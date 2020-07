0 shares







FUERTES CRÍTICAS A LA GESTIÓN MUNICIPAL

Son héroes y heroínas barriales, así denominadas por Gastón Esperanza. A ellos /as el gobierno, o algunos funcionarios /as no les tienen respeto. Segundo escalón: la Nación, como también la Provincia, ofrecen una batería de herramientas que en Moreno no son bien utilizadas. Tercer nivel: hay algunos que se hacen llamar peronistas sin comprender la práctica del ser peronista. En la cima: la construcción de una estructura que nuclea todo tipo de reclamos en el distrito, el Centro de Análisis de Políticas Pública (CAP).

La convocatoria a un corte de autopista (La Reja) se suspende. Un actor que frena la iniciativa es Gastón Esperanza. Se convierte en un puente entre las entidades barriales que intentan contener el hambre y el gobierno de Mariel Fernández. Obtiene tiempo, contiene la manifestación pero sale a decir con fuerza lo que recorre algunos circuitos de la política: «En Moreno se está viviendo una situación muy compleja desde lo social. Hoy estamos asistiendo a más de 60 ollas populares, estamos asistiendo comedores y merenderos que no están siendo asistidos como se debe por el Estado Municipal. La verdad que es triste cuando te llaman los compañeros y se ponen mal de que no le llega la mercadería, que no pueden seguir con la olla popular. Nosotros en Cuartel V tenemos 40 instituciones, Trujui unas 60, Moreno Norte 30 instituciones y casualmente ayer en Álvarez los compañero de 15 instituciones se autoconvocaron por este tema porque no hay una respuesta clara del Municipio en lo que es asistencia social.

Hoy estaba previsto una movilización o una concentración en el puente de La Reja y se suspendió ¿por qué?

Porque creemos que no es lo debido hoy, sabiendo el tema de la pandemia y el contagio que puede haber, entonces me puse a disposición de los compañeros con los que venimos trabajando, les expliqué que no es el momento de ir a cortar la autopista pero los entiendo desde su lugar porque no tienen respuesta del Comité de Crisis ni Desarrollo Social entonces les planteé hacer un relevamiento de cada espacio y hacer un reclamo conciso de lo que están pidiendo.

También hay que entender que el Municipio tiene sus capacidades limitadas, no tiene autonomía tributaria ni mejora la recaudación, para analizar todo el contexto y el escenario

Estamos totalmente de acuerdo, por ese motivo nuestra agrupación se pone a disposición de cada Comité de Crisis y trabajamos en conjunto con cada uno. Con el Comité de Crisis de Cuartel V que está manejando Noemí no tenemos nada que decir de la compañera porque dentro de sus posibilidades está, acompaña, valora y da la cara a los compañeros, lo mismo digo de Moreno Norte con Lucas Franco, el compañero dentro de sus posibilidades está dando la cara pero tenemos un problema muy grande en lo que es Trujui, Álvarez, Moreno Sur, que los compañeros que están a cargo del Comité de Crisis, se ve que les quedó grande el poncho porque no saben gestionar, no saben cuidar y respetar al pueblo y a los compañeros y eso es algo que me indigna, primero están los compañeros hay que respetar y valorar a los compañeros que están arriesgando su vida y las de su familia dando un plato de comida, entonces lo mínimo que nosotros pedimos es que sean valorados y asistidos de la manera que ellos puedan, lo único que nosotros pedimos es que estén, que sean partícipes, que vean la manera en la que pueden colaborar y no que no les atiendan el teléfono. Al momento de hacer el DETecTAr los compañeros siempre se ponen a disposición, porque yo se los pido y están y porque saben el pensamiento que tenemos, pero en el momento que le tienen que responder el teléfono con un simple mensaje diciendo “te llevo un arroz porque es lo que tengo” no lo hacen, entonces ese es el enojo que hay de los compañeros y me lo comunican a mí y ahí tengo que salir yo y siempre voy a salir al frente, a afrontar la defensa de los compañeros, no voy a permitir que se sigan abusando de los compañeros ningún partido, más de lo que están hoy ellos son héroes, es lo que yo siempre publico en Facebook porque ellos son héroes de esta lucha, están dando todos los días un plato de comida. No solo son los médicos, el personal de seguridad, tenemos una compañera que se contagió de coronavirus y no fue asistida como realmente tendría que haber sido, teniendo al marido que sufre de hipertensión, siendo alto riesgo. Nosotros estamos, ayudamo,s ningún compañero puede decir que no lo hacemos, hasta el día de hoy estuvimos acompañando al Estado municipal en todo lo que fuera necesario.

Al ser intermediario asume una responsabilidad a obtener una respuesta que hasta aquí no apareció, ¿cuál es el tiempo de sostener la intermediación porque la demanda es alta?

Nosotros estamos en conversación y esperando una respuesta, yo creo que entre hoy o mañana esperamos tenerla, después tenemos que destacar a los gremios que nos están dando una mano muy importante, también a Damián Contreras que nos está dando una mano a nuestro espacio, estamos sosteniendo pero no se logra como se debe y lo que le pedimos al Estado es que nos de una respuesta lo antes posible para llevársela a los compañeros, sabemos que la solución no es el corte, nosotros no incentivamos ningún corte es más los Comité saben que siempre estamos a disposición y apaciguando las aguas y el malestar de los compañeros . Hoy ese malestar está creciendo y ya no podés pararlos de la manera que querés, entonces como ellos saben yo estoy a disposición y si en esta lucha tengo que estar al frente representándolos a ellos como Instituciones Unidas que estamos en cada localidad, lo vamos a hacer, estamos reclamando lo justo, nada fuera de lo legal, estamos reclamando la asistencia y el respeto hacia mis compañeros que están hoy sacrificando su vida y la de su familia para que esto no pase a mayores.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, anuncia que en agosto podría haber un 2001, ¿coincide?

Ishii, me tengo que sacar el sombrero, es un buen compañero y dirigente, sigo hablando con él. Me parece que está dando su punto de vista, yo no lo comparto en su totalidad porque creo que no estamos como en el año 2001, el Estado Nacional y Provincial está dando las herramientas necesarias para poder llevar adelante esta pandemia pero el Estado municipal no hace las cosas como corresponde en varios aspectos. Puede decirte que el gobierno no sabe la cantidad de desempleo que hay en Moreno. Si no articulamos con la Provincia y Nación, teniendo un plan de trabajo, incentivando el empleo para que esto no explote, creo que vamos por ese camino. El Municipio debe tener las personas capacitadas para aprovechar las herramientas.

Entonces el gobierno de Mariel Fernández no tiene los funcionarios adecuadas

Hay compañeros que tienen muy buenas intenciones y lo destacamos, lo hablamos con Nahuel (Berguier Secretario de Seguridad), pero vemos un déficit de territorio, gente que no es de Moreno y por lo tanto no conoce el territorio. De esta forma Moreno va a seguir igual o peor de lo que estaba. Por eso nos vimos obligados a armar el Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAP), una mesa de profesionales que se pondrá a disposición de todos los vecinos de Moreno que están a la altura de las circunstancias de todos los reclamos.

No son muchas las entrevistas que le realicé pero hoy lo escucho enojado y con bronca

No, pero me indigna ver a mis compañeros, que están arriesgando sus vidas y la de sus familias, no ser reconocidos ni asistidos como se debe, ni siquiera los atienden por teléfono. Yo soy peronista, pero muchos dirigentes de acá se dicen llamar peronistas pero no saben serlo; se dicen ser compañeros pero no saben serlo. Esa línea la vamos a empezar a marcar, a los compañeros se los respeta, más si están trabajando para el Estado a cambio de nada o ver a una familia que entrega una sonrisa cuando se le entrega un plato de comida porque para eso trabaja esa gente. Voy a trabajar para que cada compañero sea valorado y respetado como se debe.