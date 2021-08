«Me siento usada por Mariel Fernández, parece que su lápicera no quería que esté mi nombre»

Una de las 23 listas que habrá el próximo 12 de septiembre tiene un nombre y marca, pero además la impronta gremial de una mujer peronista que cumplió cada paso, en orden a la centralidad de Mariel Fernández. Aún así, CO.PE.BO (Corriente de Pensamiento Bonaerense) está afuera del Frente de Todos y Karina Álvarez, fiel a su estilo, toma la lanza y cuestiona con dureza al gobierno de la Intendenta de Moreno:

¿Por qué CO.PE.BO está dónde está? Miro las listas y hay muchas expresiones peronistas lo que demuestra que la unidad ha sido una quimera

CO.PE.BO está donde está porque nosotros somos peronistas y sabíamos que dentro del espacio local del Frente de Todos no íbamos a poder competir, no íbamos a poder estar, como le pasó a varios compañeros que no pudieron llegar porque quedó una sola lista. Entonces, sabíamos que no íbamos a estar ni dentro de la lista oficial, ni tampoco íbamos a poder competir dentro del espacio. Así que, como han hecho otros compañeros también, somos el peronismo con una lista corta, con una boleta propia, un partido propio, que es político y sindical.

Fuiste muy orgánica, alineada, unas de las voces que hizo la defensa explícita de la gestión de Mariel Fernández, ¿por qué no estás vos en esa lista?

Mirá como yo te dije en una nota, ella es la dueña de la lápicera y parece que su lápicera no quería que esté mi nombre, así que, con eso te digo todo.

¿Te sentís dolida?

No me siento dolida, sino que…

¿Usada?

Usada sí, usada, molesta, uno está en un ambiente político sindical, 80% masculino, entonces está acostumbrada a estas cosas, pero en la parte sindical vos siempre tenés el respaldo cuando hablás con tu conducción y es la que te contiene. En este caso, yo trabajé, milité, estuve al lado constantemente de esta conducción de Mariel Fernández, y de repente sentí que ni siquiera me llamó para darme una explicación o para decirte mirá, no tenemos lugar para vos pero queremos que sigas formando parte del equipo, pero hubo un silencio absoluto.

¿No cumplió con la palabra?

No cumplió con la palabra, eso no quita que yo no siga obviamente trabajando, siempre y cuando las cosas sean buenas, siempre y cuando los expedientes que presenten estén acorde a la calidad de vida de los vecinos y vecinas, en eso sí sigue todo igual.

¿Cómo es hacer campaña entonces, diferenciándote, siendo CO.PE.BO? Porque sos una de las figuras más reconocidas de Moreno, de lo que es la propuesta de Mariel Fernández o del Frente de Todos, ya que esa lista no contiene a todo el peronismo, es objetivo lo que digo, y de nuevo, hay muchas expresiones peronistas diseminadas en listas que se conocen, con nombres de partidos que se conocen y otros no

Mirá lo nuestro es el speach, es la vía que queremos, que nosotros acompañamos a Victoria Tolosa Paz, a nivel Provincial y lo que vos abrís son con propuestas del gobierno Nacional y Provincial, porque las propuestas municipales obviamente la hace la lista de Mariel y nosotros lo que podemos avanzar en lo que sabemos en los programas y en todas las propuestas, y bueno, todos los proyectos y ordenanzas que podemos seguir presentando y siguiendo en la lucha junto a los vecinos pero desde nuestro espacio.

AUDIO 1 KARINA ÁLVAREZ

Dijiste claramente que sabías que no podían participar de una interna, que NO haya PASO, ¿vos no olvidas cuando las mujeres hicieron aquel hecho histórico, reunión en el Condor, conferencias de prensa, las mujeres pedimos PRIMARIAS? ¿Por qué no se dio continuidad a aquel momento para qué tenga una consolidación?

Mirá, los que somos peronistas mantenemos la palabra, y si nosotros fuimos y luchamos para que haya una PASO, para que las mujeres lleguemos, este era el momento de mantener la palabra que habíamos dicho, de mantener lo que habíamos propuesto, que no se saquen las internas y demostrar que ese momento en el que vos demostras si tu trabajo se hizo bien o se hizo mal. De eso se trata el peronismo, porque si vos hiciste bien tu trabajo no vas a tenerle miedo a nadie, no vas a dejar que quede algún compañero afuera, el peronismo es con todos y todas adentro. Eso es el peronismo.

Mirando la lista de Mariel, es el Movimiento Evita, el Frente Renovador, el Ateneo, La Cámpora, la Hugo del Carril, después está La 125 y el movimentismo, como dicen algunos, ¿qué te dice esa lista?

Sentí mucho enojo por el hecho que no veo compañeros y compañeras peronistas, el peronismo quedó prácticamente afuera sacando que está el compañero del Frente Renovador y el compañero de la Hugo del Carril, después la representación sindical la sacó completamente siendo que nosotros de parte mía o de Cosme, presentamos un montón de proyectos para los trabajadores y las trabajadoras, entonces parece que se olvidaron de los trabajadores y es una lista conformada por las organizaciones sociales, porque el 90%, 95% es organizaciones sociales. Ese no es nuestro lema, no es el peronismo. Dentro de la lista que conformamos nosotros, o que conformó cualquier compañero, compañera, estamos todos. ¿Hay organizaciones? Sí, hay organizaciones, ¿hay sindicalismo?, sí, ¿hay peronismo? Sí, hay peronismo, estamos todos y todas, y en la lista oficial no estamos todos y todas.

AUDIO 2 KARINA ÁLVAREZ