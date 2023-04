Moreno: en casi cuarenta años se computan 98 crímenes cometidos por fuerzas policiales

INFORME CORREPI –

Un enorme trabajo que sistematiza la información, que muestra el grado de letalidad por parte de aquellos que portan armas en nombre del Estado. Entre 2019 y 2022, se produjeron quince (15) crímenes de los 98 que están registrados desde el año 1983 en el distrito de Moreno.

Del total, ocho (8) mujeres fueron las víctimas, y son 28 los hombres asesinados que figuran como NN.

Efectivos de la Policía Bonerense encabezan la lista de las fuerzas represivas que cometieron más asesinatos en 39 años de democracia:

«En esta versión de CORREPI, que consta de 98 casos registrados en el periodo mencionado, no están incorporados aquellos que se sucedieron desde enero que serán sistematizados en el informe correspondiente al año 2023. Complementamos la información de los nombres con la correspondiente clasificación por rango de edad, fuerza responsable, modalidad represiva y gestión de gobierno. Sabemos que esto no es solamente un trabajo estadístico, si no una elaboración política que nos permite poner nombre y apellido a las víctimas de la violencia estatal, analizar los patrones represivos de cada gobierno de turno y principalmente señalar la responsabilidad del estatal sobre los crímenes que sus fuerzas de «seguridad» cometen sobre los sectores populares«.«

Cantidad por gestión de gobierno nacional, provincial y municipal

1983-1989: 1

1995-1999: 4

1999-2003: 8

2003-2007: 9

2007-2011: 14

2011-2015: 22

2015-2019: 20

2019-2022: 17

S/D: 3

Total: 98

Cantidad por fuerza

Policía Bonaerense: 47

Policía Federal: 23

Prefectura: 4

Gendarmería: 4

Sin datos: 12

Otras fuerzas: 8

Total: 98

Modalidad

Gatillo fácil: 83

Cárcel y/o comisaria: 8

Intrafuerza: 1

Femicidio de uniforme: 4

Muerte en protesta social: 1

Sin datos: 1

Total: 98

Edad de las víctimas

15 a 25 años: 58

26 a 35 años: 18

36 a 45 años: 3

Más de 45 años: 4

Hasta 14 años: 2

Sin datos: 13

1-Nombre: LINAS, Sebastián

Edad: 11 Ciudad: FRANCISCO ÁLVAREZ – MORENO

Fecha de Deceso: 27/5/1988 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento femenina Florentina Sánchez.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Lo mató alegando que había entrado a robar por la ventana de su casa.

2-Nombre: CORIA, Jorge Daniel

Edad: 15 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 14/3/1996 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento Amato.

Situación Procesal: Detenido.

Circunstancias: Balazo de Itaka en la cabeza.

3-Nombre: RAMÍREZ, Jorge

Edad: 15 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 14/3/1996 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Agente Luis Amato.

Situación Procesal: En instrucción caratulado «homicidio simple».

Circunstancias: Muerto de un disparo de Itaka en la cabeza. El policía alega un presunto intento de robo sin pruebas.

4-Nombre: YAPURA, Ramón

Edad: Sin datos Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 18/4/1998 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía de la comisaría. de Las Catonas.

Situación Procesal: Archivada.

Circunstancias: Fusilado.

5-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 16 Ciudad: PASO DEL REY – MORENO

Fecha de Deceso: 25/7/1998 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Personal de la Comisaría de Paso del Rey

Situación Procesal: Caratulada «Av. Autolesiones y muerte», fue archivada.

Circunstancias: Murió por insuficiencia respiratoria luego de sufrir graves quemaduras en todo el cuerpo. Estaba detenido desde junio.

6-Nombre: GONZÁLEZ, Natalia

Edad: Sin datos Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 11/1/2000 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Mario Agustín Romero, suboficial bonaerense

Situación Procesal: Detenido el 26/09/2006. En su momento había participado en la instrucción del caso, y fue quien detuvo al único condenado por el hecho (Juan Pablo Luna) a prisión perpetua en el 2004. Sin embargo, ya se encontraba imputado por asociación ilícita, como integrante de una banda que robaba automóviles, luego los vendía a particulares y después extorsionaba a esos compradores pidiéndoles dinero a cambio de no armarles una causa por el robo del vehículo.

Circunstancias: Natalia estaba con su novio en el auto en el barrio Las Catonas de Moreno. Dos hombres armados se bajaron de un Renault 18, subieron al de ellos, abandonaron al novio a unas cuadras y media hora después Natalia apareció asesinada de cuatro balazos en la cabeza a pocas cuadras. No se descartó la violación.

7-Nombre: SOSA, Carmen Noemí

Edad: Sin datos Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 9/10/2000 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Cabo 1º Marco Antonio Soto, policía federal.

Situación Procesal: Detenido e imputado por homicidio.

Circunstancias: Soto y la víctima eran pasajeros de un colectivo al que subieron varios hombres para robar. El policía, de civil y de franco, les disparó, hiriendo a tres y matando a la Sra. Sosa.

8-Nombre: CORDS, Alejandro

Edad: 18 Ciudad: Bº POLICIAL – MORENO

Fecha de Deceso: 27/7/2001 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía bonaerense

Situación Procesal: En instrucción

Circunstancias: El padre del homicida, agente policial, le dio a su hijo el arma reglamentaria, con la que el joven mató a Cords. Está imputado el agente por encubrimiento.

9-Nombre: OLMEDO, Walter Emilio

Edad: 17 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 26/8/2001 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Ex policía Zamudio

Situación Procesal: Archivada

Circunstancias: Fusilado porque el ex policía creyó que lo iban a robar.

10-Nombre: PIRIZ, Maximiliano Gabriel

Edad: 20 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 28/9/2001 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento Centurión

Situación Procesal: En tres meses de instrucción se sobreseyó al sargento por legítima defensa y legítimo cumplimiento del deber.

Circunstancias: Dos pibes intentaron asaltar un kiosco en la estación. Uno de ellos forcejeó por la posesión de un revólver con el empleado y ante la aparición de un móvil policial, los dos decidieron escapar. En la huida fueron baleados por dos policías. Uno de los tiros alcanzó a Piriz en la parte posterior del muslo de su pierna izquierda. La bala le salió por la ingle apenas por debajo del ombligo. Al otro pibe lo detuvieron en un baldío de las inmediaciones.

11-Nombre: VEGA, José

Edad: 19 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 20/12/2001 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sin Datos

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Asesinado durante la represión a la pueblada del 19 y 20 de diciembre.

12-Nombre: CATINO, Víctor

Edad: 19 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 2/3/2002 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía federal de 24 años

Situación Procesal: En instrucción

Circunstancias: Catino era agente de prefectura. Lo mató un policía federal que integraba una banda de ladrones e intentó robarle.

13-Nombre: UÑATES, Carlos Luciano

Edad: 21 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 28/6/2002 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Prefecto Pascual Miguel Gabrunski

Situación Procesal: Sobreseído en diciembre del mismo año.

Circunstancias: Recibió 11 disparos del prefecto que vivía en el mismo barrio.

14-Nombre: RUIZ, Ramiro

Edad: 17 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 23/8/2003 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Norberto Fernando Guillén.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Ramiro estaba amenazado y una tarde cuando iba a jugar al fútbol con los amigos, Guillén le pegó un tiro por la espalda en un supuesto enfrentamiento.

15-Nombre: N.N. Masculino

Edad: Sin datos Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 6/11/2003 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía bonaerense

Situación Procesal: En instrucción

Circunstancias: Tres asaltantes huyeron en un auto luego de robar en un depósito mayorista de papas. Un policía que se encontraba de guardia en la zona disparó al auto, que fue encontrado abandonado en José C. Paz con uno de los ladrones muerto adentro y a pocos metros de allí otro, de 16 años, gravemente herido.

16-Nombre: N.N. Masculino

Edad: Sin datos Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 29/11/2003 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía bonaerense haciendo adicionales

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Dos ladrones intentaron robar una verdulería. Un policía haciendo adicionales advirtió la maniobra y disparó, poniéndolos en fuga. Horas más tarde fueron encontrados en un auto el cuerpo sin vida de uno, y el otro herido.

17-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 16 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 21/2/2004 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Agente Enrique Lucero de la Comisaría 41ª.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Un menor de 16 años murió en el acto y un joven de 21 años fue herido.

18-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 21 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 21/2/2004 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Agente Enrique Lucero de la Comisaría 41ª

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Un menor de 16 años murió en el acto y un joven de 21 años fue herido.

19-Nombre: ROJAS, Roberto

Edad: 32 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 1/6/2005 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía provincial

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Fue herido de un balazo en el abdomen cuando se dirigía a su casa en su moto y pasó por la esquina de España y Bell, donde integrantes de una patrulla policial disparaban contra presuntos ladrones.

20-Nombre: DA SILVA, Miguel

Edad: 14 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 7/11/2005 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Juan Sebastián Álvarez, oficial de la bonaerense.

Situación Procesal: Absuelto en juicio oral. El tribunal de Casación rechazó los recursos de la familia y la fiscalía.

Circunstancias: Según fuentes policiales tres menores fueron sorprendidos cuando querían robarle a una maestra y uno sacó un arma, por lo que un agente disparó e hirió al chico, que luego murió. Sin embargo la maestra dice que fue uno sólo el asaltante, y hay testigos de que Miguel estaba con otro amigo cuando la policía les da la voz de alto. Ambos levantan los brazos, y Miguel da un paso para intentar explicar que no estaban haciendo nada.

En ese momento le disparan, la bala ingresa por el costado del abdomen.

21-Nombre: IVARROLA, Lucas Sebastián

Edad: 15 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 26/6/2006 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Carlos Romero, cabo principal de la Armada; Jorge Romero, suboficial primero de la Armada, y Ramón Romero, todos hermanos.

Situación Procesal: Detenidos.

Circunstancias: Los hermanos Romero fueron a buscar al pibe porque suponían que les había robado un televisor. Lo secuestraron, y llevaron a un descampado, donde lo torturaron, tras lo cual le dispararon tres tiros uno en la nuca, y lo prendieron fuego estando aún vivo.

22-Nombre: MURA, Gabriel Alejandro

Edad: 22 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 21/8/2006 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Personal policial.

Situación Procesal: Archivada.

Circunstancias: Estaba preso en la Comisaría 5ª de Moreno, su madre hizo varias denuncias en la UFI 3 de Mercedes por las condiciones de hacinamiento y la salud de su hijo, sometido a permanentes golpizas, falta de entrega de la comida que le llevaba y que recibía la ropa manchada con sangre. Denunció verlo con hematomas y con el brazo dislocado. El propio Gabriel presentó un Habeas Corpus ante el Juez de Garantías nº 1, Marcelo Romero. Ni las denuncias ni la información suministrada por la madre a un funcionario de DDHH del municipio lograron evitar que Gabriel muriera, luego de un traslado y de escupir sangre durante varios días, en la Unidad Penitenciaria nº 30 de General Alvear, donde sólo sobrevivió un día y medio.

Sus compañeros de celda denunciaron que se ahogaba en sangre y nadie lo atendía, y que ellos lo llevaron en una frazada a la unidad sanitaria donde murió. La fiscal adjunta Alfano reconoció a la madre que su hijo tenía golpes de 5 días de antigüedad.

23-Nombre: PÉREZ, Hugo

Edad: 26 Ciudad: LA REJA – MORENO

Fecha de Deceso: 25/12/2007 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Suboficial auxiliar de la policía federal de la unidad de investigación de conductas discriminatorias.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Según el policía, el hombre intentó ingresar a su casa quinta por la ventana del baño. Recibió tres disparos.

El cuerpo fue encontrado a tres cuadras de distancia

24-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 26 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 25/12/2007 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Suboficial auxiliar de la PFA.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Según el policía, dos ladrones quisieron robarle en su casa. Disparó y mató a uno con el arma reglamentaria.

25-Nombre: N.N. Masculino «Cacho»

Edad: s/d Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 17/3/2008 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Suboficial (re) Juan Carlos Silva.

Situación Procesal: En instrucción por homicidio en legítima defensa.

Circunstancias: Se hallaba junto a su esposa y tres albañiles en su casa en pleno centro de Moreno cuando mató de un balazo de su arma calibre 38 mm a un hombre que habría ingresado con fines de robo, según su versión, junto a otro que haría de campana y habría huido cuando escuchó el disparo en la planta alta de la vivienda.

26-Nombre: TORRES, Christopher

Edad: 17 Ciudad: LAS CATONAS – MORENO

Fecha de Deceso: 2/10/2008 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Teniente del GADA de la Departamental Moreno Luis O. Ayunta.

Situación Procesal: Condenado a 12 años de prisión por homicidio simple, fue detenido recién en 2014, después de tres sentencias condenatorias.

Circunstancias: Un joven habría sido asaltado y solicitó ayuda a los vecinos del barrio Las Catonas. El policía en franco de servicio, se encontraba visitando a su madre y decidió perseguirlos en un auto, acompañado por su hermano. Al llegar a las inmediaciones de la Escuela Nº 21 encontraron a Torres junto a una nena y sin mediar agresión, bajó del vehículo y le disparó directamente. El joven murió en el Hospital de Moreno.

27-Nombre: VALLEJOS, Cristian

Edad: 19 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 15/4/2009 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía bonaerense Juan Ramón López.

Situación Procesal: Elevada a juicio por homicidio.

Circunstancias: Cristian tenía problemas de deficiencia mental por falta de alimentación de niño. Su familia relata que estaba asustado porque la policía lo quería obligar a «vender algo». Aparece desangrado en la chatarrería donde trabajaba de sereno, asesinado por un policía vecino del lugar que dijo que junto a otro chico le dispararon y se defendió. Le plantaron un arma calibre 32 que no era apta para disparar. Los vecinos solo escucharon dos disparos, uno de los cuales le impactó al joven en el complejo arterial del muslo.

28-Nombre: N.N. Masculino

Edad: Sin datos Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 14/5/2009 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento Carlos Daniel Pizarro de la División Tránsito.

Situación Procesal: En instrucción por homicidio en legítima defensa. Fue demorado y liberado luego de declarar.

Circunstancias: Según su propia versión, cuatro personas lo interceptaron mientras circulaba en su auto particular, uniformado y armado. Les disparó hasta matar a uno y herir a otro.

29-Nombre: CASTRO, Ramiro

Edad: 16 Ciudad: VILLA TRUJUY – MORENO

Fecha de Deceso: 2/10/2009 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Efectivo de la División de Investigaciones de la bonaerense (DDI).

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: El chico entró con dos amigos a un negocio de celulares para ver carcazas para su teléfono. Tomó una de la vidriera. El dueño, policía, le cortó dos dedos de un machetazo y, cuando los tres salieron corriendo, disparó y mató a Ramiro con 7 disparos en la espalda. Cuando llegaron otros policías, el cadáver estaba esposado.

30-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 30 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 8/11/2009 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento 1º de la policía federal.

Situación Procesal: En instrucción, el policía fue detenido.

Circunstancias: Al detenerse el tren ex Sarmiento en la estación de Moreno, dos hombres cayeron al andén. Uno quedó tendido en el suelo, muerto. El otro quiso escapar corriendo, pero un pasajero lo detuvo. Era el sargento de la federal, que había matado de un tiro con su Taurus 357 al joven, que estaba desarmado.

31-Nombre: CARRERAS, Hugo David

Edad: 24 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 29/12/2009 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía federal Walter Soler.

Situación Procesal: Archivada.

Circunstancias: El policía declaró que, a las 3 de la mañana, oyó ladrar al perro del vecino y vio pasar dos sujetos por la calle. Como uno hizo «un amague como que iba a sacar algo de la mochila», disparó para ahuyentarlo. El chico fue encontrado en el terreno baldío, pegado al muro, con un balazo en el pecho. El policía fue puesto en libertad por el fiscal «en atención a la mala reputación del occiso».

32-Nombre: N.N. Masculino

Edad: Menor Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 1/6/2010 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Personal policial.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Muerto en la comisaría.

33-Nombre: CASAL, Sergio Ángel Ignacio «Checho»

Edad: 15 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 3/6/2010 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento Néstor González.

Situación Procesal: González fue condenado a 15 años de prisión en marzo de 2014, y como estaba en libertad, se profugó. En noviembre de 2017, fue detenido a 10 cuadras de su casa. Trabajaba como vigilador privado en un taller industrial.

Circunstancias: Fusilado por el policía, según él, cuando lo quisieron asaltar. El chico recibió dos disparos, uno en el glúteo y el otro en la nuca.

34-Nombre: ARGAÑARAZ, Ricardo Ezequiel

Edad: 22 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 28/6/2010 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Gendarme Nicolás Salomón Kairuz.

Situación Procesal: Archivada.

Circunstancias: El gendarme lo mató de tres tiros, alegando que lo quiso robar. Ricardo estaba desarmado.

35-Nombre: DÍAZ, Fernando Manuel «Pata»

Edad: 35 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 11/7/2010 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Subteniente Pablo Apecechea.

Situación Procesal: Condenado a prisión perpetua por homicidio cometido con abuso funcional.

Circunstancias: Volvió de ver la final del Mundial de fútbol borracho y discutió con la mujer. La suegra llamó a la policía y los hizo entrar. Uno de los policías le disparó tres veces con la Itaka, dos cartuchos de goma y uno de postas de plomo. Cayó muerto en su propia cocina.

36-Nombre: N.N. Masculino

Edad: Menor Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 18/4/2011 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oficial de la policía federal.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: El policía y su novia pararon el auto a la altura del km. 32 del Acceso Oeste. Se acercaron tres chicos, probablemente para asaltarlos, pero el policía disparó apenas los vio y mató a uno de ellos.

37-Nombre: MARTÍN, Matías

Edad: 22 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 23/12/2011 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía bonaerense retirado Emilio Esteban González.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Sobre la Autopista del Oeste circulaban el policía en una camioneta y Matías junto a un acompañante en el camión en el que trabajaban. Se produjo un incidente de tránsito entre ambos vehículos, tras lo cual, hubo una discusión y forcejeo entre el policía y uno de los trabajadores. González volvió a su camioneta, extrajo su arma y le disparó en la cabeza a Matías.

38-Nombre: ARÁOZ, Juan Carlos

Edad: 19 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 19/2/2012 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: José Luis Sotelo de la comisaría 1ª de Moreno.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Juan Carlos volvía caminando a su casa a la madrugada. Sotelo iba en su auto y lo interceptó. El joven se asustó y trató de huir corriendo. El policía lo mató de un disparo en la espalda, luego le plantaron un arma calibre 22 sin balas.

39-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 25 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 22/5/2012 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Prefecto no identificado.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: El prefecto disparó contra tres jóvenes que quisieron asaltar al encargado de una estación de servicio cuando huían.

40-Nombre: AQUINO, Gabriel Omar

Edad: 19 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 20/7/2012 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía federal Mario Rubén Velázquez.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Gabriel y un amigo se acercaron a un policía federal que se encontraba de civil en la parada de un colectivo sobre la ruta 23. Hubo una discusión y luego un forcejeo. Cuando los jóvenes escapaban del lugar, el policía les disparó por la espalda. Gabriel recibió tres disparos, todos por detrás, uno en la pierna, otro que le perforó el riñón y uno en el pulmón

41-Nombre: FRONZA, Miriam

Edad: 49 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 30/9/2012 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Claudio Fernando Vadalá, policía de la DDI de Mercedes.

Situación Procesal: Imputado y detenido por homicidio.

Circunstancias: Miriam y su marido iban en su Volkswagen Bora hacia su casa de Ramos Mejía, por la Autopista del Oeste, a la par de un Hyundai Génesis blanco, en el que se trasladaba el policía Claudio Fernando Vadalá, de civil, junto a su novia. Tres personas que iban en una camioneta Dodge Journey intentaron asaltar al policía, que dio marcha atrás velozmente para evitar el robo, con lo que el auto del matrimonio quedó adelante, por lo que los ladrones se abalanzaron sobre éste. La pareja se bajó del auto y corrieron hacia atrás. Los asaltantes abordaron el coche de la pareja y huyeron. El policía disparó dos veces cuando y mató a Miriam de un disparo en la nuca.

42-Nombre: N.N. Masculino

Edad: Sin datos Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 12/3/2013 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía provincial.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Un hombre quiso robar una remisería y fue muerto por un policía.

43-Nombre: ABREGÚ, Carlos

Edad: 17 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 17/3/2013 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía Aníbal Alejandro Aguirrez Manzur.

Situación Procesal: Está detenido, acusado por doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Circunstancias: El oficial mató a Carlos Abregú y Emanuel Ojeda argumentando un intento de robo. Las autopsias demostraron que no fue un enfrentamiento, y que ambas víctimas habían querido defenderse de los disparos.

44-Nombre: OJEDA, Emanuel

Edad: 17 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 17/3/2013 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía Aníbal Alejandro Aguirrez Manzur.

Situación Procesal: Está detenido, acusado por doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Circunstancias: El oficial mató a Carlos Abregú y Emanuel Ojeda argumentando un intento de robo. Las autopsias demostraron que no fue un enfrentamiento, y que ambas víctimas habían querido defenderse de los disparos.

45-Nombre: VIALE, Pedro Tomás «El Lauchón»

Edad: 59 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 9/7/2013 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Siete integrantes del Grupo Halcón.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Era espía de la Secretaria de Inteligencia. Murió acribillado por policías de un grupo especial durante un allanamiento. Estaba vinculado a redes de narcotráfico y prostitución, y todo indica una interna en la que había que callarlo.

46-Nombre: MEDRANO, Cristian Isaac

Edad: 25 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 30/3/2014 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía federal Carlos Pérez.

Situación Procesal: En instrucción, elevada a juicio, con el policía detenido.

Circunstancias: El muchacho y su hermano intentaron robar la moto al policía, que les disparó por la espalda. Mató a uno e hirió al otro.

47-Nombre: BETRIZIANO, Lucio Norberto

Edad: 34 Ciudad: PASO DEL REY – MORENO

Fecha de Deceso: 28/6/2014 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía federal Julio Cesar Mogogna, de la 52ª.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Aunque no hay evidencia de enfrentamiento, y la víctima tiene tres disparos, uno en una pierna, otro en el tórax y el tercero en la cabeza, el policía sostiene que «se defendió».

48-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 30 Ciudad: LAS CATONAS – MORENO

Fecha de Deceso: 28/8/2014 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento retirado de la PFA.

Situación Procesal: Detenido por homicidio simple, fue liberado.

Circunstancias: Dos personas robaron el bolso a un cadete de la PFA que iba de civil. El muchacho avisó a su padre, suboficial retirado de la misma fuerza, que los salió a buscar y encontró en una esquina. Mató a uno que tenía un arma de juguete.

49-Nombre: N.N. Alejandro

Edad: 17 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 31/8/2014 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento de la policía provincial.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Un sargento de la Policía Bonaerense iba en su moto, de uniforme. Según su relato, dos pibes en otra moto lo empezaron a perseguir, por lo que el sargento sacó su arma y mató a uno.

50-Nombre: ZAMBRANA, Javier Alejandro

Edad: 19 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 31/8/2014 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento Félix Espíndola.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: El chico circulaba en moto junto a su primo cuando al querer sobrepasar al policía, que también iba en moto, éste se tiró al piso, corrió hacia unos árboles al costado de la ruta, se parapetó y disparó. Hirió mortalmente en la cabeza a Javier y no alcanzó a rematar al otro pibe porque cuando estaba por hacerlo apareció una patrulla.

51-Nombre: CARDOZO, Mauro Guillermo

Edad: 26 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 3/11/2014 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Agente Julián Jesús Argañaraz.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Un policía le disparó, y lo dejó desangrarse en el piso. Luego argumentó que lo quiso robar en la parada de un colectivo, pero tanto el cuerpo como las vainas del arma reglamentaria estaban a una buena distancia de la parada.

52-Nombre: ÁVILA, Víctor Damián

Edad: 25 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 7/11/2014 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Prefecto Raúl Bonifacio Guerrero.

Situación Procesal: Elevada a juicio oral.

Circunstancias: Dos chicos fueron fusilados por la espalda por el prefecto, que argumenta legítima defensa. Uno murió en el acto, el otro después de unos días. No hay ningún rastro de enfrentamiento.

53-Nombre: NÚÑEZ, Cristian

Edad: 22 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 7/11/2014 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Prefecto Raúl Bonifacio Guerrero.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Dos chicos fueron fusilados por la espalda por el prefecto, que argumenta legítima defensa. Uno murió en el acto, el otro después de unos días. No hay ningún rastro de enfrentamiento.

54-Nombre: BRIZUELA, Leandro

Edad: 19 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 28/2/2015 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Agente Javier López.

Situación Procesal: En instrucción, caratulada como doble homicidio agravado por alevosía.

Circunstancias: El federal disparó cuatro veces contra dos chicos, que dijo que lo quisieron robar. Mató a los dos por la espalda.

55-Nombre: FERNÁNDEZ, Jonathan Enrique

Edad: 17 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 28/2/2015 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Agente Javier López.

Situación Procesal: En instrucción, caratulada como doble homicidio agravado por alevosía.

Circunstancias: El federal disparó cuatro veces contra dos chicos, que dijo que lo quisieron robar. Mató a los dos por la espalda.

56-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 25 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 21/4/2015 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Cabo de la PFA.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: El muchacho quiso asaltar al policía, que le disparó al cuello y lo mató.

57-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 20 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 5/8/2015 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Cabo 1º de la PFA.

Situación Procesal: Detenido por homicidio.

Circunstancias: En Ruta 25 y Gutiérrez, el efectivo de la PFA baleó y remató ya caído en el piso a quien supuestamente le intentó robar. El comisario de la jurisdicción reconoció que la víctima no portaba armas de fuego.

58-Nombre: MORAES, Leonardo David

Edad: 17 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 27/11/2015 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía del GAD (Grupo de Apoyo Distrital) de Campana.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Seis muchachos quisieron robar sus pertenencias a unas personas en la calle. Un policía del GAD de Campana, que pasaba por el lugar de civil y en su auto particular, comenzó a dispararles. Los chicos huyeron y uno de ellos fue herido. Los amigos lo dejaron en la puerta del Hospital De la Vega pero falleció.

59-Nombre: OBREGÓN, Ricardo Ezequiel «Teté»

Edad: 17 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 7/12/2015 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Vigilador Sergio Soria de la empresa ex Pfizer

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: El vigilador disparó contra un grupo de jóvenes que caminaban por el ingreso de la planta. Uno de ellos murió en el acto por un disparo en la espalda.

60-Nombre: N.N. Masculino

Edad: Sin datos Ciudad: FRANCISCO ALVAREZ – MORENO

Fecha de Deceso: Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía de la comisaría 6ª de Moreno.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: La Comisión Provincial por la Memoria registra 23 muertes en comisarías bonaerenses en 2016. De ellas hemos identificado nombres en 8 casos, y fecha y localidad en otros pocos casos.

61-Nombre: GONZÁLEZ, Erika Gisela

Edad: 33 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 13/3/2016 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Fabián Horacio Ramírez, cabo 1º de la PFA.

Situación Procesal: Cerrada por muerte del imputado.

Circunstancias: El cabo Ramírez discutió con su ex pareja, sacó su arma reglamentaria y le disparó dos veces en la cabeza.

Luego, se suicidó.

62-Nombre: HERNÁNDEZ, Manuel Ernesto

Edad: 24 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 22/12/2016 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía local.

Situación Procesal: Imputado por homicidio con exceso de legítima defensa.

Circunstancias: El policía pensó que lo iban a asaltar y disparó. Manuel recibió un disparo en el omoplato derecho. Su compañero, de 17 años, recibió otro tiro pero sobrevivió.

63-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 24 Ciudad: GENERAL RODRÍGUEZ – MORENO

Fecha de Deceso: Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía provincial.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: La Comisión Provincial por la Memoria registra 23 muertes en comisarías bonaerenses en 2016. De ellas hemos identificado nombres en 8 casos, y fecha y localidad en otros pocos casos.

64-Nombre: CANNEPA, Patricio José

Edad: 19 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 20/2/2017 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía provincial.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Un policía que estaba en la entrada del complejo habitacional de las Catonas vio que se acercaba una moto con dos pibes que tiraban cortes (hacían rugir el motor). Pensó que lo iban a asaltar y les disparó. Patricio recibió 9 tiros, por la espalda, cuatro cuando ya había caído al piso y murió después de casi un mes en coma.

El otro chico quedó paralítico.

65-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 25 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 3/3/2017 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía provincial.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: En el marco de un asalto en el barrio Máximo (localidad de Cuartel V) dos jóvenes fueron baleados por dos policías. Según testigos, se identificaron, dispararon y se fueron. Uno de los jóvenes falleció y el otro gravemente herido, fue internado en el hospital Mariano y Luciano Vega, donde murió poco después.

66-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 25 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 3/3/2017 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía provincial.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: En el marco de un asalto en el barrio Máximo (localidad de Cuartel V) dos jóvenes fueron baleados por dos policías. Según testigos, se identificaron, dispararon y se fueron. Uno de los jóvenes falleció y el otro gravemente herido, fue internado en el hospital Mariano y Luciano Vega, donde murió poco después.

67-Nombre: CUFRÉ, Walter Carlos Alberto

Edad: 18 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 23/4/2017 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento retirado de la PFA.

Situación Procesal: El policía fue indagado y liberado.

Circunstancias: El chico escapaba después de haber intentado un robo. El ex policía le disparó por la espalda.

68-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 19 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 23/4/2017 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oscar Pane, suboficial retirado.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Dos jóvenes le robaron el auto al policía, que les disparó cuando huían, y mató a uno.

69-Nombre: SOSA, Elvio

Edad: 43 Ciudad: PASO DEL REY

Fecha de Deceso: 17/9/2017 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Luis Alberto Javiel, policía local.

Situación Procesal: Detenido, imputado por homicidio agravado por uso de arma de fuego.

Circunstancias: Se cruzaron en un quiosco. Sosa, que estaba alcoholizado, hizo un comentario que molestó al policía, que

sacó el arma y le disparó cuatro veces

70-Nombre: COMAN, Carlos Alberto

Edad: 33 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 7/10/2017 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Cabos 1º Gastón Medina y Ángel Silva, cabos Mario Andrada y Adrián López, y suboficial Eliana Salva de GNA.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Los gendarmes persiguieron un auto que consideraron sospechoso. Cuando se detuvo, según ellos el hombre se pegó un tiro en la cabeza.

71-Nombre: DUARTE, Claudio Daniel

Edad: 24 Ciudad: PASO DEL REY – MORENO

Fecha de Deceso: 16/4/2018 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía federal Julio Marcelo Mannino.

Situación Procesal: Calificada como «legítima defensa» por el ministerio de Seguridad.

Circunstancias: El policía federal estaba en su auto, de civil, custodiando un domicilio. Dos jóvenes lo quisieron asaltar. Dio la voz de alto, y cuando huyeron les disparó. Mató a uno con un disparo en la axila e hirió al otro.

72-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 25 Ciudad: LAS CATONAS – MORENO

Fecha de Deceso: 20/4/2018 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oficial de la Policía Local de Moreno.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Quiso asaltar a un hombre por la calle, pero fue fusilado por el policía, de civil, que pasaba por el lugar

73-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 23 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 13/8/2018 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía de la Jefatura Departamental de Merlo.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Un patrullero comenzó a perseguir y disparar contra un auto en el que iban tres personas que consideraron sospechosas. Luego encontraron el auto abandonado, con un joven muerto a balazos en el asiento trasero.

74-Nombre: HOFFMANN, Yésica Lucía

Edad: 34 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 20/11/2018 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Fernando González Friveo, sargento del Ejército Argentino.

Situación Procesal: Detenido por femicidio.

Circunstancias: El sargento mató a su pareja, también militar, descuartizó el cuerpo y lo ocultó en bolsones que fueron hallados varios días después de que el padre de ella denunciara su desaparición.

75-Nombre: BANEGAS, Débora Andrea

Edad: 40 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 20/1/2019 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Rodolfo Ramírez Fernández de la Policía Comunal.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: El policía iba en su camioneta con su esposa y sus dos hijos. Bajó para tocar timbre en la casa de un primo que iban a visitar, momento en que una persona quiso robar el vehículo. El policía volvió, arma en mano, y disparó varias veces. Dos disparos hirieron al delincuente, y otra de sus balas pegó en la cabeza de su esposa, que murió.

76-Nombre: PELAYES, Nicolás Ezequiel

Edad: 18 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 20/1/2019 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Ángel Emmanuel Escalada del Grupo de Apoyo Distrital (GAD).

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Dos motos esquivaron un control policial y un patrullero del Comando Patrullas los persiguió. Una escapó, pero la segunda derrapó y sus ocupantes cayeron al suelo. El acompañante fue detenido a dos cuadras, y el que manejaba se metió en una casa, donde intervinieron otros dos policías de civil que le dispararon. El chico recibió un disparo en la ingle. Trasladado al hospital, murió cuatro horas después. El policía Escalada recibió un disparo en la cabeza, que no lo mató, ni fue efectuado por Nicolás, que estaba desarmado.

77-Nombre: BRITOS, Mauro Daniel

Edad: 24 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 7/3/2019 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oficial femenina de la Policía Local.

Situación Procesal: Sin datos.

Circunstancias: La mujer policía dijo que el muchacho quiso asaltarla, y le disparó al pecho. No se encontraron armas en poder de la víctima.

78-Nombre: CUELLA Cabañas, Alcides de Jesús

Edad: 22 Ciudad: VILLA TRUJUI – MORENO

Fecha de Deceso: 16/3/2019 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Subteniente de la bonaerense Víctor Hugo Romero.

Situación Procesal: En instrucción, el policía fue detenido.

Circunstancias: El policía y la víctima eran vecinos. En el marco de una discusión, el policía les disparó y lo mató

79-Nombre: NOVOA, Jonathan «Finito»

Edad: 20 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 22/6/2019 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oficiales Gonzalo Ezequiel Funes y María Gabriela Enríquez.

Situación Procesal: Imputados por homicidio con exceso en la legítima defensa.

Circunstancias: El muchacho quiso robar a la pareja de policías locales, de civil, con un arma de juguete. Recibió dos disparos y murió poco después.

80-Nombre: RODRÍGUEZ, Cristian Matías

Edad: 29 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 24/8/2019 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía provincial.

Situación Procesal: Sin datos.

Circunstancias: Dos personas intentaron robar en una carnicería. Policías que llegaron en un patrullero mataron a uno de ellos, mientras el otro escapó.

81-Nombre: GIUSSAN, Sebastián Andrés

Edad: Sin datos Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Comisaría 2ª de Moreno.

Situación Procesal:

Circunstancias: La Comisión Provincial por la Memoria informa 21 muertes en comisarías bonaerenses en 2019, indicando nombre y lugar. Sólo en 8 casos identificamos edad, fecha exacta y circunstancias.

82-Nombre: LUDUEÑA, Franco «Pinito»

Edad: 22 Ciudad: CASCALLARES – MORENO

Fecha de Deceso: 13/8/2019 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía provincial de la Policía Local de Moreno.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Dos jóvenes le robaron sus pertenencias a una persona que esperaba un colectivo. El policía, que, de franco, hacía adicionales en un supermercado chino, les disparó cuando se iban y mató a uno.

83-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 32 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 10/1/2020 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Suboficial inspector de la división Drogas ilícitas de Campana.

Situación Procesal: Sin datos.

Circunstancias: El policía, de civil, que había sacado dinero del cajero automático de una estación de servicio, subió a su camioneta. El pibe lo quiso robar, forcejearon, pero el policía sacó el arma. El chico huyó, el policía lo corrió media cuadra, hasta que un disparo lo impactó y cayó muerto. Otro pibe que lo acompañaba, en moto, permaneció a un costado y huyó cuando empezaron los disparos. Un empleado de la estación de servicio recibió un disparo del policía en la pierna. Toda la secuencia quedó grabada en la cámara de seguridad.

84-Nombre: BARCOS, Oscar Daniel

Edad: Sin datosCiudad: MORENO

Fecha de Deceso: s/d Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policía de la comisaría 1ª de Moreno.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Detenido en la comisaría 1ª, murió por deficiente asistencia médica. Informada por la CPM.

85-Nombre: N.N. Masculino

Edad: Sin datos Ciudad: LA REJA – MORENO

Fecha de Deceso: 23/2/2020 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Policia federal.

Situación Procesal: El policía no fue detenido, sólo se incautó su arma.

Circunstancias: El policía federal estaba durmiendo en una casa quinta cuyos dueños estaban de vacaciones, de custodia. Se despertó por el ruido que hizo un hombre que abrió una ventana para entrar, creyendo que la casa estaba vacía. Lo mató de un disparo.

86-Nombre: LUCERO, Alexis

Edad: 17 Ciudad: LA REJA – MORENO

Fecha de Deceso: 12/6/2020 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oficial femenina de la Policía de la Ciudad.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: El pibe se acercó por la espalda de la mujer policía con una tijera para robarle el celular. La mujer se lo dio y cuando el pibe escapaba, lo apuntó con su arma reglamentaria y mientras el chico le gritaba que no dispare, lo mató.

87-Nombre: AGUIRRE, Guillermo «Ever»

Edad: 47 Ciudad: TRUJUI – MORENO

Fecha de Deceso: 29/10/2020 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Mario Carmelo Churquina del Centro de Prevención Urbana de Las Catonas.

Situación Procesal: Detenido e imputado por homicidio.

Circunstancias: La víctima, peluquero, y el policía eran amigos. Durante una discusión, el policía sacó su arma reglamentaria y le disparó al pecho. Cuando lo detuvieron, descubrieron que el policía circulaba en un auto robado.

88-Nombre: MORENO, Martín Ernesto

Edad: 34 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 13/1/2021 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de San Martín.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: El policía y su novia iban en moto, cuando tres personas les quisieron robar. El policía vio que uno «hacía un movimiento» hacia la cintura, sacó la reglamentaria y les disparó. Hirió a uno en el tobillo, fracturando tibia y peroné, y mató a otro.

89-Nombre: PASCUALE, Agustín

Edad: 19 Ciudad: PASO DEL REY – MORENO

Fecha de Deceso: 13/1/2021 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Sargento 1º de la División Seguridad y Custodia de la PFA.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: El policía iba en bicicleta con la novia hacia Luján, por la Colectora de la autopista. Se les acercaron dos personas en moto para robarles. Disparó y mató a uno con un disparo que ingresó debajo de la axila.

90-Nombre: VELÁZQUEZ, Jonathan Moisés

Edad: 16 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 31/1/2021 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Cabo de Gendarmería.

Situación Procesal: En instrucción.

Circunstancias: Un hombre pactó por redes sociales la compra de un celular. El chico lo esperó en el punto de encuentro, una estación de servicio, y lo acompañó al Barrio Altos del Monte a encontrarse con el vendedor. En el camino, una persona mayor de edad, en moto, aparentemente el vendedor, quiso asaltar al comprador. El gendarme intervino y disparó tres veces contra el chico.

91-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 16 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 1/2/2021 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oficial de gendarmería.

Situación Procesal: Sin datos

Circunstancias: Dos chicos pactaron un encuentro con un hombre que les iba a vender un celular. Intentaron robárselo, amenazándolo con un cuchillo tramontina, con el que lo hirieron en una pierna. Un gendarme vio desde su casa la escena, salió con su reglamentaria y mató al chico cuando intentaba huir.

92-Nombre: TRIGO, Priscila Sofia

Edad: 28 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 23/3/2021 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Ex integrante del ejército, veterano de Malvinas.

Situación Procesal: Imputado por doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la fiscalía no requirió la detención.

Circunstancias: Una pareja subió a un auto que acababa de ser estacionado, para robarlo. El dueño, militar retirado, salió armado de la casa y les disparó cinco veces mientras intentaban huir del lugar. Los balazos están todos en la parte trasera del vehículo y una ventana lateral. El varón y la mujer murieron en el acto. No tenían armas.

93-Nombre: VILLALBA, Nicolás Gabriel

Edad: 21 Ciudad: MORENO

Fecha de Deceso: 23/3/2021 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Ex integrante del ejército, veterano de Malvinas.

Situación Procesal: Imputado por doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la fiscalía no requirió la detención.

Circunstancias: Una pareja subió a un auto que acababa de ser estacionado, para robarlo. El dueño, militar retirado, salió armado de la casa y les disparó cinco veces mientras intentaban huir del lugar. Los balazos están todos en la parte trasera del vehículo y una ventana lateral. El varón y la mujer murieron en el acto. No tenían armas.

94-Nombre: N.N. Masculino

Edad: 30 Ciudad: FRANCISCO ALVAREZ- MORENO

Fecha de Deceso: 11/6/2021 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oficial de la Policia de la Ciudad.

Situación Procesal: Fue detenido preventivamente, luego liberado.

Circunstancias: Mató a balazos al hombre que, dijo, quiso robarle.

95-Nombre: GUAMANTES, Natalia Natividad

Edad: 24 Ciudad: VILLA TRUJUI – MORENO

Fecha de Deceso: 20/6/2021 Provincia: BUENOS AIRES

Imputados: Oficial Cirilo Benjamín García.

Situación Procesal: Detenido por homicidio calificado.

Circunstancias: La mujer, oficial de la policía local, murió por un disparo en la vagina, de su arma reglamentaria. El novio, también policía, dijo que la mujer estaba poniendo el arma arriba del ropero, se le cayó y disparó.

96-Nombre: GÓMEZ, Nicolás Adrián

Edad: 38 Ciudad: Cuartel V-Moreno

Fecha de Deceso: 24/6/2022 Provincia: Buenos Aires

Imputados: Comisaria 4ta. de Cuartel V (Policia Bonaerense)

Situación Procesal: sin datos

Circunstancias: Preso en la comisaría, lo encontraron ahorcado en la celda.

97-Nombre: BOGARÍN, Sergio Damián

Edad: 27 Ciudad: Moreno

Fecha de Deceso: 8/11/2022 Provincia: Buenos Aires

Imputados: Lucas Caldevilla, de la división Infantería de la Policía Bonaerense.

Situación Procesal: En instrucción, el policía está detenido por homicidio agravado por su condición de policía.

Circunstancias: Sergio estaba en la puerta de su casa, en el barrio Los Paraísos, con su hermano y su sobrino. Entró un momento, cuando tres personas del barrio, uno de ellos policía bonaerense, atacaron a golpes a sus familiares. Cuando salió a ayudarlos el policía disparó.

98-Nombre: VALDEZ, Agustín Tomás

Edad: 26 Ciudad: Moreno

Fecha de Deceso: 31/12/2022 Provincia: Buenos Aires

Imputados: Cabo Walter Fernández, de la División Alcaidías de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Situación Procesal: Detenido por homicidio.

Circunstancias: En el marco de un incidente de tránsito entre tres vehículos, el policía sacó su arma reglamentaria, disparó, y mató a Agustín por la espalda. Argumentó que se le escapó el disparo.