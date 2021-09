«Mi hijo no es un asesino, defendió la bicicleta que es su herramienta de trabajo para ganar 600 pesos por día»

Todo empieza y pocos comprendan el final de una violencia enquistada y anunciada. La reducción está mil veces escrita, «un delincuente le robó la bicicleta a un repartidor de comida y éste lo alcanzó, lo golpeó» como en un acto de justicia por mano propia.

El trabajador del delivery está detenido y acusado de tentativa de homicidio agravado. El joven que intentó quedarse con una bicicleta y un celular está agonizando.

La historia que encadena la impactante tragedia social tiene nombres. Ezequiel, de 19 años, que laburaba todos los días haciendo delivery por 600 pesos. Javier tiene 22 años, el joven que salió el domingo a la noche a ganar la partida desde su ley.

La Comisaría de Moreno 2ª se convirtió en escenario de enfrentamientos entre familiares y amigos de los dos jóvenes. En el día de ayer, Ezequiel fue realojado en otra dependencia. Afuera, en Trujui, la familia del joven repartidor de alimentos recibe cobertura de la policía porque las amenazas de la familia de Javier Coria son explícitas.

Mirta Maidana, madre de Ezequiel, habló esta mañana con Desalambrar sobre la tragedia social y familiar: «Es inexplicable lo que me está pasando a mí, es muy doloroso. También entiendo lo que está pasando la mamá del chico que está en el hospital como lo dije anteriormente, duele, duele porque si no es era el pibe, era mi hijo. Si no es la mamá de él podría ser yo la que tendría que estar al lado de mi hijo en el hospital. Es algo duro, yo que te puedo decir».

Casi inexplicable, es muy difícil encontrar palabras. Ahora cuando mirás las imágenes de lo que pasó el domingo, ¿qué encontrás ahí?

Para recuperar la bicicleta porque anteriormente ya recuperó el celular porque él le pedía el celular y la bicicleta, que le dé todo, pero corre porque el celular lo tiró, él corre por la bicicleta para poder seguir trabajando y para llevarme mí bicicleta a casa porque él sabe que me muevo con la bicicleta.

Esa bicicleta, ese domingo a la noche, estaba en uso de delivery

Sí, él conduce delivery. Él usa mi bicicleta para poder trabajar, usa mi celular para poder trabajar porque a él se le rompió el celular y anteriormente él tenía otra bicicleta que era del primo y ya lo salieron a correr para robarle y decidió dejarla.

Estamos hablando de que tu hijo trabajaba repartiendo comida, haciendo delivery en lo que es el límite de Moreno con San Miguel, era trabajo y se encuentra con este pibe que le roba la bicicleta y el celular

Estaban discutiendo, peleando por la bicicleta. El error del pibe y Ezequiel, era que el pibe estaba tambaleando, peleaba y a su vez tenía fuerza, y a su vez se le escapaba la bicicleta al muchacho. Yo veo eso en el video.

¿Estaba armado?

Cuando le roba la bicicleta levanta la ropa, por eso Ezequiel lo empuja. Cuando le roba te estoy hablando, cuando le roba, Ezequiel empuja la bicicleta y empiezan a forcejear, cuando el chico le termina de robar la bicicleta dijo “mirá hijo de mil p, te lo robo de cheto”, eso fue la impotencia de Ezequiel, como “me está robando sin fierro” y empezó, empezó a los gritos, empezó desesperado, había mucha gente, mucha gente en la calle en ese momento cosa que no puedo rescatar toda la gente que estaba en ese costado. Había mucha gente que pedía auxilio, lloraba, tenía bronca y cuando tuvo la posibilidad primero salió corriendo a buscar la bicicleta y después la posibilidad de que este muchacho pasó y subió arriba de la camioneta, atrás y, salieron en búsqueda.

Dijiste algo que es importante, por ahí vos podrías estar en el hospital y no la mamá, pero admitís y reconocés que hay un dolor intenso en esa familia porque el pibe está en gravísimo estado

Exactamente. Como estaba hablando con mi familia, ahora es esta señora la que está en el hospital, pero podía ser yo la que hubiera estado. Y otra, si este muchacho no pasaba, no le hacía esto Ezequiel, no estaríamos ni acá, ni la señora en el hospital y mi hijo estaría durmiendo, tranquilamente.

¿Qué pasó ayer y qué pasa en tu familia, con el resto de tu familia?, ¿es el miedo? Pedir que la policía brinde seguridad, es la amenaza, por eso hablo de encadenamiento de las tragedias sociales y ésta es una, se va encadenando y alguien tiene que frenarlo

Mirá, ayer que estábamos ahí en la Comisaría recibimos amenazas en público, golpearon a una de mis nenas, me encaraban en la cara, me decían cosas, que mi hijo es un asesino. Yo hasta el día de hoy digo mi hijo no es un asesino, mi hijo está defendiendo su herramienta de trabajo. Por eso, con esos 600 pesos arriesga la vida de él, por 600 pesos por noche. En las redes sociales empezaron a subir cosas con amenazas, “vamos a hacerlos mierdas, vamos a hacer mierda la casa, vamos a prenderle fuego”, otro “ojo por ojo”, así estamos. Pero cosa que es al revés, que si yo estaría en la situación de esta señora, yo no lo hago, porque yo estoy consciente de lo que hace mi hijo, yo estoy consciente de lo que hace mi hijo.

AUDIO 1 MIRTA

DR. GONZALO FUENZALIDA

El Dr. Gonzalo Fuenzalida es quien asiste legalmente a Ezequiel: «Actualmente se encuentra imputado por un homicidio agravado en grado de tentativa y en concurso ideal por un robo»

Es el trabajador del delivery y la situación es homicidio agravado en grado de tentativa.

Exactamente, de victima pasó a ser el victimario.

¿Por qué lo encuadran así? Recuperó la bicicleta pero ¿hay elementos en la acción de Ezequiel que quería acabar con la vida del pibe que está agonizando en el hospital?

En sí la situación se dio inicio a partir de la mitad de la historia, por eso es que está la imputación así. ¿Qué pasa? Hubo una denuncia por parte de familiares de quien hoy se encuentra internado donde se manifestó que le habían robado la bicicleta a él y ahí fueron entre la búsqueda, empezaron a investigar y se encontraron con el conductor de la camioneta y con mi asistido y a partir de ahí fue toda la imputación. Fiscalía desconocía y no quiso tomar intervención sobre los videos anteriores, se manifestó personalmente y se dijo que no importa los videos que haya anteriormente, sino que el delito no cambiaría.

Pero el encuadre es distinto

Exactamente. A mí entender la carátula para la imputación situación actual es provisoria pero tendría que haber sido otra desgraciadamente.

¿Estuvo en riesgo la vida de Ezequiel en la Comisaría y por eso se realizó el traslado?

Sí, estuvo aparentemente en riesgo por diferentes tipos de amenazas, tanto él como la familia, pero ahora sí ya se solicitó un resguardo físico, está muy bien atendido por personal policial, lo están cuidado y estamos contentos con eso por el momento.

¿Ezequiel no robó nada, recuperó lo que le habían sustraído?

Exactamente, lo que sí está en tema de discusión es el tema de como él agarró las zapatillas de quien le efectuó supuestamente el robo de la bicicleta. Ese es otro tipo de delito u otro capítulo digamos de este libro que recién empieza.

¿Cómo termina esto?

Hay mucha condena social desgraciadamente por parte de tanta gente que apoya a mi asistido, como gente que apoya, que totalmente se entiende a esta persona que se encuentra en un estado crítico, pero, se va a seguir avanzando en la causa, entiendo que puede llegar a haber un cambio de calificación legal. Ahora estamos esperando el resultado del juzgado de Garantías de Moreno y que resuelva la excarcelación extraordinaria solicitada por esta parte.

AUDIO ABOGADO FUENZALIDA