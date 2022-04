«Me robaron la salud de mi hijo y estoy intentando recuperarla»

Por Candela Villagra –

María Tobio posee la fuerza necesaria para reclamar, denunciar e ir contra todo en pos de recuperar lo perdido a causa de la acción irregular que despliegan dos sindicatos y una vivienda convertida en lugar de festejo los fines de semana. Su hijo Manuel (16 años de edad) presenta un retraso madurativo global, parálisis cerebral y no camina por sus propios medios. Los eventos que realizan los gremios ATILRA y UPJET (Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones) vulneran no solo los derechos de María y su hijo, sino también las ordenanzas vigentes:

¿Qué es lo que están pasando y sufriendo?

Nosotros somos una familia de General Rodríguez del barrio San Pedro Norte, y estamos pasando por una situación complicada con Manuel, porque a esta altura él está con algunas lesiones provocadas por los ruidos que emiten los eventos en los sindicatos de Atilra, de Upjet y mis vecinos linderos Paulina Ojcius y Pablo Nickziporcik. Esta familia a dejado de ser su casa de fin de semana para convertirla el año pasado desde julio-agosto en eventos todos los fines de semana. Manuel tiene una patología crónica ya de base que es la parálisis cerebral, tiene TEA (trastorno espectro autista), retraso madurativo global, no camina por sus propios medios, camina con un andador, no controla esfínteres y no habla. Pero todo esto terminó desencadenando en episodios compulsivos, cosa que él hasta noviembre del año 2021 nunca padeció. Con todo este tema del ruido detonó en estos brotes que lo han llevado a lastimarse, cambiar y alterar su conducta y su calidad de vida.

Describime lo ocurrido el 18 de diciembre

Ahí fue que hubo un evento muy importante acá al lado de mi casa, ya era de una magnitud, los vecinos llamamos a la policía y a la Guardia de Ordenamiento urbano que hay acá en Rodriguez. La policía no vino y la guardia de ordenamiento urbano vino a las horas y estaba autorizada por Ezequiel Drago (Director de Gestión municipal), que está a cargo de los permisos. Era un evento muy grande donde estaban todos en mi medianera. Yo después me acerqué y me dijeron que me iban a prender fuego la casa con el nene adentro así me dejaba de molestar. Todo esto está documentado, fuimos a la comisaría, hice la denuncia pero la fiscalía desestimó todo. Traté de documentar siempre todo lo que pude para que cuando tenga que hablar pueda respaldar mis dichos. Mi expediente siempre estuvo radicado en Inspección General, en la Guardia de ordenamiento urbano y de ahí nunca salió, hasta febrero que fuimos a hablar con Luciano Larralde y lo pasaron a Casa de Justicia. El 25 de marzo tuvimos una audiencia de mediación a la cual la única que me presente fui yo. Los sindicatos no fueron y a mis vecinos linderos los vinieron a notificar acá en Rodriguez, cuando el Municipio sabe que no viven acá.

¿Pudo tener, en algún momento, una charla con algún representante de los gremios?

Con el sindicato de Atilra yo le mandé mail, tanto al sindicato de Atilra de Capital como a la Seccional de General Rodríguez que está a cargo de Heber Ríos, y al sindicato del Upjet que su sede radica en Capital, y el secretario general del sindicato es el señor Fabián Vocela. Con Upjet hablé con la gente de administración, ahí tuve siempre relación con Javier Sánchez, que es el jefe de seguridad de todos los predios que tiene Upjet.

En la última conversación que tuvimos como ese fin de semana había evento entre Atilra y Upjet entre los dos se decían que era el otro. Yo en un momento me acerco hasta mi zona lindera con el predio de Upjet y les digo “¿por qué me mienten? Esto va a terminar mal”, entonces él me contesta que se lo tomó como una amenaza pero no lo era, era la expresión de una madre que no sabía que hacer otra vez con la situación del ruido invadiéndole la casa. Entonces me dijo que era abogado y con ellos no iba a poder, que iban a seguir haciendo los eventos, no se iban a ir y que no gastará más plata ni me preocupara.

¿Entonces no le dieron ninguna solución, tenía que adaptarse y ya está?

Yo me tengo que adaptar y la única manera es irme de mi casa, pero mi nene además de todo lo que tiene es electrodependiente.

Y eso es un gasto extra también

Es gasto que capaz no podemos hacerlo, por eso a veces nos tenemos que encerrar adentro de casa lo mas que podemos, todo hermético para poder escuchar la menor cantidad de ruido posible. Lo que pasa es que también eso es contraproducente para Manuel porque el ahora no va a un centro educativo, no va a un hogar de día porque tampoco puede, más que un alumno es un paciente. Lo único que tiene es salir al parque. A él le encanta y para él todos los días son iguales, es otro día normal de la vida que va basado en su rutina, y yo no le puedo hacer entender a él que nos tenemos que ir porque van a hacer eventos.

Más allá de los ruidos perturbadores también me contaba de las cosas que le decían a Manuel, ¿por qué tiene que aguantar eso?

Yo tuve que cerrar lo que más pude con el cubre cerco porque los “niños “como él les dice, lo insultaban a Manu y le decían “enfermo, idiota, tonto”. Muchísima paciencia les tuve pero ya lo que empezó a pasar con Manuel es lo que marcó el límite. Acá parece que están todos desbandados, y sin orden tampoco se puede vivir porque el límite es lo que nos marca el poder conducir en una sociedad. De hecho, yo tengo este problema acá pero también hay otros vecinos que tienen problema con la música y las fiestas.

¿Es decir que no es solo usted la que tiene este problema?

No, muchos vecinos a veces por miedo no quieren exponerse.

¿Pudieron juntar firmas?

En el expediente está acreditado las notas que juntamos con 25 vecinos porque los frentes de las casas son muy grandes, pero todos los vecinos acompañaron el tema de Manuel y que los ruidos son así.

¿No hicieron una medición del sonido?

Un vecino hizo y a él en su casa le daba 150 decibeles, cuando la ordenanza 4874 dice que la norma da 45 decibeles. Es muchísima diferencia, por eso la alteración que le provoca a Manuel y a cualquier persona.

¿Hay algún abogado que vele por los derechos de Manuel?

No tengo patrocinio legal porque todo lo que consulte es tan inaccesible económicamente para nosotros que es imposible llegar a juntar todo lo que me piden. Necesitamos imperiosamente que un abogado pudiera darnos un apoyo, un asesoramiento, porque ahora tengo una audiencia el día 26 de abril y quizás no vaya ninguno otra vez, es luchar contra el poder, a veces me siento totalmente indefensa. Ellos invierten las cosas y yo pasó a ser la victimaria. Hablé al Colegio de Abogados y me dijeron que la gratuidad no entra para esta problemática.

¿Le dijeron por qué?

Porque la gratuidad involucra lo que es problemas de familia, alimentos, todo ese tipo de cosas, pero en este tema de Manuel me dijeron que no. A veces las puertas se cierran, se abre una ventana y vamos haciendo lo que se puede. Ahora al no tener miedo voy a llamar a los medios para hacerlo visible y que nos escuchen, que sepan que hay una familia con este problema; me robaron la salud de mi hijo, se la llevaron y yo estoy intentando por todos los medios que esa salud vuelva.

María, muchas gracias por la nota y espero que pueda seguir siendo la voz de muchas otras personas que, como su caso, hay muchos otros que no son escuchados

Esperamos que todo salga bien por Manuel y por todos los Manus y todas las familias que estamos luchando por ser escuchadas. Tenemos que hacer valer nuestro derechos.