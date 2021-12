Mirada de Tigre

PERONISMO DE MORENO, CIERRE DE AÑO –

Condujo durante más de una década el Concejo Deliberante. Jorge Mendieta ejerció la presidencia del HCD con el ejercicio de acompañar a los Ejecutivos y dotar de impronta al cuerpo colegiado. Hacedor de equilibrios hoy se encuentra en el proceso de recuperar el peronismo siendo acompañante de las generaciones por venir. Es en ese ángulo que discrepa con los rótulos deterministas y dice: «Primero, un resumen de lo que hicimos cada uno de nosotros. No comparto esto de las generaciones de los viejos y los jóvenes como decían, por más que respeto mucho a un compañero que fue dirigente mío que dijo los viejos y los jóvenes, basta de viejos y jóvenes, peronismo es uno solo, quizás alguno con mucha más experiencia que otro, simplemente eso. El joven es el que tiene empuje, fuerza para llevar y el que más experiencia tuvo es el que puede acompañar y ayudar a que el peronismo siga creciendo. No comparto ciento por ciento lo que está pasando en Moreno, con la realidad que estamos viviendo los morenenses, entonces a partir de esto hay una construcción y hay compañeros acá que nos reencontramos, no nos ponemos un título, por eso digo es una parte del peronismo que está tratando de trabajar para devolver, si querés en mi caso y de muchos otros compañeros, la experiencia, que tuvimos durante años como para ponerlo en marcha y que esto mejore y esto cambie».

Lo que le van a plantear es, ustedes estuvieron 20 años, ¿para qué quieren volver? Lo que se plantea desde este espacio es que ustedes son soportes con la experiencia para que alguien emerja y lo que tiene que emerger es el proyecto

Tal cual, eso tiene que ver con el proyecto y marcar las virtudes y también ver los errores y las virtudes que tuvimos. Tuvimos muchos errores, si uno no tiene la auto crítica de sí mismo, nos equivocamos mucho, pero también se hicieron cosas por Moreno y por eso el peronismo tiene su vigencia. Si todo hubiese estado mal dentro de lo que es el peronismo hubiera dejado de existir en Moreno, pero sigue existiendo y creo que hoy más que nunca por una conjunción de generaciones. Hay situaciones de las que fuimos responsables, lo reconozco en mi caso particular, pero a partir de esto uno toma en la vida conciencia. Hay que modificar Moreno, hay que cambiarlo, vamos a luchar por eso.

