0 shares







NACIÓ LA JUAN PERÓN / CINTIA GONZÁLEZ –

Crecer, madurar, reconocerse, conducir. Con el nombre del General, las paredes de Moreno mostraron en los sitios asignados a la política la Juan Perón.

Cintia González, ex presidenta del Concejo Deliberante, actual Jefa de la UDAI Trujui, es la conductora que juega en la política local: «Era un momento de mis compañeros, un pedido hace varios años. Nosotros venimos hace varios de años de construcción y el 8 de octubre el día del nacimiento de nuestro gran líder de Juan Perón, nace La Juan Perón una agrupación peronista del distrito. Creo que es importante en este tiempo construir dentro del distrito viniendo de organizaciones nacionales, viniendo de unos años del pasado del que nunca hay que renegar, del pasado se aprende, se obtiene experiencia»

Y se asumen los errores

Se asume los errores, y se sabe lo que no hay que hacer más

¿Qué es lo que no hay que hacer más?

No hay que construir los nombres y apellidos, esto no es un proyecto de personas sino es un proyecto colectivo por eso La Juan Perón. No quería que pasen que mis compañeros, que militan conmigo, en conjunto y a la par estén solo identificados como los compañeros que están con Cintia González o los compañeros de las González, los compañeros no tienen dueño, los compañeros necesitan identificación política y eso fue lo que di, que creo que fue la mejor manera de una agrupación política peronista. Eso no es el comienzo ni el inicio de mi carrera política, en realidad es la continuidad pero en otro marco, de un marco del cual aprendí desde muy chica del Partido Justicialista y es lo que hice. Lo plasmé en las paredes porque es un poquito también nuestra historia, estoy acostumbrada a las redes sociales, es una nueva era de las comunicaciones, pero creo que eso también tiene que ver con nuestra historia, plasmarlo en las paredes

El kichnerismo vino a irrumpir y lo decía al comienzo, como un tercer movimiento histórico de superación del peronismo pero usted decide La Juan Perón

Decido La Juan Perón porque también aprendí de Néstor, conocía a nuestro general y a nuestra doctrina peronista pero viví el kirchnerismo en pleno 2003, comencé con la política y me enamoré de él también y Néstor decía algo tan fuerte, tan particular que ‘nos dicen kichneristas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas’ y lo decía nuestro líder, lo decía Néstor Kirchner. Hace muy poquito recordaba en mis redes sociales, hace 10 años que viaje a Río Gallegos y tuve la oportunidad de estar con él, con un grupo de compañeros que en ese momento formaron La Cámpora y él compartió con nosotros un asado después de un acto histórico que fue unos de los últimos. Después vino a la Universidad de Moreno fue el 8 de octubre y el nos decía que nosotros los jóvenes teníamos que tomar coraje y ocupar lugares porque los lugares de poder se ocupan, los dirigentes estamos para eso también, ocupar los lugares porque sino lo ocupan otros y quizás no con nuestra fuerza o ideología

Moreno está discutiendo la conducción

Sí, por supuesto que se está discutiendo. El líder no es el jefe de una manada, yo no sigo órdenes, yo quiero seguir al líder, elijo seguirlo y esto pasó con mis compañeros en mi agrupación política. Yo tengo un grupo de compañeros muy grande y muy comprometido con lo social, muchos jóvenes. Yo ya tengo 36 años, la JP fue un momento en mi vida que marcó pero creo que justamente lo que le di con la agrupación es una identidad al grupo de mis compañeros

¿Fernández, Alberto, es líder?

Si, considero que es un líder

¿Mariel Fernández es un líder, la enamora?

No, mi líder no es Mariel Fernández, es la intendenta de Moreno, es una compañera a la cual respeto mucho y la verdad que la voy a ayudar en toda su gestión para que le vaya bien y para poder conseguir cosas para el distrito. Nosotros en Moreno tenemos muchos dirigentes y referentes muy importantes que hoy tiene participación en lo nacional, nosotros si entendemos que el Frente de Todos realmente se une y trabaja en conjunto para el pueblo de Moreno las cosas podemos conseguirlas. Esta Damián Contreras en Trenes Argentinos, Walter Correa como diputado Nacional, tenemos una diputada provincial, creo que tenemos otra iputada nacional, yo estoy en el ANSES, es un grupo de compañeros que tenemos que trabajar en conjunto para el pueblo de Moreno

¿Y ve que el gobierno tiene esa apertura o repite algo que traían ustedes también en el 2015 cuando ganan que es a los antiguos afuera, no sirven más, no son útiles?

Te corrijo quizás otro dirigente decía esas cosas, yo creo que se construye con todos. Cuando decíamos sacar los antiguos en términos de gestión

Había que jubilar a los viejos, yo me acuerdo

En realidad queríamos el espacio de los jóvenes, un espacio que no se daba en ese momento. Hoy creo que los jóvenes y no tan jóvenes a los que estamos pisando los 40 tenemos el espacio porque lo ganamos, porque lo construimos no estamos en la política de casualidad ni nacimos de un repollo, venimos construyendo historia y la vamos a seguir construyendo por supuesto

Cuando le preguntaba sobre Mariel y la gestión ¿hay algo que le produce enamoramiento, que la seduce de lo que está haciendo en un marco de pandemia y de exigencias que son superiores a lo normal?

Yo no te puedo hacer un análisis de la gestión de Mariel hoy, porque sería una hipócrita porque realmente no la puedo ver a la gestión todavía pero puede ser por el marco de la pandemia, la verdad que es duro, es una pandemia mundial, nos esta pegando muchísimo como país y mucho más en el distrito de Moreno la verdad que lo estamos sufriendo, espero que a la compañera le vaya muy bien yo no creo que es una cuestión de me enamoro o no me enamore, es una construcción de construir juntas, de construir paralelamente, de construir para el pueblo de Moreno, hay que dejar los celos de lado y hay que construir. Imagínate que yo fui parte de la mesa de Mujeres Peronistas que pide la interna, yo fui a sentarme al centro cultural de Mariel a pedirle que nos pongamos de acuerdo para pedir la interna, era necesario que las mujeres tiremos juntas para pedirla, más allá de quien sea la Intendenta en ese momento, yo fui candidata también pero el pueblo la eligió y al ue gana con los votos hay que acompañarlo y acá no estamos olvidando de un actor político más que importante que es el votante, que es el pueblo de Moreno, que en 3 años va a volver a elegir. Que en menos de un año en una elección de medio termino también va a volver a elegir a sus concejales

Vamos a ver que pasa si hay lista única

Espero que haya lista de unidad, por supuesto. Sino también esta la política y la democracia creo que si no nos ponemos de acuerdo seguramente, creo que la interna en el pueblo de Moreno es el ejemplo que tienen que tener los otros distritos también no hay que tenerle miedo

El 17 de octubre es el día de la lealtad, hábleme de la tradición

La traición es una parte que las personas usan y que hace mucho daño en lo personal y en lo colectivo y más cuando se tiene un proyecto. Creo que la lealtad fue lo que paso con nuestro pueblo que salió a las calles a buscar al general Perón y generó el Movimiento peronista, ese movimiento tan hermoso que hoy nos enmarca a todos y en este movimiento que estamos todos muchas veces con diferente forma de hacer política, que nos enamora el proyecto de nuestro general es eso, esa es la lealtad que busco. La lealtad hacia el pueblo, hacia los compañeros, pero la traición es algo que marca pero que también genera experiencia, que te hace más fuerte, no idealizar a las personas idealizar los proyectos políticos que es eso lo que quedan, porque nosotros estamos en este lugar circunstancialmente. Hoy estamos acá, mañana del otro lado y como que la mesa sigue siendo redonda pero lo que quedan son los proyectos, los ideales, siempre que sea con lealtad hacia el pueblo y hacia nuestros compañeros.