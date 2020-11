0 shares







HABLA EL SECRETARIO GENERAL MARCELO ESPÍNDOLA –

Una semana después de un hecho con poco antecedentes en la historia de Moreno, Marcelo Espíndola, acompañado por su abogado, el Dr. Walter Bonavera, brinda una conferencia de prensa en la sede que el viernes pasado fue el epicentro de una disputa que ya está en la fiscalía de la Dra. Luisa Pontecorvo. Allí Espíndola presenta un escrito donde detalla los hechos de violencia.

En primer lugar refiere que el día 4 de noviembre, alrededor de las 8 horas, se presenta en la sede gremial el señor Juan Domingo López (afiliado y Director de Alumbrado Público) con un abogado de nombre Gabriel Britez. Le habrían manifestado: «SI TE VAS NO TE DENUNCIAMOS, SABEMOS LO QUE HICISTE CON LA PLATA, VENIMOS A NEGOCIAR TU SALIDA CONTRA NO DENUNCIARTE PENALMENTE«.

La denuncia del sector opositor a Espíndola estaba presentada en la justicia. Desalambrar publicó el material que llevó Sergio Cóppola, Secretario de Finanzas de la entidad:

Dos días después de ese encuentro que relata Espíndola con Juan Domingo López y un abogado de apellido Britez (NdR: es Gerez), el 6 de noviembre a las 8 de la mañana, llegan al inmueble de la Asociación Sindical varios integrantes de la Comisión Directiva, acompañados por tres abogados y un grupo decidido a actuar.

El video acompaña la secuencia:

Espíndola se encuentra en el patio delantero. El video es solo imagen. Luego una persona salta el portón y golpea a Espíndola que está solo y recibe los golpes. El objetivo era ingresar, algo que no ocurre porque, debe determinar la justicia, si el humo que se observa en las imágenes corresponde al disparo de un arma de fuego o pirotecnia. Es en ese instante donde los atacantes se repliegan. En la confusión, Espíndola (que era llevado hacia el boulevard) regresa al punto inicial y logra ingresar casi por una hendija de la puerta:

El video completo (el crudo) fue entregado el mismo viernes al Comisario de Moreno 1ª y a la Dra. Luisa Pontecorvo.

El despliegue de violencia está demostrado. No hay tiros ni disparos cuando el grupo ingresa destruyendo el portón. Las imágenes muestran que al Secretario General se lo llevan del lugar y en ese punto aparece otra dimensión ya no sindical sino penal. Espíndola declaró en la justicia y hoy en la conferencia de prensa que cuando lo sacan para «subirlo a una camioneta, para luego matarlo y tirarlo en un zanjón«, una directiva que habría salido de Juan Domingo López, que daba las órdenes con Oscar Marrelli. Cuando me llevan secuestrado para la plazoleta se sienten unos cuetes, no sé de que lado porque yo estaba asustado, pero las personas que me llevaban es como que me sueltan y yo aprovecho y vuelvo corriendo para acá. Siento que me disparan. La policía científica ubica las vainas del lado de afuera, en la calle. Yo no tengo ni uso armas, soy una persona pacífica».

¿Todo está en manos de la justicia? La pregunta tiene asiento en grandes interrogantes políticos y sindicales que no figuran en papel… existen y poseen dinámica propia.