que no solamente tienen la tarea de militar.

Señalaste que te dieron las oportunidades, las posibilidades y las tomaste sin desconocer la conducción, ¿Está en discusión la conducción en este momento? ¿O no es el tiempo?

Creo que está en discusión en general no solamente en el Frente Renovador Moreno y en Moreno mismo donde hay disputas de todo tipo, la metodología de la conducción. Tengo atrás en mi pared los cuadros de Perón y Evita, la conducción política es algo que se estudia dentro de lo que es la formación del peronismo. Evita tenía una forma de conducir y Perón otra, siempre dentro de la misma ideología, de los mismos valores, de las 20 verdades y todo lo que conocemos de las banderas. Eso compartimos todos los peronistas, ¿lo ponemos en discusión? No, lo adaptamos a los tiempos y a los nuevos paradigmas, a las nuevas luchas. Nosotras tenemos una escuela de formación política, popular y feminista que la llamamos “María Eva Duarte”, nuestra madrina es Marcela Durrieu y en la formación política que le damos a las compañeras y jóvenes les hablamos de tener conciencia no solo de clase, que es lo que se viene hablando desde hace décadas, desde el siglo pasado y el anterior, sino también de la conciencia de género y generacional. Si estamos en nuestro discurso y en la forma de comportarnos, de entablar relaciones políticas, no podemos no discutir una forma de conducción que para mí se enquistó en el siglo pasado. Tenemos una forma de conducir de fines de los ’90, tenemos compañeros, generaciones enteras que no han sido formados y los formados de 30 y pico 40, no han tenido oportunidades de ocupar ciertos lugares o ser conductores de sus mismos grupos de militantes. Lo que se cuestiona es la metodología, algunas formas y conductas dentro de la conducción, no lo conductores. No cuestiono personas sino formas de manejarse.

¿Ese cuestionamiento alcanza a Contreras?

En las formas, son charlas políticas, discusiones en el buen sentido que tenemos. Creo que llegó el momento, cuando una persona se va formando, va evolucionando en los lugares que va ocupando, tiene el derecho a discutir. Siempre recuerdo y no es algo que he sufrido ser una 4 de Copas, pero ese 4 de copas se rompe el lomo fiscalizando, militando, poniendo la cara por los/las dirigentes, por las fuerzas y las estructuras políticas, sindicales, por los movimientos sociales, esos 4 de copas nos llevan a los lugares donde ocupamos. Tenemos que ser representativos de las personas, de los/las militantes que nos ayudan todos los días a estar al servicio del pueblo. El pueblo no tiene que estar al servicio de la dirigencia política, lo que estamos cuestionando son las formas de conducción. Son planteos que trae Sergio Massa cuando se desprende de esa dirigencia que para él en un momento llego a no representarlo. Él toma la decisión y rompe el acuerdo que tenía con Cristina, con Néstor y forma su nuevo espacio político, fue un cimbronazo y empieza a hablar de la generación de jóvenes dirigentes como lo sigue haciendo. Junto con Malena viene una transformación, una lucha y una bandera que a veces no se llega a todos lados a comunicar como se debe, la que se puso al hombro la ley de paridad fue Malena a través de Sebastián Galmarini, que es quien presenta la ley a la Provincia con Micaela Ferraro, Marcela Durrieu, que es la representación de las mujeres por cupo femenino, ella fue diputada por cupo femenino y nos cuenta siempre que a veces esas luchas, esas banderas, esas conquistas tienen sus costos porque viene un vuelto. Después de rebelarse ante el poder patriarcal de las dirigencias, no de los dirigentes, del poder que representa la dirigencia enquistada, todas las épocas y las etapas de la política en Argentina se enquistan, en algún momento con algunas metodologías.

Claramente no hay ruptura pero sí una vocación que desde hace tiempo exponés respecto a discutir metodologías y formas de conducción. Desde ahí, si se toma una decisión por parte del conductor del FR en Moreno, Contreras, ¿se discute o se acepta?

Siempre que esté de acuerdo con él no amerita una discusión pero siempre le pedimos que nos mantenga informado /a. Es una premisa y sabemos que la información es poder, si no estamos informados de lo que yo hago o él hace los compañeros empiezan a sentirse inseguros, a estar ansiosos /as. Lo mismo me pasa a mí, a cualquiera le puede pasar no saber para dónde vamos y de qué manera, aunque sea una obviedad, en no tener un norte desorienta. Por ejemplo, no sabemos qué va a pasar en este 2021 con las elecciones legislativas, si hay o no PASO. Nuestro conductor nacional, Sergio Massa, fue muy claro al decir hay que gastar en vacunas y no en boletas, algo que yo tímidamente te planteé en algún momento. Si hay o no un acuerdo con Mariel (Fernández) para que alguien esté en la lista de concejales y consejeros escolares no lo sabemos, pero a mí me gustaría tener mis candidatos y candidatas, al menos uno o una, que sea representantivo /a de nuestra metodología de trabajo. Este año vamos a lanzar la Liga Social de Fútbol Femenino, tenemos a Matices (ONG que trabaja género en toda la dimensión) en Moreno, General Rodríguez y Luján, contamos con el Centro de Formación de Oportunidades donde damos cursos de capacitación gratuitos en oficio; realizamos operativos oftalmológicos, brindamos asesoramiento legal en los barrios a instituciones, más otras actividades que realizamos. Necesitamos, porque yo considero que no lo tenemos, representatividad en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar. Quizás esa sea una discusión que podremos tener porque sabemos que empiezan las pintadas políticas…

Hace tiempo que están pintando

Y bueno, ahí nos encontraremos con una disyuntiva política. Obviamente, el conductor local y el nacional serán los últimos que definan, pero no sería fiel a mis convicciones, a mi edad y a mi género si no discuto lo que no estoy de acuerdo.