«Milei junta votos del peronismo de derecha, de Cambiemos, de los kirchneristas desahuciados»

Avanza Libertad, esa estructura que tiene en la cúpula al economista y actual diputado nacional Javier Milei, se despliega en el distrito de Moreno con Néstor Bottazzi quien se define como «el mejor referente de la propuesta liberal, donde por supuesto también ubica a José Luis Espert que salió a pintar en el corredor del Oeste: «Yo creo que no hay nadie más apto para Milei que yo y el equipo, porque es el equipo liberal. Es la gente más clara y precisa con respecto a lo que significa el Estado, el gasto público, la buena administración, la utilización de los recursos para las cosas concretas que le hacen bien a la sociedad porque generan oportunidades, y no el populismo donde se va despilfarrando el dinero. En toda esta ecuación que básicamente es importante para la primer reforma y etapa del país, los liberales más importantes de Moreno están acá.

¿Quiénes son los liberales más importantes de Moreno?

Somos muchos en el equipo.

¿Vos sos el más importante?

Está Estelita García que me acompañó desde Proyecto País que está siempre…

¿Vos sos la figura preponderante de Milei?

Yo creo que no hay nadie que interprete mejor a Milei. Nuestro equipo está para trabajar, por eso somos liberales unidos y trabajamos dentro del equipo que tiene gente que va a trabajar para José Luis Espert, que es el candidato a gobernador, que para mí es el mejor candidato que puede tener la provincia de Buenos Aires y tengo todos los fundamentos para afirmarlo. Y por otro lado tenemos el equipo que trabajamos con Javier Milei.

¿Ya tuviste un encuentro con Milei o no lo conocés?

A Javier Milei lo traje el año pasado a Moreno. Este año no abordó la provincia de Buenos Aires, salvo alguna caminata. Es una de las figuras que te pueden llevar gente, que no van en colectivo, que no les pagan, que no hay nada.

Eso es de gorila lo que estás diciendo…

Sí. Si yo le tengo que sacar subsidios al que no lo necesita, o no hace un esfuerzo para tenerlo, soy gorila. Porque esos subsidios y esos refuerzos tienen que ir para otras cuestiones importantes que se descuidan. Como por ejemplo la educación, la parte edilicia.

Tenemos un montón de déficit importantes que generan oportunidades a las personas y están mal desarrollados porque vamos tirando la guita para todos lados. Este el problema importante que la gente tiene que tener en cuenta. El liberal puro, así me considero, para la primer etapa del gobierno somos muy firmes, muy decididos con respecto a la seguridad, a los que tenés que meter presos y no tienen que salir, a los que tenés que duplicar en castigo.

¿Para vos Mariel Fernández es marxista?

Mariel Fernández no puede hacer lo que quiere. Porque ella es Intendenta no Presidenta, ni genera las leyes para poder ser más marxista.

Por sus políticas…

Para mí las políticas son socialistas al igual que las han venido haciendo todos.

¿Las políticas de Mariel Fernández son socialistas?

Son socialistas.

Que Mariel Fernández envíe a la policía para reprimir a los trabajadores de ATE ¿está bien?

Poner orden no está mal.

Pagarle a los municipales por debajo de la inflación 20 o 25% ¿es poner orden?

No, eso es una mala administración de los recursos públicos, porque metiste miles de personas de más en el municipio a laburar. Hay un número que está rondando las mil y pico de personas. Con nuestro proyecto de transparencia sobre fondos públicos va a quedar expuesto todo el personal municipal.

¿Tenés plata para hacer campaña el año que viene o la tiene que poner Milei?

Lo que pasa que no la tenemos. Lo hacemos con esfuerzo personales desde lo económico.

No vas a ser Intendente entonces…

En Moreno es muy difícil ser Intendente igual. Lo importante es que la gente empiece a votar los espacios políticos que no por más fresco o por gente nueva, yo no quiero que la gente me vote por ser gente nueva, quiero que la gente aprenda a votar proyectos, que aprenda a votar conceptos de cómo administrar bien nuestros recursos para que nos vaya mejor. Este es el punto. Desde ahí la campaña política la vamos a desarrollar por redes, la vamos a desarrollar en la calle. Lo que no vamos a poder hacer son las gigantografías que de repente te mete el gobierno municipal o Cambiemos, porque vamos a ser honestos, ¿de dónde sale la guita? La estructura que está armando Javier Milei, debo reconocer, es muy incipiente, no tiene los grupos de formación liberal con los conceptos bien claro. Más bien, tienen sectores de mucho peronismo de derecha, son los sectores que están acogiendo a Javier, por lo tanto, ojo con esto, porque el voto de lo que va a juntar Javier no es solo del macrismo, también va a ser del peronismo y del kirchnerismo, de los desahuciados. Porque la gente nos está eligiendo. Y ojo con Espert porque viene levantando, ayer vi una encuesta. Espert en una de las encuestas está a un punto arriba de Santilli. Pero ¿Por qué? Uno que lee política y sabe de macroeconomía sabe que es muy superior a Santilli porque tiene toda una escuela de desarrollo con respecto a lo administrativo, y conoce muy bien la provincia, Santilli no.