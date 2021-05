Menos de 500 contagios y cinco muertes

DÍA 427 DE PANDEMIA –

Por los registros oficiales no hubo vacunación en este viernes. Por las cifras acumuladas, evolución y circulación del VIRUS, se avanza rápidamente hacia los 45 mil infectados /as y las 1000 muertes, un cuadro diagnóstico que explica los porque cerrar por nueve (9) días cualquier tipo de desplazamiento no esencial, una FASE que no requiere de poner un NÚMERO.