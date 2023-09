Moreno conformó el primer Selectivo Femenino de Fútbol

GACETILLA OFICIAL –

Integrado por más de 100 futbolistas de Primera, Sub 16, 14 y 12

Por primera vez en la historia del deporte local, desde la gestión municipal se conformó el Selectivo Femenino de Moreno, a través del Campeonato Evita, el cual compite en una Liga en la que juegan y participan clubes federados que pertenecen a la Asociación de Fútbol Argentina (AFA).

Este Selectivo femenino cuenta con cuatro categorías: Primera (de 18 años en adelante), Sub 16 (15 y 16 años); Sub 14 (13 y 14 años) y Sub 12 (11 y 12 años). En este torneo participan más de 100 jugadoras morenenses, que comparten tabla con futbolistas de Primera División de equipos representantes de clubes como Vélez Sarsfield, River, Banfield y Morón.

En cuanto a la categoría Sub 16, se consagraron campeonas del Torneo Apertura conformado por 24 clubes en el que Moreno subió al podio.

Araceli Bóveda, integrante del plantel Sub 16 y colaboradora en Primera División, aseguró: “La verdad es un orgullo representar a nuestro distrito, estamos muy contentas de jugar juntas y estamos en formación permanente” y agregó: “Tenemos que seguir trabajando y afianzarnos para lo que se viene”.

Por su parte, Carlos Rodríguez, delegado del Selectivo, expresó: “Felicitamos a cada jugadora y al cuerpo técnico por el esfuerzo y compromiso así como también por quedar en la historia del municipio por ser quienes representaron por primera vez a nuestro querido Moreno. En especial la decisión y voluntad política de la intendenta Mariel Fernández por confiar en este proyecto, apostar al fútbol femenino y apoyar a nuestro gran selectivo en cada una de sus categorías”.

De esta manera, el gobierno local apuesta al crecimiento y desarrollo del fútbol practicado por mujeres y diversidades en el distrito, que va en sintonía al rol protagónico que tiene el género en el ámbito deportivo a nivel mundial.

Además, un dato a destacar es que comenzó a funcionar la Escuela Municipal de Árbitros, un espacio que impulsa capacitaciones a cargo del árbitro nacional, Federico Beligoy, de manera gratuita y abierto a la comunidad para toda persona que quiera trabajar y adquirir conocimientos sobre arbitraje.