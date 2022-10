Merlo : violento desalojo contra 400 familias sin vivienda

Por ANRed.- En últimas horas del viernes y madrugada del sábado, un fuerte operativo policial desalojó a unas 400 familias que intentaron habitar un predio ubicado en las calles Coronel Conde y la ruta prov. N°1001 en el límite entre el partido de Merlo y González Catán. El saldo del accionar policial dejó, al menos, a una decena de personas heridas por golpes y balas de goma.

En el desalojo se detonaron gran cantidad de disparos de perdigón a pesar de haber muchos niños y ancianas. “Estamos siendo violentamente desalojados y reprimidos por la policía en el Barrio La Resistencia. Solicitamos urgente apoyo y atención de las organizaciones políticas, sociales, barriales, territoriales y de derechos humanos. Hay mujeres y niños heridos por la represión bajo la lluvia. A este momento hay vecinos de los cuales no conocemos paradero aún por el desbande que fue la represión”.

ANRed dialogó con una de las vecinas que relató que las familias que ocuparon el predio ya no pueden pagar alquileres y que por esto se decidieron habitar el predio. “lamentablemente nos desalojaron. Yo ayude a una anciana muy viejita que decía que no tenía donde vivir. Hubo mucha violencia innecesaria. Nos pegaron y nos trataron como animales”.

https://t.co/heTqBIlbNY pic.twitter.com/VriyiqS79q — ANRed #25Años (@Red__Accion) October 8, 2022

El operativo de desalojo se realizó durante la madrugada cuando todavía no estaba la luz de día. Lo cual no cumplió con el mínimo protocolo humanitario para salvaguardar a las personas, principalmente a las niñas y niños. “No mostraron ninguna orden hubo muchas personas heridas de bala de goma pero no pudimos saber cuantas personas heridas hubo porque la gente estaba asustada y huyo”.

El próximo lunes las vecinas y vecinos realizaran una asamblea, “muchas familias están decididas a luchar por un pedazo de tierra. Como decimos necesitamos tierra para vivir”, agregó la vocera.