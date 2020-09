0 shares







EL NUEVO PLIEGO DE LA BASURA –

María Dolores Fábregas habló del sistema de recolección que espera convocatoria de empresas y así pulir todos los detalles antes del mes de noviembre. En la sesión bautizada como histórica, la representación de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, leyó meticulosamente todas las objeciones que, según su estudio del expediente, puede llevar a Moreno al caos ambiental y sanitario: «La mano de obra que le va a costar al municipio más de 622 millones por año nada más que para contratar un número indeterminado de personas que trabajaran con camiones que no tenemos todavía. Yo tengo, me pasa como al concejal Cosme, muchas dudas con este contrato, yo no sé si se lo puede llamar inmoral o negocio porque no hay mayor inmoralidad que someter a los empleados municipales a sueldos bajos y pretender gastar la millonada que se va a gastar, que siempre van a ser más de 622 millones por año para contratar mano de obra para la recolección de basura. Mentir y decir que se pretende terminar con la caja negra de oprobios, del negociado con la basura y abrir otra caja mucho más generosa pero organizada por otras personas, yo me pregunto si no se está generando un grupo privilegiado de empleados que no son municipales sino de la empresa que gane la licitación, esos empleados igual los van a pagar los vecinos de Moreno mientras los empleados y los obreros municipales seguirán con sus sueldos bajos. Los empleados municipales que trabajan en la zona de Cuartel V cobran y seguirán haciéndolo por el mismo trabajo que están haciendo ahora, si yo no estoy equivocada la tercera o cuarta parte del salario que se le pretende pagarles a los empleados privados. ¿A dónde queda la justicia social? No nos engañemos porque simplemente tenemos las manos para votar esto, yo sostengo que desde el principio, el objeto del pliego que nosotros discutimos es inmoral, con la cantidad de ollas populares que hay en Moreno, con una pobreza infantil que supera el 50% ¿se pueden despilfarrar 622 millones por año? ¿Dónde van a florecer las flores? Como bien decía el doctor Raúl Alfonsín se pueden discutir muchas cosas con una persona marxista, se puede discutir con una persona de derecha y se puede discutir con seriedad, lo que no se puede es mentir, si yo discuto con un populista me va a contestar con mentiras, con voluntarismo y con trampas, si no me equivoco todos los sindicatos que actúan en el ámbito municipal se han expresado en contra de este despilfarro, lo acabamos de escuchar con mucha tristeza al compañero Marcelo Cosme. Tengo miedo que nuestro distrito se siga hundiendo, que nos tape la basura si esto se hace con reflexión. Yo voy a votar que NO a un negocio que me parece sucio».