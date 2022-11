«Mi hijo tenía un ataque de nervios y me dijo voy a morir en la escuela»

EXPLOSIÓN DE UNA COCINA EN LA PRIMARIA N° 74 –

Soledad Rojas recibe el mensaje y siente que un dolor en el pecho la frena. Logra salir de ese instante eterno y salta el portón de su casa. Corrió con todas sus fuerzas hasta la Escuela 74 donde se produjo una explosión, la escuela donde estaba su hijo. Al llegar registra que los niños /as se encontraban en el patio (la canchita). Esa imagen la tranquiliza. Luego abraza a su niño que está conmovido, en shock, con un ataque de nervios diciéndole «me voy a morir en la escuela».

Como mamá, Soledad decide que «no enviará a sus hijos a la escuela hasta tanto no se hagan todas las revisiones ya que recuerda que el problema del gas no es nuevo y que, a octubre de 2022, persisten otros inconvenientes que no dan seguridad ni habitabilidad».

Es ella como responsable de la vida de sus hijos quien «no quiere más muertes en un establecimiento educativo». Soledad no olvidó a Sandra y Rubén.

En la parte final de la entrevista con este medio, Soledad le pide algo concreto a la Intendenta de Moreno: «Antes de pagar cantantes le pido que baje y vea como están las instalaciones en las escuelas porque la verdad son una porquería».

