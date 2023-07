«Me presento porque quiero renovar mi compromiso para seguir transformando Moreno porque sé que falta un montón»

En el día del paso a la inmortalidad el acto en uno de los vértices que tiene el Boulevard Perón, fue el lugar para que la militancia del Movimiento Evita, SOMOS, la Hugo del Carril, 1945, la 125, Los Indios, Corriente de la Militancia, entre otras estructuras, reafirmen el acompañamiento a La Capitana que los /as conduce. Los elegidos /as para conformar una propuesta electoral casi pura (en los puestos centrales, muestra explícita del acuerdo entre el Evita y La Cámpora), subieron al escenario. La locutora, con perfecta dicción, iba nombrando a los /as candidatas. «Recordando al General Perón y en homenaje a él, es que presentamos esta hermosa lista de vecinos /as, con militancia con compromiso y responsabilidad en estos casi cuatro años de gestión», expresó Mariel Fernández en el arranque de su discurso.

Las banderas que flamearon fueron de Mariel con frases que recorren el distrito, Nunca se Hizo Tanto y Con Mariel Vamos Bien; Mariel 2023. No se visualizaron estandartes o pasacalles con los nombres de Axel Kicillof y Sergio Massa.

La mujer que hizo historia en el año 2019 convirtiéndose en la primera en gobernar el distrito, condujo el acto de lanzamiento para su reelección expresando un sentimiento propio, de militante y cuadro de la política. Tan fiel a su estilo e impronta, manifestó que «al llegar al gobierno debió enfrentar una deuda de 3 mil millones de pesos» y añadió una frase seguramente polémica: «El Municipio estaba infectado y había que desinfectar, siempre tengo dos imágenes del Municipio, un cuerpo con tumores o un cuerpo infectado; y fuimos sacando uno a uno esos tumores, fuimos desinfectando las heridas de nuestro pueblo».

Ejes de gestión en el acto de lanzamiento, más de 3000 obras públicas, que el Fondo Educativo es utilizado en su totalidad en las escuelas; más de 250 empresas se mudaron al distrito y se construyen 10 nuevos parques industriales; calles asfaltadas, luminarias, plazas públicas con juegos; espectáculos de alto nivel que financió el gobierno. Precisamente en la recuperación histórica, la actual Intendenta aseguró que la mayoría de las obras se financiaron con recursos propios, sin desconocer la ayuda de Provincia y Nación: «Es la primera vez en la historia de nuestro municipio que la mayoría de las obras son con recursos del Municipio, de los impuestos que pagan nuestros vecinos /as».

La Intendenta que va por la reelección mencionó a Cristina Fernández, a Máximo y Florencia. Al mencionar la lista de unidad mencionó a Axel Kicillof, a Sergio Massa y no dejó pasar un dato objetivo: Unión por la Patria tiene otra lista, la de Juan Grabois y en el frente oficialista hay PASO: