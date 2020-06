0 shares







Si el gobierno local de Mariel Fernández está convencido de comprar camiones, mantenerlos, asistirlos, garantizar el combustible y lograr que un nuevo modelo funcione, ¿por qué no lo hace con trabajadores municipales en lugar de una Cooperativa de Camioneros?

Marcelo Cosme, concejal y Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales pone en el tablero lo que es una «verdadera municipalización». Por historia familiar, por desarrollo gremial y, básicamente, porque el Convenio Colectivo de Trabajo de los municipales no es respetado ni cumplido por la señora Intendenta, planta bandera en un momento estratégico: «Lo que yo veo es que la Municipalidad va a comprar los camiones, lo va a arreglar en el caso que se rompa y le va a pagar a los trabajadores. Ahí el acuerdo entre la patronal municipal con el gremio Camioneros es respetarle el convenio colectivo de trabajo. Yo, soy el Secretario Adjunto de la CGT Regional Moreno – Merlo – Marcos Paz, nuestro Secretario General a nivel nacional es el compañero Rubén “Cholo” García, integramos el Frente Nacional, acompañamos este gobierno nacional y provincial para que hoy puedan gobernar y en este Frente están los compañeros Hugo y Pablo Moyano, nosotros tenemos una buena relación, ahora sinceramente me preguntás a mí que quisiera como trabajador hijo de municipal, es que se municipalice, me parece que siempre el Estado nacional, provincial y municipal va a dar mejor respuesta, es lo que yo opino. Ahora en cuanto lo que se está haciendo no termino de entender bien porque hay una preocupación muy grande respecto al convenio colectivo de trabajo de Camioneros, ¿porque no se respeta el convenio colectivo de los trabajadores municipales de Moreno? Lo logramos con mucho sacrificio, mucha lucha por muchos años y por primera vez en nuestra historia logramos tenerlo a través de la lucha de los compañeros y compañeras. Este convenio habla de los cargos concursados, que son las jefaturas y direcciones y hoy no se está respetando, se habla de la ropa y tampoco se está respetando, y no se están respetando muchas cosas. Entonces primero me parece que deberían poder aprender y ver a los trabajadores organizados en esta organización, porque déjame decir que desde el año pasado que no la vemos a la Intendenta, no nos hemos podido juntar, ahora lo puso al compañero Coco Lombardi, no sé si para que sea intermediario o que, nosotros tenemos una muy buena relación con Coco porque, particularmente yo le guardo un gran respeto, pero esto no es una cuestión de buenos y de malos sino de lo que se tiene que hacer y la realidad es que con nosotros la Jefa comunal desde el año pasado no se reúne. Hoy sentimos que el Convenio Colectivo de Trabajo de los municipales de moreno no se está respetando, tenemos un compañero municipal infectado por Covid-19 en la clínica y se le debe un sueldo, tenemos una compañera con cáncer que estuvo tres años y tres meses para poder cobrar su sueldo, tenemos un montón de situaciones que no se pueden resolver. Si siempre vamos a mirar para atrás la verdad que siempre estamos los trabajadores municipales escuchando quien es más malo, quien es mejor y después siempre se corta por lo más delgado. Por esto nosotros decimos que es necesario para la comunidad que los compañeros de carrera puedan ocupar estos cargos conveniados que son las direcciones y las jefaturas porque son los que van a seguir porque a nosotros cada cuatros años nos desordenan la vida porque tenemos que estar soportando muchas veces -y esto lo digo como trabajador, como dirigente gremial y peronista-, a veces lo propio y los extraños nos vienen a sacar, vienen con su idea, algunas buenas, pero mucho más las malas y entonces se vuelve a empezar todo de nuevo y viene alguien que no se sabe de qué lugar de la Provincia es y que trayectoria viene y no se respeta, se corre a todos los compañeros que están hace años trabajando y no se avanza nunca más.

Hace muchos años le pude hacer una nota a Cholo García cuando se discutía derogar la ley 11.757 y una frase que me quedÓ para siempre “los municipales son el ultimo orejón del tarro”. volviendo al planteo que vos hiciste si se compran los camiones, si se le pone combustible, si se reparan los camiones ¿por qué no es totalmente municipal?

Es una relación de fuerza, sabés lo que sucede, yo te soy sincero, me duele pero me duele por lo que uno representa, más allá de los cargos que pueda llegar a tener, yo soy un trabajador hace 24 años que estoy en la municipal, mi vieja municipal jubilada. A mi a los diez años se me quemó la casa ¿sabés quiénes me vinieron a ayudar? Los trabajadores municipales, entonces el sentido de pertenencia lo tengo bien claro y me indigna, que a esta organización gremial que está desde 1946 no nos reciban desde el año pasado, y después resulta que vemos fotos codito con codito, quédense tranquilos que no van a ser municipales van a seguir siendo Camioneros, y esta bárbaro yo los aplaudo de pie, ahora mirá que sos vos la que tenés que resolver. Me indigna ese destrato y yo entiendo que es así, un destrato y cuando uno plantea estas cosas pasa a ser el enemigo o que quiere poner palos a la rueda, te digo fui el único concejal hace unos años que no votó el Pacto Fiscal y di mí justificación porque creíamos que podíamos estar peor y fue, entonces ni una cosa ni la otra, nosotros somos trabajadores del Estado municipal no de los intendentes y lo que queremos es que se hagan las cosas como deben de ser porque todos hablan muy bonito y después eso en la realidad no sucede, lo que a mí me gustaría discutir es el Convenio Colectivo de Trabajo de los trabajadores municipales que hoy tiene una parte de la recolección municipal y ni siquiera guantes tienen ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ir a la municipalidad como hicieron los Camioneros la otra vuelta y plantarnos ahí y decir señores y señoras acá estamos nosotros nos tienen que brindar de herramientas para que podamos hacer nuestra tarea como corresponde para nuestra comunidad. Si hacemos eso inmediatamente vamos a ser desestabilizadores del gobierno, que somos esto y lo otro y ¿cómo es? Con los compañeros Camioneros estaba todo bárbaro y nosotros somos el último orejón del tarro como te dijo el Cholo, la verdad es triste.

Ahí se entiende claramente porque en la sesión maratónica del Teatro Marechal te fuiste después del tratamiento por la interpelación a Ana Cabaña

Yo esto lo había dejado bien en claro, lo hablé con la presidenta del bloque del Frente de Todos la compañera Patricia (Rosemberg), le dije primero y principal que nosotros en un comienzo cuando arrancó todo esto de la pandemia habíamos hablado con el compañero Destéfano, Fraiz y otros compañeros que habíamos dicho «no iba a haber ninguna tribuna, asesores ni secretarios ni los trabajadores iban a estar ahí, si los taquígrafos, los compañeros que filman y nadie más, ¿Qué pasó después? No lo sé porque fue un grupo de concejales que hablaron con Camioneros, habló con la Intendenta y después el jueves aparecieron y la verdad que si no sucedía lo de los contagios podría haber sido una chicana más política. Fue absurdo, yo cuestiono porque se había hablado una cosa pero se hizo otra y cuando yo llego a la sesión se lo dije claramente, esto está mal porque además fuera del Teatro Marechal había un montón de gente, si vos usás un lugar más amplio es justamente para eso, pero bueno nadie supo responder y el Ejecutivo municipal sabrá que hacer o no. Yo lo que cuestioné cuando le di una nota a un colega tuyo en principio, porque las cosas hay que decirlas como son, pedimos que se respete el convenio colectivo de los trabajadores y trabajadoras municipales de Moreno, después siempre va a estar el instinto de estatizar lo discutimos. Presenté una adhesión a lo que es la estatización de la cerealera Vicentín, nosotros vamos a acompañar con los compañeros de la CGT regional, el compañero Walter Correa que es diputado Nacional y también hicimos participar a todos los compañeros del Frente de Todos, pero me duele esta cuestión que no se atiende los reclamos de los trabajadores y trabajadoras municipales, que no se respete el convenio colectivo que tanta lucha nos costó.

Walter Correa está teniendo un diálogo más fluido con la Intendenta a través de Coco Lombardi ¿él no lleva la voz de los trabajadores municipales, es diputado nacional pero es un hombre del sindicalismo?

Walter Correa, aparte de ser un compañero, es una amigo en particular, nosotros recuperamos el 3% de antigüedad después de mas de veinte años. El que juega al truco me sabrá entender, con carta gana cualquiera si somos San Isidro vamos a tener menos problemas en cuanto a lo económico, pero no se trata del recurso económico si bien es importante, pero lo importante de acá es tener ideas, hace unos con Walter (Correa) y los compañeros de la Corriente Federal hubo una reunión con la compañera Cristina en el Instituto Patria ¿qué es lo que decía la compañera Cristina? Estaba muy contenta porque Axel iba a ocupar el cargo de gobernador porque le parecía un compañero con ideas, cosa que ella muchos años no pudo ver gobernadores que tuvieran ideas, sino que siempre iban a pedir más dinero. Y yo creo que es lo que tiene que pasar acá porque no siempre va a estar la plata, pero ahí tiene que estar la decisión política de transformar lo imposible en posible. Y en cuanto a la pregunta, yo vi una foto y me pone muy contento, ojalá nos pudiera atender a nosotros también y seguramente el compañero va a defender no solo los derechos de los trabajadores municipales sino también los trabajadores en su conjunto porque lo conozco y doy fe de eso, pero viste que hoy con la pandemia se maneja todo vía virtual y hay fotos por todos lados, pero yo creo que es más profundo lo que está sucediendo.

Mariel Fernández entonces no tiene idea y pide mucho

No, no lo sé. Lo que yo digo primero que se respete el convenio colectivo de los trabajadores municipales, primero en casa. Segundo, hay que reconocer los reclamos de los trabajadores que se organizan en esta institución desde hace mas de 70 años y me parece que el Es con Todos debe ser real y no solo una foto.