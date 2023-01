Mira la política, el corto plazo y habla de proyectos con alternancia

El rumbo que tomó tiene una directriz. La salida del gobierno de Mariel Fernández coincide con su búsqueda de renovar en todos los aspectos y sentidos el Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez. Fue a la disputa, perdió en las urnas, pero sabía que el plan era no regresar sobre esas huellas pasadas e ir hacia donde la diferencia y diversidad alimente la política.

La Dra. Romina Altamiranda emite diáfanas respuestas: «En lo local no puedo dejar de reconocer que se está viendo una gestión en la calle, vecinos /as que están teniendo alguna respuesta en el corto plazo, me refiero a obras que están a la vista. Pero hay ciertas cuestiones que se tendrán que evaluar para saber si este proyecto político se consolida a través de una planificación o se queda en esta primera etapa».

En la entrevista a Desalambrar Tv, Altamiranda se refirió al proyecto del Polideportivo en Cuartel V y al litigio que promueve la Universidad Nacional de Moreno en pos de recuperar la tierra que el Municipio pretende absorber y construir allí el Consejo Escolar.

Más adentro del análisis político, la abogada expuso que «si Patricia Rosemberg vuelve a su banca le haría bien al Concejo Deliberante», señalando con ello que sería el Peronismo de Moreno un bloque de tres representantes en un año donde se trabaja el presente y el futuro: