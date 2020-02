112 shares







EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL INFORMA EL CUADRO DE SITUACIÓN –

De herencias y pesos. A dos meses de iniciada la administración provincial de Axel Kicillof toma perfil la gestión en áreas sensibles y fundamentales. Salud es lo que falta, un déficit que tiene arrastres y, en el gobierno de Vidal, se acentuó por imperio del modelo económico.

Al frente del Mariano y Luciano de Vega está como Director Ejecutivo un joven profesional de Ituzaingó, médico generalista que trabajó en Emergencia en el Hospital Narciso López (Lanús), presidente de CICOP en su momento e integrante del Consejo Directivo de esa estructura y es el Coordinador Nacional de Salud del Movimiento Popular La Dignidad.

El Dr. Emanuel Álvarez no tiene dudas en decir que «la situación de salud en Moreno, en especial del Hospital, da cuenta de un muy mal estado de abandono»

¿Puede desarrollar esa radiografía de abandono?

Es el único hospital de emergencia zonal para un distrito de 600 mil habitantes, y lo resta del sistema público tiene a la Maternidad Estela de Carlotto y los centros de salud de atención primaria, entonces es una infraestructura sanitaria insuficiente…

¿Es insuficiente porque que la Atención Primaria es deficiente y termina colapsando el Hospital que debería ser de segundo nivel de atención?

No, lo digo porque los indicadores de salud, de camas hospitalarias, en Moreno es 1 cada 3700 habitantes. Si miramos la cantidad de profesionales también arroja un número insuficiente, todo comparando con otros distritos, regiones e incluso países. Esta no es una realidad de hoy sino que lleva muchísimos años en Moreno…

Perdón, debo decir que la radiografía que encuentra es la que se arrastra en las últimas dos décadas, por lo menos

Exacto, pero ese es el análisis inicial, pero lo que sucedió con el Hospital público es de una debacle en los últimos cuatro años de gestión provincial (Vidal) y lo que constatamos es que hay graves problemas de infraestructura que no se abordaron; problemas de mantenimiento del equipamiento, ecógrafos, respiradores, tomógrafo, pero además la renovación de la aparatología fue insuficiente y está en crisis. En tercer lugar está el problema que para mí es el más importante, hablo del recurso humano que fue el más golpeado en los últimos cuatro años. Hay servicios donde es redujo en un 30 y 40 por ciento el recurso humano…

¿En qué servicios hubo despidos o reducción?

No, no es que hubo despidos sino que gente que renunció, tomó el retiro voluntario o se jubiló pero no hubo reemplazos para cubrir esos espacios vacíos…

De nuevo, puede mencionar los servicios

Lo más grave está en Maternidad, neonatología, clínica médica, y si a eso le sumamos que no hay en el Hospital o son escasas (que están en consultorios externos) la gravedad aumenta porque es el único hospital que tiene como opción la población de Moreno…

¿Y la guardia no tiene faltante de recurso humano?

Se produjo una reducción del 50 por ciento. En este momento hay una guardia de contingencia donde es difícil trabajar, que se organizó en función de la obra (ampliación de la guardia, trabajo que se inician en la gestión Vidal) que debía estar terminada y ahora tiene un plazo de finalización (junio de 2020)…

Si la herencia es reducir un 50 por ciento la guardia, ¿cómo funciona a febrero de 2020?

Con reemplazos de guardia pero lo que está faltando son nombramientos de personal que quede en el Hospital…

Con las responsabilidades que tienen los gobiernos, insisto que el diagnóstico sostiene que los problemas siguen siendo estructurales, hablo de nombramientos, falta de camas, insumos, espacio físico, especialidades

Yo soy un conocedor del sistema público de la Provincia de Buenos Aires, es cierto que son problemas estructurales, pero lo que vi en los últimos cuatro años y lo que relatan los trabajadores de este hospital hubo un profundización innegable de los problemas estructurales y coyunturales…

Estoy de acuerdo y, si este es el punto de partida, ¿cuál es el plan con una Provincia que dice estar quebrada y un gobierno nacional que aún no tiene su Presupuesto?

Creo que podemos salir porque tenemos fortalezas, y la principal es el recurso humano, los trabajadores que se quedaron acá para seguir teniendo proyecto. Ese piloto automático es que estamos llevando adelante la nueva dirección y conformamos un Comité de Crisis donde están presentes todos los referentes de los servicios del Hospital e incluso los sindicatos porque son los que representan y defienden el interés de los trabajadores. Lo creamos para salir de la crisis de insumos y medicamentos, que es un problema directamente relacionado con la gestión anterior, producto de una deuda de 6 mil millones de pesos con los proveedores. El desastre de insumos y medicamentos que estamos viviendo, los pacientes y los que trabajamos en el Hospital, es consecuencia del abandono y desidia del Ministerio de Salud de María Eugenia Vidal. Esto lo tiene que saber la gente que viene a ser atendida, tenemos medicamentos, descartables y sueros contados, y de esto no se sale de un día para otro.

Como indica que el vecino debe saber que en el Hospital está todo contado y es poco, ¿puede decirme lo que no tiene el Mariano y Luciano de la Vega?

Todo lo que es atención de emergencia y urgencias se está haciendo, pero por el faltante de insumos hay cirugías que deben ser reprogramadas más de la cuenta.

El tomógrafo ¿funciona?

Sí.

En aparatología, ¿cuenta el Hospital con ecógrafos?

Sí, pero cuando llegamos encontramos un ecógrafo roto (eco Doppler en el servicio de Maternidad) pero ya hicimos la gestión del arreglo y en quince días lo volvemos a tener. Pero el tema es más complejo porque no solo es el aparato sino el uso del mismo, porque si no está el profesional que entienda el manejo, que le llevó años aprender…

Entonces el Hospital de Moreno no tiene personas capacitadas para manejar el ecógrafo

Sí tiene pero hay distintos tipos de ecografía, hay uno que se llama Doppler y el Hospital cuenta con un solo profesional para manejarlo. Esto lo tiene que saber la gente de Moreno a quien le decimos que de esto salimos todos juntos pateando para el mismo lado, exigiendo que este Hospital tenga el presupuesto que se merece.