«Mí interés era contar una historia, Mariel como Símbolo»

Antes de la proyección pública en C5N del documental o medio metraje Mariel, Nadie Lucha por lo que no ama, se propagan comentarios y análisis acerca del producto audiovisual aún no visto. Las razones son obvias y lógicas, desde el momento en que sale, el lugar asignado y, sin perder de vista la crisis que agravó la pandemia, si hubo uso de recursos públicos para la materialización. En orden a lo subjetivo y político, la variedad que no hace a la pluralidad, dispara sólidos apoyos como rechazos explícitos.

Vicente Linares realizó el documental con su productora BUENDIACINE. Vicente Linares Subsecretario de Comunicación en el gobierno de la figura central del metro metraje, aceptó una entrevista con Desalambrar para hablar del trabajo, las razones que lo empujaron a producir y realizarlo y, por supuesto, responder las cuestiones políticas e institucionales:

¿Qué fue construyendo este documental, qué aspectos o características comenzaron a tener sustento para producir y ahora transmitir Mariel, Nadie Lucha por lo que no ama?

Mirá, honestamente cuando conocí a Mariel allá por marzo del 2019 vi un montón. Yo venía con recorrido de hacer otras campañas políticas, pero vi y percibí en ella, en sus compañeros, en la organización, algo que me cuesta por ahí poner en palabras, pero que sin dudas está vinculado a algo emocional y algo de admiración. La verdad que me fui como enamorando del proyecto, fui viendo como una épica construida a lo largo de los años, y cuando me quise dar cuenta estaba absolutamente compenetrado y comprometido con esa causa, con esa propuesta y me parece, siempre me pareció, absolutamente desde mi visión, que la figura de Mariel es disruptiva dentro de la política. Entonces yo creo que esa forma de construcción, sus compañeros, la calidez de como se manejan, no tenía nada que ver con lo que yo conocía o lo que había conocido antes. Eso fue lo que a mí me llevó ya en aquel momento a que me llamen la atención muchas cosas y empezar a pensar en esta idea del documental una vez que veo como este resultado, donde va a internas, se complica en un montón de cosas y así y todo termina triunfando en las PASO. Creo que a partir de esa semana siguiente empecé a pensar en este deseo de “me gustaría contar esta historia” pero más allá de Mariel o más allá de Moreno, me parece super importante contar un recorrido de una persona, atravesada por distintas circunstancias como puede haber millones en el país, y que va transformando el dolor, va transformando en lucha y con la coronación si querés, pero no en términos de celebración, sino como representa una persona humilde, con pocos recursos, con una estructura pequeña. Yo estuve en la campaña, absolutamente fue a pulmón contra un aparato enorme y eso a mí la verdad que me conmovió. Por eso también quise quedarme trabajando con Mariel, aportando, ayudando, yo no era militante ni del Evita, yo me quedé muy sorprendido y muy admirado de la forma.

Hiciste muchas campañas que se encuentran en la página de la productora BUENDIACINE, donde vos participás porque sos integrante o propietario de la misma, pero me queda claro que hay un enamoramiento político, un acercamiento a la apuesta política. Pregunta, ¿es un documental sobre la vida política o la política en la vida de ella lo que va a aparecer?

Yo creo que son las dos cosas porque se mezclan. Para mí era importante contar de dónde viene esa persona, quien es, cuál es su recorrido y cuáles son las cosas que, digamos, fue atravesando para poder comprender el todo o tratar por lo menos. Esa es la intención, no sé si lo logré. Hice otras compañas, también realicé medio metraje para las Abuelas de Plaza de Mayo, siempre he tratado de hacer cuestiones que realmente crea, trabajo con artistas que admiro o me gustan, si hay algo que me critico es que nunca pude ser un director de cine a demanda como para poder ir y vender una lata de tomate. Yo lo tengo que creer, y la verdad que ese es el vínculo que me une acá y lo que motivó que quiera hacer el documental y la verdad que agradezco, le agradecí muchas veces a Mariel y a todo su entorno que me lo permite. Además, es un ámbito muy íntimo porque sí o sí necesitaba tocar o conocer ciertas cosas que no conocía y pude verlas a lo largo de todo el documental que lo vengo haciendo muy de a poquito, muy independiente, hace más de un año.

Es un documental que arranca, primero en la percepción tuya cuando la conocés, esa percepción va creciendo y el enamoramiento se hace mucho más sólido cuando, decís vos, con pocos recursos se le gana una estructura. Después ya está el desarrollo de la gestión donde ella marca cuestiones épicas, se posiciona como la mujer que por primera vez en la historia gobierna Moreno.

Es una lectura correcta, creo que el 40% o la mitad del documental tiene que ver con las mujeres en la política, eso le agrega a toda esta historia una épica muy particular, tal es así que va a salir ahora en C5N porque forma parte de un programa que está haciendo C5N, mujeres argentinas o mujeres en la política, donde sale primero el de Mariel, pero van a salir muchas más y se marca dentro de ello. El documental tiene que ver mucho con eso, con el lugar de la mujer en la política y obviamente Mariel es la primer mujer en ser Intendenta de Moreno. Por lo menos intenté poder reflejarlo y mostrarlo en el documental.

Me dijiste que comenzaste este documental en 2019, ¿hubo un guión y se fue adaptando a cuestiones más de gestión que la historia personal y política de Mariel Fernández? El trabajo, ¿no centraliza todo en el Movimiento Evita?

La verdad que había hecho uno que desestimé en aquel 2019 , fue un proceso que fui modificando a medida que conocía. La verdad que yo no lo considero que sea un documental del Evita, por supuesto Mariel es una dirigente muy importante del Evita, eso no lo ignoro, pero de verdad yo como Director me abstraigo de todo eso. Lo que me interesaba en este documental fue contar quien era Mariel, de donde venía y la experiencia de su organización. Insisto, ella como símbolo entonces, consideré que quienes mejor podían aportar lo que buscaba eran por supuesto los que entrevisté. He preguntado mucho a su familia, me interesaba buscar ahí, ver, conocer cuestiones más íntimas, y después está Ana Cocopardo, que es una periodista más vinculada por ahí en este caso en el documental al feminismo, hablando desde esa óptica. A la pregunta, la verdad que el enfoque no lo pensé en términos políticos, si es del Evita o no, lo pensé desde el interés general y hay algo que yo plantee de movida que es esto, yo nunca lo percibí como un documental militante, si a la militancia le encanta, espectacular, la verdad que mí interés era contar una historia, mostrar.

Te interesa que el símbolo se conozca

Me interesa que el símbolo se conozca, por supuesto, además me parece importante, me parece importante para la política.

¿Hubo una Avant premiére de esta película en el Marechal?

Yo no lo llamaría así, sí nosotros queríamos mostrarle a los entrevistados, la película terminada.

¿Eso cuándo ocurrió?

No me acuerdo exactamente, pero hará un mes y pico, dos meses. La verdad que esta película debe ir por la versión número 13, 14, porque siempre voy agregando cosas, es un proceso largo, fue muy artesanal, pero bueno cuando lo concluimos por supuesto que quería que lo vean antes de que lo puedan publicar.

Se hizo con los protagonistas del documental, ¿no hubo más invitados?

No

¿Quién pagó eso? Es la pregunta dominante para muchos sectores porque hay mucha lógica allí, es pandemia, una crisis, hay pocos recursos, Mariel dice que cada peso del morenense tiene que ir aplicado a las prioridades y supongo que eso vos como productor, además, hombre que conoce el mercado no lo puede dejar de tener en cuenta. Si le pagaron o no a tu productora

Obviamente que esta película la hice, como hice algunas otras cosas. Por ahí hay un desconocimiento sobre lo que creen que cuesta hacer un documental, o en este caso en la forma que yo lo hice. Es un documental con mucho tiempo, con muchos compañeros, amigos, con los cuales vengo trabajando hace muchísimos años, antes de conocer a Mariel. Los pocos gastos los asumí yo porque esto es un proyecto que yo quise hacer

¿De tu bolsillo pagaste el proyecto?

Por supuesto, pero insisto, cualquiera que conoce más o menos la industria audiovisual sabe no solo del círculo más íntimo de amigos, profesionales, con los cuales trabajo hace 15 años, y que mucho de ellos también ven esto mismo que yo veo en el proyecto de Mariel. Por supuesto que un documental presupuestado se puede hacer en quince días pero este trabajo lo fuimos haciendo de a poquito tiempo pero es un proyecto absolutamente independiente.

Es un proyecto independiente, el Municipio no te pagó a vos nada, vos costeaste aquello que hace un documental de largo plazo, como dijiste recién. La emisión de C5N, ¿quién la paga? Porque eso sí hay que abonar, es un prime time

No, a nosotros avisan que hay un programa que sale que se llama “Mujeres Argentinas” o “Mujeres de la política”, que se empieza a emitir a partir de este viernes. Lo que hago es aportar ese documental que encaja perfectamente en ese tipo de programa y no hay más que eso. No hay esto que me estás preguntando si hay un pago, si hay un prime time, yo lo que hice fue aportar ese documental al canal, dentro de ese marco de ese programa.

Yo mañana hago un documental, hay una mujer de Moreno y lo llevo pero no sale porque no funciona así y vos también lo sabés, estamos hablando de una industria tiene sus costos y un horario tan central en un programa importante, en un canal importante, se paga

Bueno, yo lo que te puedo decir es que al canal nosotros le dimos una pieza completamente cerrada, sin ningún costo absoluto de producción para ellos, yo veo el beneficio de que esa historia y ese documental se pase, estamos encantados, pero en verdad, es una pregunta que yo no te puedo responder.

Cuando aparezca Rendición de Cuentas del año que viene, esta nota la voy a recordar porque no tiene que aparecer ningún cajón el pago a la productora BUENDIACINE, ni a Vicente Linares que es funcionario municipal, a nadie

Es absurdo pensarlo en esos términos porque además es ilegal, realmente no me entra en la cabeza directamente.

Cuando miraste lo que viene ocurriendo estos últimos días, vos te preguntaste como entra en la cabeza

La verdad que me sorprende

Está bueno que sorprenda y se pueda explicar, hay muchas cosas que entran en la cabeza que a mí me sorprenden, pero en la función pública se tiene que explicar, me parece que es un ejercicio muy elemental y se debe hacer

Vos sabés que coincido, no tengo ningún problema, lo que te planteo nada más es que me llama la atención tener que aclarar algo que me resulta tan obvio, sencillamente.

Dijiste algo más fuerte, es ilegal, jamás puedo hacer algo que alimente la ilegalidad

Por supuesto.

