Merlo: Desalojan a 400 familias del Barrio La Resistencia y hay 4 detenidos, entre ellos una joven madre

Habían ocupado un predio abandonado. Hay heridos y 4 detenidos por la Bonaerense. En el predio hay gran cantidad de mujeres con sus hijos, una de ellas está detenida. Es el único refugio para muchas de ellas que se encuentran huyendo de la violencia de género. Vecinos y agrupaciones movilizaron exigiendo la inmediata libertad.

Las familias volvieron a instalarse en el predio luego de la represión que sufrieron el pasado 8 de octubre, y la respuesta del gobierno una vez más fue el desalojo. Según cuentan los vecinos, hay al momento cuatro detenidos y varios heridos producto de la represión. Una de las detenidas es una joven madre de una niña discapacitada.

⚠️ #Urgente Todo nuestro repudio al desalojo y represión en el barrio La Resistencia de Merlo, donde hay mas de 400 familias que estan luchando por su derecho a una vivienda. Muchas son mujeres embarazadxs, niñxs y ancianxs.



En este momento una delegación de vecinos, acompañados por el concejal del PTS-FITU David Maidana, se encuentra en las puertas de la comisaria 5ta de Pontevedra exigiendo la liberación de los detenidos.

Denuncian que al igual que la vez anterior, el desalojo fue llevado adelante sin orden judicial, en un predio que no se conoce dueño alguno. Entre los detenidos se encuentra una madre soltera de una niña con discapacidad.

Se le hizo costumbre a Kicillof reprimir a las familias humildes que reclaman tierra y vivienda. Se la pasan regalándole beneficios a los grandes empresarios, mientras hunden en la miseria a la mayoría trabajadora. Todo nuestro apoyo a las familias del barrio "La Resistencia" https://t.co/fUjRxDXDcD — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 20, 2022

Así queda claro una vez más que la prioridad del gobierno provincial de Kicillof y el municipal que conduce Menéndez está muy alejada de facilitar el acceso a la vivienda a las cientos de miles de familias que no cuentan con una vivienda digna.

La semana pasada Belen nos contaba: “Soy mamá de 3 hijos, sufrí violencia de género por parte de mi ex pareja que llegó incluso a quemarme. Y el gobierno no me ayuda”. Y graficaba: “En los alquileres no te aceptan con hijos y encima son impagables. No tenemos dónde ir, por favor que alguien nos escuche”.

Es la realidad de gran cantidad de mujeres en el predio, algunas de las cuales están embarazadas, y donde también hay adultos mayores y discapacitados.

Reproducimos el comunicado de los vecinos:

20/10/2022

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vuelve a Reprimir al Barrio La Resistencia!!!

SOMO 400 FAMILIAS, LA MAYORIA MUJERES Y NIÑOS.

CONVOCAMOS URGENTEMENTE A ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS DE COMUNICACION.

Ruta privincial 1001 y Coronel Conde

VECINAS Y VECINOS BARRIO LA RESISTENCIA