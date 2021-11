EMMANUEL FERNÁNDEZ, DESDE SU BANCA Y SIN VUELTAS –

Afuera están dos de los gremios municipales más importantes. Fuerte movilización de SITRAM con los cuerpos de representantes de Moreno, Merlo, Ituzaingó, Lomas de Zamora, General Rodríguez, Lanús, Avellaneda, La Plata, entre otros. Las banderas verdes y blancas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno son notables.

También la Verde de ATE (Asociación Trabajadores del Estado). En la calle, en la Plaza Mariano Moreno, denuncian que el gobierno de Mariel Fernández no mira la realidad inflacionaria que perfora los bolsillos de los /as trabajadores/as municipales, quienes proyectan una pérdida del 15 por ciento.

Adentro del Palacio, en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, se repiten las mociones de privilegio para «tomar el reclamo», pero también para cuestionarlo. En esa decisión política de tensar las diferencias, el concejal del Movimiento Evita en el Frente de Todos, Emmanuel Fernández asume una posición más desafiante porque apunta al nivel de representación real que tienen los gremios que protestan en la calle: «En relación al conflicto que hay con un sector de los sindicatos, quiero dejar mi saludo y abrazo a los miles de trabajadores /as municipales que no se sienten representados por muchos de estos gremios, que evidentemente están haciendo una movilización con una connotación política. Estuve estudiando el salario básico que se cobra en municipios aledaños, hay distritos con básicos de 8, 10 y 12 mil pesos, mientras que en Moreno el básico es de 27.935 pesos. Por eso digo que tengo la sensación que esto tiene una connotación política, y manifestar el descontento de muchos trabajadores con gremios que no están representando la realidad que viene sufriendo la familia municipal, y que ésta gestión ha puesto en claro y evidenciado un montón de situaciones que sufrían. Mi abrazo a los trabajadores que no se sienten representados por las fuerzas sindicales que están movilizando».

AUDIO 1 EMMANUEL FERNANDEZ