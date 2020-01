26 shares







DOS EX FUNCIONARIOS COINCIDEN EN LA ACCIÓN –

Los une el trabajo coordinado que produjeron en la gestión de Walter Festa. Los relaciona el sentir que la administración de Mariel Fernández desconoce principios y criterios del Frente de Todos y del campo nacional – popular.

Arranca la entrevista con aquello que se hizo, señal que todo fue desarmado. Taborda, ex Secretario de Deportes, describe: «Comenzamos un trabajo interdisciplinario con la Subsecretaría de No Violencia y muchos actores del Deporte para llevar adelante políticas públicas que frenen o eviten la violencia en toda actividad deportiva. Por lo que ocurrió en Villa Gesell se instala la discusión, se estigmatiza un deporte pero lo profundo no entra en debate. Hay que trabajar mucho desde las categorías infantiles, pre adolescentes y adolescentes, teniendo en cuenta que la brecha de 13 a 17 años de edad, queda vacía. Lo mismo ocurre en las colonias de vacaciones. Debo decir que el trabajo fundamental hay que hacerlo con los padres».

Alejandro Roger, ex Subsecretario de No Violencia y Desarrollo Humano, refiere al trabajo en la gestión anterior «donde cada área diseñaba una fórmula para generar contextos de formación distintos que produzcan resultados diferentes ya que la violencia surge desde el campo del deporte, la salud, la cultura, desde la política callejera e institucional, lo que hace a pensar que son contextos de formación y comportamientos».

En el horizonte de acción está la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. En 2009 Moreno fue sede y aquel hecho político luego ingresa a la faz de la política pública al crearse la Subsecretaría de No Violencia (ya no existe en la gestión Mariel Fernández). «Esta segunda etapa no está en despertar conciencias sino en crear políticas públicas que impacten en las nuevas generaciones».

En el planteo que hacen como ex funcionarios está claro que la política los convoca. Pueden seguir sus trabajos sin tener el cargo público porque no nacieron con el puesto de jerárquicos

TABORDA: Desde ya, porque lo decimos es que vamos a continuar con este proyecto estando o no en un cargo público. Lo importante es imprimir las ideas en pos de mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

La decisión de la Intendenta de comunicar el cese de contratos, despidos o no renovación de funciones de 600 personas, ¿es una acción violenta o bien una decisión que proponer cambiar un modelo cultural donde el Municipio debe prestar servicios en lugar de ser una bolsa de trabajo?

ROGER: El Estado se tiene que hacer cargo de las situaciones de vulnerabilidad de toda la población. El axioma de donde hay una necesidad hay un derecho se hace presente y se hace carne hoy en Moreno. El Estado puede resolver conflictos a través de medidas no violentas o puede provocar conflictos a través de métodos violentos. Apostamos a que la Intendenta que es del campo nacional y popular entregue una respuesta no violenta al reclamo de todos los vecinos /as. En mi caso particular, integré la gestión Festa y renuncié porque lo hay que contemplar son las verdaderas necesidades que tienen los trabajadores /as…

Y no está pasando que se revisan los casos

Lo que veo es que el conflicto está en marcha, donde hay trabajadores /as en gran estado de vulnerabilidad. Sabemos que los contextos no violentos se dan en espacios y lugares donde hay justicia social. Nosotros pedimos por la justicia social.

La Intendenta afirma que no hay despedidos, lo hacen en todos los medios y redes. Incluso apunta a los jerárquicos de Festa que quieren seguir sin contar con un mínimo de ética

TABORDA: La mayoría de los funcionarios renunciamos al cargo. Yo presenté mi licencia anual (vacaciones) y al finalizar llevé la renuncia. No me interesa trabajar en este gobierno, entiendo que la Intendenta no desee contar en su gabinete con personas jerárquicas que estuvieron en la gestión anterior, que no es lo mismo que jefes de programas, es decir, personas que tienen conocimiento y funciones. Hablo de puestos de 20 o 25 mil pesos de salario, que cumplen tareas, personas que trabajan y son apuntadas. Una de las cosas que más me dolió de las declaraciones de la Intendenta en un programa de C5N es que no hay despedidos porque se trata de gente que no cumplía funciones e insinuó que eran ñoquis. Es mentira lo que dijo y considero que lo sabe, por lo que me siento injuriado por sus palabras. Trabajé en una Secretaría durante dos años y me fui. Hasta aquí no se conoce el plan de gobierno ni los proyectos que tiene la Intendenta pero por el bien de todos los morenenses espero que esto mejore con la ayuda de la Nación y la Provincia que son del mismo signo político, una ventaja enorme que no tuvo el ex intendente Festa