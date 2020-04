0 shares







PROYECTO QUE FUNCIONA EN EL SUR DE LA PROVINCIA –

Es la economía, también. Suprimir el calificativo que integra la primer frase es necesario. Inmediatamente pensar estrategias que en el encuadre sanitario no violen el aislamiento y pongan en marcha la economía local. El distrito de Moreno no puede definirse como industrial, más apropiado es decir comercial. Es la venta, los puestos de trabajo que posee, y la interpretación real del sistema. Damián Contreras, líder del Frente Renovador de Moreno y actual presidente de Decahf –Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, amasa un proyecto que está ubicado en la vertiente de recuperación que evite el impacto laboral que ocurrirá, indefectiblemente, si no tiene agenda local un problema concreto, tangible. Para ello sigue de cerca una iniciativa que está «funcionando en el Municipio de Quilmes» que conduce Mayra Mendoza titulado «Quilmes Compra en Casa». Ese piloto que ya es plan, toma fuerza a partir de una base de datos o listado de comerciantes que suben sus rubros a una plataforma donde pueden adquirir los productos los vecinos y vecinas sin moverse de su casa. El comercio o la empresa local apela a la venta replicando el modelo delivery.

Porque lo que funciona se copia y mejora, el proyecto de ordenanza para Moreno está listo y será presentado en el Departamento Legislativo. De «comprenderse la propuesta», la misma responderá a una serie de inquietudes que varias cámaras de comerciantes y empresarios le formulan a la Intendenta Mariel Fernández en una carta muy descriptiva de la situación:

De nuestra mayor consideración:

A raíz de los hechos que son de público conocimiento en relación al Coronavirus (COVID-19) y teniendo en cuenta el Decreto Nacional 297/20 que fuera promulgado por nuestro presidente Alberto Fernández, que obliga a todo el sector del comercio y la industria a cerrar sus puertas para la prevención de contagios de esta pandemia. Entendemos que es una medida por de más de acertada, siempre que esté en peligro la salud de todos los argentinos. Pero, con este panorama desalentador para nuestro sector, comercial e industrial, es que con distintos representantes de las pymes de Moreno solicitamos encarecidamente se trate por todos los medios posibles de establecer una flexibilización y/o prórroga en el cobro de los impuestos, tasas municipales y presentaciones de DDJJ anuales, eximiendo de intereses por mora a aquellos que no puedan cumplir en tiempo y forma con la cancelación de los mismos. Y, dentro de sus facultades, pueda interceder a los demás organismos proveedores de energías como la Empresa EDENOR de nuestra ciudad y Gas para que procedan, también dentro de sus posibilidades, en el mismo tenor en clemencia de sus usuarios teniendo en cuenta que estos servicios son indispensables para el normal funcionamiento de cualquier local comercial, empresas o prestadoras de servicios. Permita mientras dure el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dentro de una franja horaria y siempre extremando todas las medidas de precaución ejercer el comercio a aquellos vecinos que se encuentran en una situación apremiante por la imposibilidad de generar recursos para hacer frente a la crisis generada por estas medidas. Podría ser por ejemplo con la entrega de a mercadería a domicilio o venta pactada. Entendemos que se tratará de una medida extrema e inédita, pero teniendo en cuenta el impacto que un lucro cesante de tal magnitud producirá en la economía de nuestro ámbito entendemos que lo amerita ya que indirectamente también se vería afectada la salud de las personas que dependen del sector, y es por eso que elevamos esta solicitud que esperemos pueda tener una respuesta de forma positiva para el bien de muchos hogares morenenses que directa o indirectamente se sostienen gracias mano de obra que generamos las pymes.-

Damián Cerquetella – Representante ENAC – UCEP – JOVENES FEBA

Mariana Michaelis – UCEP – ex funcionaria de la subsecretaria Pyme del GCBA

Néstor Procoppio – UCEP vicepresidente

Atilio Petracca – CODEFA presidente

Juan Carlos Seoane – ENAC (Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino)

Carlos Herrera – CECAM