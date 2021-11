Mejora en la carrera sanitaria, el COVID en su etapa final y el Modular en Cuartel V

RESPUESTAS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL –

La Atención Primaria como una estrategia longitudinal. El abordaje territorial como fuerza primera que reduzca, en lo posible, esa búsqueda de respuesta no solo en las unidades sanitarias sino también y especialmente en el Hospital de Moreno.

Como Secretaria de Salud, Bárbara Cortés explica el plan y desarrollo del gobierno en materia sanitaria, reconociendo una dificultad que no es exclusiva del distrito pero es histórica en Moreno:

¿Están buscando contratar profesionales de la salud? ¿De qué especialidades?

Nosotros hoy por hoy tenemos una búsqueda muy activa en todas las disciplinas de médicos y médicas. Tanto sea medicina general como el resto de las especialidades. Sobre todo esto, teniendo en claro si el 80% insistimos en que la Atención Primaria tiene que ser la puerta de entrada y lo que resuelva la mayor cantidad de consultas, teniendo en todas las unidades sanitarias la mayor cantidad de horas de Medicina General, de Clínica y de Pediatría y de Obstetricia, que son los pilares de Atención Primaria y de enfermería, por supuesto, administración que son claves, de promotoras de salud. Hablábamos puntualmente de médicos, salud mental también pero a lo mejor estamos mucho mejor que otros años con respecto a psicología, nosotros podríamos disminuir la cantidad de especialistas que tenemos. Que también, en esta red integrada en el municipio de Moreno, históricamente en el primer nivel ha absorbido, nosotros tenemos centros intermedios, son centros de especialidades, que también en algún tiempo atrás esos eran especialidades hospitalarias. Siempre la demanda supera la oferta, tenemos una buena cantidad de especialistas.

¿Pero no me contestaste qué están buscando? ¿Como estás buscando todo? ¿Por qué no se encuentra? ¿En dónde se busca? Como Secretaria de Salud habrás escuchado que la gente tiene que esperar para que le den un turno, que se da a la semana porque no hay tantos médicos. Eso lo escuchás…

Sí, claro. ¿Dónde buscamos? En todos lados. Trabajamos con los colegios de médicos, trabajamos con las residencias, participamos activamente de espacios académicos, de congresos, tenemos espacios provinciales, el Consejo regional provincial de Salud, y que también está pensando estrategias porque no es un problema solamente de Moreno. Y es también histórico, la pandemia agravó porque objetivó un problema que teníamos, entonces aumentó la demanda de profesionales en la salud. Nosotros para poder solventar esta dificultad, que es previa a la pandemia, que es histórica en el distrito, estuvimos trabajando mucho y ahora pudimos lograr esta modificación en la escala salarial, en toda la modificación que hicimos en la escala de la carrera sanitaria, sobre todo mejorando las condiciones económicas para las y los profesionales que elijan cargos de 18 y de 24 horas.

Me estás diciendo que están pagando más.

Estamos pagando más a esas personas que trabajan más horas.

Eso te permite ofrecer algo más al momento de contratar, que no es menor el dato

Exacto, en primera instancia me permite que dejen de irse las personas que yo tenía. Que se dejen de ir o que bajen la cantidad de horas. Nosotros tenemos contratos de 12, 18 y de 24 horas. Muchas personas que son comprometidas con la atención primaria, que les gusta el trabajo en Moreno decían ‘bajo la carga horaria para no perder el vínculo que tengo con el trabajo en atención primaria y con el distrito’. Pero también eso va en contra de lo que hablábamos antes de la prevención porque una carga horaria puede llevar a que esté “tres veces por semana”. Hay un montón de cosas que se pierden si vos vas una sola vez o dos veces por semana a un centro de salud.

AUDIO 1 CORTES

La positividad muy en baja, como impresión instalada y general es que el COVID ya pasó, ¿se baja la guardia o se aprende de este tiempo para afrontar tal vez otra ola de coronavirus?

La confianza la tenemos, tenemos esta tranquilidad de que estamos en un buen número de casos semanales, en una baja positividad. Esto del reporte semanal también vamos de la mano con las indicaciones de la provincia de Buenos Aires que también está llevando los informes de manera semanal. La realidad es que las proyecciones nos indicarían que estamos atravesando la última parte de la pandemia, por supuesto que los brazos no hay que bajarlos porque ya en algún momento también…

Hubo un rebrote…

Sí, o esta tercer ola, cuarta ola… nuevas olas. Ya tenemos experiencia de otros países, tenemos nuestras propias experiencias también de que al relajarnos y al relajar las medidas de cuidado los casos se multiplican. Por suerte estamos viendo que la vacunación masiva, que haber elegido vacunar a más personas en una primera instancia fue una muy buena estrategia sanitaria. Los resultados al día de hoy lo están demostrando. Y ahora lo que nos queda es seguir reforzando los cuidados y también reforzar la vacunación en la población infantil.

¿Cuenta con vacunas para aplicar?

Si, tenemos. Estamos esperando las últimas normativas para empezar con la tercera dosis…

AUDIO 2 CORTES

Es un logro haber obtenido el Hospital Modular en Cuartel V para afrontar la pandemia. Ahora viene la etapa de refuncionalización con los recursos que lo conviertan en un Hospital, con especialidades, profesionales, insumos, etc

También tienen equipo profesional en la UPA (Unidad de Pronta Atención), está funcionando una internación general.

Quirófano no hay, por ejemplo.

No. Vos decís hospital modular, está la UPA y al lado está el modular. Tiene una sala de internación.

Hay 15 metros que lo separan.

Si, un pasillo. Tiene la internación, lo que está trabajando el director de la UPA, que es también del Modular (Pablo Rafa) en conseguir esto, no necesariamente tiene que tener un quirófano para que sea un hospital, pero sí algunas cosas más que se necesitarían para poder resolver, por ejemplo, urgencias traumatológicas.

Claro, si no esos pacientes son derivados al Mariano y Luciano de la Vega

Sí, tienen una primera atención, es derivado, después se realiza la derivación.

Eso que decís para mí es clave. Podemos discutir quirófano o no, pero llega una persona con fractura y tiene que venir al hospital de Moreno.

En realidad depende qué tipo de fractura, si requiere intervención, pero se está trabajando para poder resolver de manera conjunta esto. Como un sistema integrado para que pueda trabajar complementariamente con el hospital de Moreno y para poder descomprimir. Hay un montón de población de Cuartel que se ve beneficiada con ese espacio.

Si yo estoy diciendo todo el tiempo que en Cuartel V hay un hospital puede ser que vayan las personas a ese hospital y se van a encontrar que la atención, no porque los trabajadores /as no quieren darla, sino que no están los recursos para hacerlo. Lo he visto en la UPA cuando se inauguró. Si tenemos la estructura, funcionó muy bien para COVID, ahora se necesitan otras cosas para que tenga la prestación que permita descomprimir el Mariano y Luciano de La Vega, pero además que esa institución sea de cercanía para las personas que vivan en Cuartel. Esa es la razón de la pregunta.

Sí, totalmente. Lo mismo que planteamos para la Atención Primaria y la capacidad, resolviendo los problemas, lo mismo puede resolver las emergencias. Si una persona de esa zona tiene una emergencia en salud puede asistir ahí. Porque ahora hay un plantel que al principio de la UPA a lo mejor no lo tenía en sus inicios de cobertura de guardias, todo el tiempo las guardias cubiertas, entonces si uno tiene una emergencia en salud ahí va a recibir los primeros auxilios. Hay un laboratorio de guardia, tiene un equipo de imágenes. Se puede dar una atención, a lo mejor no se puede resolver algo que requiere una intervención quirúrgica pero está en contacto permanente, tiene sus ambulancias. Por supuesto que se está trabajando para darle mayor complejidad a lo que se pueda resolver y a lo que se pueda internar ahí.